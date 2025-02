Trump taucht in Epstein-Akten auf – Bondi fordert mehr davon

Generalstaatsanwältin Pam Bondi hat Kash Patel am 21. Februar als FBI-Direktor eingeschworen. Tage später beschwert sie sich mit einem Brief bei ihm über seine Behörde. KEYSTONE

Trump flog laut FBI-Dokumenten mehrmals mit Jeffrey Epstein. Generalstaatsanwältin Bondi beschuldigt das FBI weitere Akten zurückzuhalten. Medien halten den Zwist für eine Inszenierung.

Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die von Trump ernannte Generalstaatsanwältin Pam Bondi hat Flugprotokolle zu Jeffrey Epstein veröffentlicht, in denen auch Donald Trump als Passagier auf sieben Flügen aufgeführt ist.

Bondi wirft dem FBI vor, nicht alle relevanten Dokumente offengelegt zu haben. FBI-Direktor Kash Patel schiebt die Schuld auf Angestellte der Behörde in New York.

Eine anonyme Quelle bezeichnet die Affäre als inszeniert, um das FBI in New York zu diskreditieren und missliebige Beamte zu entlassen.

Das FBI hat mit den Ermittlungen zum Kapitolsturm und weiteren Untersuchungen gegen Trump seinen Zorn auf sich gezogen. Mehr anzeigen

Die von Präsident Trump ernannte Generalstaatsanwältin Pam Bondi lässt bisher geheime Dokumente zum Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein herausgeben. Darunter sind Flugprotokolle, in denen sich ein besonders prominenter Name findet: Donald Trump. Siebenmal ist der Präsident – lange vor seiner ersten Amtszeit – mit Epstein geflogen, berichtet das US-Magazin «People».

Der erste Flug Trumps mit Epstein datiert vom 11. Oktober 1993. Im folgenden Jahr war auch seine damalige Frau, Tochter Tiffany sowie eine Nanny mit an Bord – auf zwei Flügen, die am 15. Mai stattgefunden haben. Auf allen drei dieser Reisen war Jeffrey Epstein laut Passagierliste mit an Bord, am 11. Oktober 1993 möglicherweise auch seine Komplizin Ghislaine Maxwell, die hinter dem Kürzel GM vermutet wird.

Dass Trump auf Fluglisten genannt wird, in denen auch Epsteins Name verzeichnet ist, sei kein Beweis für ein Vergehen, betont «People».

Trump will release the Epstein Files right after he releases those tax returns. 🤪 pic.twitter.com/vXmcMK9bsH — Billy Baldwin (@BillyBaldwin) February 27, 2025

Wenig Neues in den veröffentlichten Epstein-Akten

Die Veröffentlichung dieser Dokumente erfolgte einen Tag, nachdem Bondi in einem Interview mit Fox News angekündigt hatte, dass das Justizministerium die Flugprotokolle und Namen von Personen veröffentlichen würde, die mit Epstein in Verbindung stünden.

«Es wird viele Flugprotokolle, viele Namen und viele Informationen geben», sagte Bondi. «Aber es ist ziemlich krank, was dieser Mann zusammen mit seinem Mitangeklagten getan hat.» Allerdings war unter den Dokumenten wenig wirklich Neues, wie diverse US-Medien feststellen. Vieles sei seit Langem bekannt, schreibt beispielsweise die «New York Times».

Die Sensation, die Bondi der Öffentlichkeit davor versprochen hatte, boten die Unterlagen nicht. Die Generalstaatsanwältin hat nun einen Brief an den ebenfalls von Trump ernannten FBI-Direktor Kash Patel geschrieben. Darin beschwert sie sich, sie sei getäuscht worden. «Ich habe wiederholt nachgefragt, ob es sich dabei um alle Dokumente handelt, die ich angefordert habe, und mir wurde wiederholt vom FBI versichert, dass wir alle Dokumente erhalten haben», zitiert der Miami Herald Pam Bondi.

Bondi: FBI hält Dokumente zurück

Dabei habe die FBI-Aussenstelle in New York tausende Seiten weiterer Dokumente zu den Ermittlungen und der Anklage gegen Jeffrey Epstein. «Trotz meiner wiederholten Anfragen hat das FBI die Existenz dieser Akten nie offengelegt», so die Generalstaatsanwältin weiter.

In ihrem Schreiben hat sie das FBI aufgefordert, bis zum heutigen Freitag, um 8 Uhr Ortszeit sämtliches noch unveröffentlichte Material zu Epstein auszuhändigen, das vorhanden sei. Und es solle auch gleich untersucht werden, weshalb ihrer Aufforderung bisher nicht Folge geleistet worden sei.

Kash Patel reagierte auf den Brief laut «Miami Herald», indem er ungenannte FBI-Angestellte in New York beschuldigte, die Schriftstücke zurückgehalten zu haben.

Inszenierung zur Säuberung des FBI?

Die Zeitung zitiert dann eine anonyme FBI-nahe Quelle, wonach diese Dokumenten-Affäre inszeniert sei. Es gehe darum, das FBI-Büro in New York zu diskreditieren und missliebige Personen zu entlassen.

Die US-Bundespolizei FBI hat Trumps Zorn auf sich gezogen, als es dessen Rolle beim Kapitolsturm untersuchte sowie weitere Ermittlungen gegen den Präsidenten anstrengte. Kurz nach seinem Amtsantritt tauchten Berichte auf, wonach die neue Administration weitreichende Säuberungen beim FBI durchführen wolle und Listen von Agenten erstelle, die entlassen werden sollen.

Jeffrey Epstein

Im Jahr 2019 starb Epstein, der wegen Menschenhandels angeklagt war, durch Suizid in einem Gefängnis in New York City. Vor seiner Verhaftung hatte er Verbindungen zu hochrangigen Persönlichkeiten wie Prinz Andrew, Bill Clinton und Trump. Weder Clinton noch Trump wurden eines Fehlverhaltens beschuldigt. Trump sagte, er habe Epstein einst als «tollen Kerl» betrachtet, aber später hätten sie sich zerstritten.

Epstein wurde beschuldigt, Mädchen im Alter von 14 Jahren gehandelt zu haben, wie aus einer Bundesanklage hervorgeht. Ihm drohte eine 45-jährige Haftstrafe. Zuvor hatte Epstein 2008 gestanden, eine Person unter 18 Jahren zur Prostitution angestiftet zu haben, und verbrachte etwas mehr als ein Jahr im Gefängnis. Maxwell, Epsteins Mitverschwörerin, wurde 2022 wegen Menschenhandels verurteilt und zu 20 Jahren Haft verurteilt.

