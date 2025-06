14.04 Uhr

Donald Trump hat seinen Memorial-Day-Gruss auf seinem eigenen Kurznachrichtendienst «Truth Social» mehrfach überarbeitet. Innerhalb von nur 35 Minuten passte sein gut besetztes Social-Media-Team den Beitrag gleich zweimal an.

Zunächst enthielt der Text mehrere Tippfehler – etwa das wirre «MENTAO INSANE» (sinngemäss: geisteskrank) statt «mentally insane». An anderer Stelle vertauschte Trump ein Verb mit einem Nomen: «… SO THEY CAN ROB, MURDERERS, AND RAPE AGAIN …» (statt «morden» schrieb er «Mörder» in Plural).

In der zweiten Version wurde ein ganzer Satz ergänzt, in dem Trump versichert, er habe in den letzten vier Monaten «grossartige Fortschritte» gemacht – die USA würden bald wieder sicher und stark sein. In der dritten Fassung fiel dann auf, dass es statt des Nomens «MURDERER» (Mörder, Singular) doch lieber das Verb «MURDER» (morden) braucht.

Natürlich machen auch Journalist*innen Fehler. Trumps still nachbearbeiteter Wut-Post zeigt jedenfalls: Selbst seine «Wahrheiten» (die Posts auf «Truth Social» heissen «Truths») sind offenbar flexibel.