Donald Trumps Enkelin verkauft Pullover – für 130 Dollar pro Stück

Donald Trumps Enkelin verkauft neu Sweatshirts mit eigenen Initialen – für 130 Dollar pro Stück. Wo sie diese genau herstellen lässt, will sie allerdings nicht verraten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kai Trump, die 18-jährige Enkelin von Donald Trump, hat eine eigene Modekollektion mit Sweatshirts und dem Logo «KT» auf den Markt gebracht.

Die Produktion bleibt intransparent, während der hohe Preis von 130 Dollar pro Stück und die Vermarktung vor dem Weissen Haus für Kritik sorgen.

Zusätzlich weist das Logo starke Ähnlichkeiten mit dem Branding von NFL-Star Travis Kelce auf. Mehr anzeigen

Kai Trump, die 18-jährige Tochter von Donald Trump Jr., baut ihre Influencer-Karriere weiter aus – und steigt jetzt auch ins Modegeschäft ein. Die Enkelin des US-Präsidenten Donald Trump hat eine eigene Kollektion auf den Markt gebracht – zunächst bestehend aus Sweatshirts, auf denen prominent ihre Initialen «KT» prangen.

Die Kollektion sei «ein Traum, den ich schon lange hatte», verrät Kai auf Instagram. Laut ihr lassen sich die Pullover beim Sport, in der Schule oder sogar beim eleganten Abendessen tragen. «Ich wollte ein Kleidungsstück schaffen, das nicht nur Merch ist, sondern ein Basic, das man überall tragen kann.»

Was Kai Trump dabei aber verschweigt: Wo sie die Pullover genau herstellen lässt. Weder auf der Website noch auf ihren Social-Media-Kanälen finden sich Hinweise darauf. «Ich wette, es ist nicht in den USA», heisst es in den Kommentaren.

Bemerkenswert ist auch der Preis: Jedes Stück kostet stolze 130 Dollar. Auch dafür wird Kai in den Kommentaren unter ihren Posts kritisiert. Jemand findet den Wert «ziemlich verrückt». Jemand anderes schreibt: «130 Dollar für ein Sweatshirt? So zeigst du, wer dir wichtig ist.»

Ist das Logo bei Travis Kelce abgeschaut?

Für Diskussionen sorgen auch die Ankündigungsfotos. Darauf präsentiert Kai Trump ihre Sweatshirts ausgerechnet vor dem Weissen Haus. Es sei falsch und beunruhigend, das Weisse Haus als Kulisse für den Verkauf von Merchandise-Artikeln zu nutzen, schreiben einige.

Und dann ist da noch die Ähnlichkeit des «KT»-Logos mit dem von Footballer Travis Kelce. Mehrere Kommentator*innen merken an, dass das «KT»-Logo verdächtig ähnlich aussieht wie das des Verlobten von Taylor Swift. Dieser verkauft gemeinsam mit der Kleidungsmarke American Eagle Kleidung, auf der die Initialen «KT» in einem sehr ähnlichen Design prangern.

Kai Trump hat sich bisher nicht zur Kritik geäussert.

