Nach Ermordung von Charlie Kirk Trump wütet vor der Kamera und kündigt «grosse Untersuchung» an

Sven Ziegler

15.9.2025

ssstwitter.com_1757912801368

ssstwitter.com_1757912801368

15.09.2025

Utahs Gouverneur Spencer Cox nennt neue Details zum mutmasslichen Täter im Fall Charlie Kirk: Der 22-Jährige habe eine «linke Ideologie» entwickelt und sich online radikalisiert. 

,
,

DPA, Sven Ziegler, Agence France-Presse

15.09.2025, 07:13

15.09.2025, 07:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Utahs Gouverneur spricht von einer «linken Ideologie» des Beschuldigten, ein klares Motiv gibt es noch nicht.
  • Ermittler prüfen Online-Spuren, eine mögliche Notiz und Privatnachrichten; der Verdächtige kooperiert nicht, sein Umfeld schon.
  • Präsident Trump macht «die Linke» verantwortlich und kündigt «umfangreiche Ermittlungen» an.
Mehr anzeigen

Utahs Gouverneur Spencer Cox hat im TV neue Einblicke in die Ermittlungen nach der Tötung des konservativen Aktivisten Charlie Kirk gegeben. Demnach habe der 22-jährige Verdächtige Tyler Robinson «eine linke Ideologie» vertreten und sich nach dem Studienabbruch zunehmend in «dunklen Ecken des Internets» radikalisiert.

Gleichzeitig sei das Motiv weiter unklar; Robinson verweigere die Kooperation, die Anklage soll am Dienstag formell erhoben werden. Das sagte Cox am Sonntag bei «Meet the Press» und «State of the Union».

Cox bestätigte zudem, dass Robinson mit einer Partnerperson zusammenlebte, die sich in einer Geschlechtsangleichung befinde. Diese Person habe laut Behörden keine Vorkenntnisse von der Tat gehabt, kooperiere umfassend und habe belastende Privatnachrichten bereitgestellt. Der Name der Person werde jedoch nicht genannt, da sie nichts mit der Tat zu tun habe.

Expertin erklärte, wofür Influencer stand. «Mitschuld am Mord» – Eklat bei WDR-Interview zu Tötung von Charlie Kirk

Expertin erklärte, wofür Influencer stand«Mitschuld am Mord» – Eklat bei WDR-Interview zu Tötung von Charlie Kirk

Ermittler werten weiterhin Robinsons Online-Aktivitäten aus; im Fokus stehen Foren, Memes und mögliche Hinweise auf einen Abschieds- oder Bekennzettel. Auf Hülsen der verwendeten Munition fanden sich laut Ermittlungen Gravuren mit antifaschistischen und Meme-Anspielungen («hey Faschist! Fang das!»). Ein eindeutiges Tatmotiv haben die Behörden bislang nicht benannt.

Donald Trump wettert nach Charlie Kirks Ermordung

Präsident Donald Trump zeigte sich empört. Auf dem Rückweg von einem Termin in New Jersey sagte er: «Das Problem liegt auf der Linken. Dort sitzen die Agitatoren, dort sind die, die unsere Flagge verbrennen. Das ist nicht Amerika.» Er kündigte «grosse Untersuchungen» gegen Gruppen an, mit denen Robinson in Verbindung gestanden haben könnte.

Laut New York Post richtet sich die Aufmerksamkeit der Ermittler inzwischen auch auf pro-trans Organisationen in Utah, deren Auftritte Robinson verfolgt haben soll. Ob diese Verbindungen tatsächlich eine Rolle spielten, ist bislang unklar.

Trump wetterte am Sonntag einmal mehr gegen die «radikale Linke»
Trump wetterte am Sonntag einmal mehr gegen die «radikale Linke»
Keystone/AP Photo/Alex Brandon

Die öffentliche Diskussion erhielt zusätzlichen Zündstoff, als Gouverneur Cox die Trans-Identität von Robinsons Partner erwähnte. Vertreter von LGBTQ-Organisationen warnten, dies sei voreilig und gefährde die ohnehin aufgeheizte gesellschaftliche Debatte. «Es wirkt, als wolle man die Tat zwanghaft mit der Trans-Community verknüpfen», kritisierte Jacey Thornton von Project Rainbow Utah in der New York Times.

Charlie Kirk, Gründer der konservativen Jugendorganisation Turning Point USA, war am Mittwoch bei einem Auftritt an der Utah Valley University erschossen worden. Der 31-Jährige war für seine provokanten Debatten über Rassismus, Abtreibung, Waffenrechte und LGBTQ-Fragen bekannt. Zum Zeitpunkt des Angriffs beantwortete er gerade eine Publikumsfrage zu Transgender-Personen und Massenschiessereien.

