Nach Zoll-Niederlage Trump kündigt «Basiszoll» von zehn Prozent an

Oliver Kohlmaier

20.2.2026

Es ist die wohl grösste Niederlage für Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit als. In einer Medienkonferenz äussert er sich zum Urteil des Supreme Court. Der US-Präsident kündigt einen neuen Basiszoll von «zehn Prozent» an.

Redaktion blue News

20.02.2026, 20:06

20.02.2026, 20:11

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 20.06 Uhr

    Medienkonferenz beendet

    Donald Trump beendet die Fragerunde und damit die Medienkonferenz. Eine Zusammenfassung folgt in Kürze.

  • 20.04 Uhr

    «Peinlich für ihre Familien»

    Auf die Frage eines Reporters, ob er die Ernennung von Richtern bereue, will Trump nicht antworten. Das Urteil sei schrecklich, so Trump, und «peinlich für deren Familien».

  • 19.56 Uhr

    Erstattungen «nicht diskutiert»

    Auf die Frage, ob die Zölle nun erstattet würden, antwortet Trump ausweichend. Dies sei «nicht diskutiert» worden, sagt Trump. Möglicherweise müssten nun Gerichte entscheiden. 

  • 19.50 Uhr

    Trump spricht von ausländischem Einfluss auf Supreme Court

    Auf die Frage eines Reporters, was der US-Präsident mit «ausländischen Interessen» gemeint habe, antwortet Trump, diese hätten «grossen Einfluss» auf das Oberste Gericht. Er begründet seine Aussage nicht.

  • 19.39 Uhr

    Statement beendet, es folgt die Fragerunde

  • 19.38 Uhr

    «Basiszoll von zehn Prozent»

    Trump kündigt einen neuen Basiszoll von zehn Prozent für internationale Handelspartner an. Er werde noch heute eine Anordnung für einen «weltweiten Zoll von zehn Prozent» unterzeichnen, sagte Trump

  • 19.37 Uhr

    Trump kündigt Alternativen an

    Trump sagt, er wolle «leistungsstarke» Alternativen nutzen, geht aber zunächst nicht genauer auf seine Pläne ein.

  • 19.35 Uhr

    «Kein Präsident wollte uns beschützen»

    Donald Trump lobt sich selbst für seine Zoll-Politik, die nun vom Supreme Court für illegal erklärt wurde. «Kein Präsident zuvor wollte uns beschützen», sagt Trump.

  • 19.33 Uhr

    «Demokraten wollen Gericht überfüllen»

    Der US-Präsident geht nun wieder auf die Demokraten los. Diese würden das Gericht mit über 30 Richter*innen besetzen wollen, behauptet Trump.

  • 19.32 Uhr

    «Bin stolz auf Brett Kavanaugh»

    Donald Trump lobt Brett Kavanaugh, einen Richter am Supreme Court, den Trump selbst ernannt hat. Kavanaugh war einer von drei Richtern, der sich für die Rechtmässigkeit der Zölle ausgesprochen hatte. «Er ist ein Genie», sagt Trump.

  • 19.31 Uhr

    «Sind das angesagteste Land der Welt»

  • 19.29 Uhr

    «Die Entscheidung ist falsch»

    Nun geht Trump doch wieder auf die Zölle ein. Die Entscheidung sei «falsch», sagt der US-Präsident.

  • 19.26 Uhr

    «Wir haben jeden Rekord gebrochen»

    Trump schweift bereits nach wenigen Minuten ab und spricht seine «vielen Rekorde» an. Unter seiner Führung hätten die Börsenkurse neue Rekorde erreicht. Ausserdem hätte er fünf von acht Kriegen beendet, die sich «leicht» zu Atomkriegen hätten ausweiten können. 

  • 19.24 Uhr

    «Wir haben einen Erdrutschsieg errungen»

    Donald Trump geht – scheinbar ohne Zusammenhang – auf seinen Wahlsieg ein. Dennoch hätten sich die Richter*innen gegen seine Zölle entschieden.

  • 19.22 Uhr

    «Sehr enttäuscht»

    Erwartungsgemäss zeigt sich Donald Trump schwer enttäuscht vom Urteil des Supreme Court. Ohne Umschweife geht er insbesondere auf die liberalen Mitglieder des Gerichts los, wenngleich sich auch konservative Richter*innen gegen die Zölle ausgesprochen haben. «Es ist eine Schande», sagt Trump.

  • 19.19 Uhr

    Trump tritt aufs Podium

    «Wow, das sind viele Leute» sagt Trump. «Ein neuer Rekord»

  • 19.00 Uhr

    Medienkonferenz beginnt in Kürze

    • Mehr anzeigen
US-Präsident Donald Trump äussert sich auf einer Medienkonferenz im Weissen Haus.
US-Präsident Donald Trump äussert sich auf einer Medienkonferenz im Weissen Haus.
EPA/SHAWN THEW/KEYSTONE

Donald Trump will sich auf einer Medienkonferenz im Weissen Haus zum Urteil des Supreme Court äussern.

Zuvor hatte der US-Präsident laut Insidern verärgert auf das Zoll-Urteil des Obersten Gerichtshofs reagiert. Die Entscheidung der Richter, dass die von ihm unter einem Notstandsgesetz verhängten Zölle gegen viele Handelspartner unzulässig seien, sei eine «Schande», soll Trump nach Informationen der Nachrichtenagentur AP gesagt haben, als er darüber in Kenntnis gesetzt worden war.

Dem Präsidenten sei bei einem nicht öffentlichen Treffen mit mehreren US-Gouverneuren eine Notiz zugesteckt worden, mit der er über die Gerichtsentscheidung informiert wurde, sagten zwei Personen mit Kenntnis davon der AP. Eine weitere Person, die über Trumps Äusserungen informiert wurde, sagte, Trump habe gedroht, er müsse «etwas gegen diese Gerichte unternehmen».

