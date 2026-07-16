Die Unterstützung für Donald Trump nimmt immer weiter ab. Vor den Zwischenwahlen im November ist der Optimismus bei den Bürger*innen gering, vor allem die wirtschaftliche Lage und der Iran-Konflikt bereiten Sorgen.

Darum geht’s Die US-Bürger*innen stellen Donald Trump ein weitgehend negatives Zeugnis aus, was seinen Umgang mit wichtigen Themen betrifft. Das zeigt eine aktuelle Umfrage von «Washington Post» und Ipsos.

Vor allem bei der Wirtschaftspolitik und beim Iran-Konflikt ist der Pessimismus gross. Mit nur 15 Prozent gibt es einen neuen Tiefstwert, die den US-Präsidenten «ausdrücklich befürworten».

Den Republikanern droht, bei den Zwischenwahlen im November die Mehrheiten im Repräsentantenhaus und Senat zu verlieren. Zusammenfassung erstellt mit

Die Amerikaner sind massiv unzufrieden mit ihrem Präsidenten. Wie aus einer Umfrage von «Washington Post» und Ipsos hervorgeht, stellen die US-Bürger*innen Donald Trump ein grösstenteils negatives Zeugnis für seinen Umgang mit wichtigen Themen aus. Selbst unter den Republikanern verliert Trump an Rückhalt – und das könnte Folgen für die Zwischenwahlen im November haben.

Für Trumps Partei stehen die Mehrheiten sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat auf dem Spiel. Eine Übernahme einer oder beider Kammern durch die Demokraten würde den Handlungsspielraum des Präsidenten empfindlich einschränken. Damit könnte sich die verbleibende zweijährige Amtszeit von Donald Trump drastisch verändern.

Tiefstwert: Nur 15 Prozent befürworten Trump «ausdrücklich»

Im Vergleich zu einer Umfrage aus dem Februar hat sich Trumps allgemeiner Zustimmungswert (37 Prozent) sowie die Ablehnungsquote (61 Prozent) nicht verändert. Unter registrierten Wählern liegt die Zustimmung bei 40 Prozent. Es ist das gleiche Niveau wie 2021, als Donald Trump bei seiner ersten Präsidentschaft aus dem Amt schied.

Mit nur 15 Prozent gibt es zudem einen neuen Tiefstwert an Befragten, die Trump «ausdrücklich befürworten». Im Februar waren es immerhin noch 19 Prozent. Während seiner ersten Amtszeit befürworteten Trump noch zwei Drittel seiner Unterstützer «ausdrücklich», jetzt sind es bei den Umfragen von «Washington Post» und Ipsos erstmals deutlich weniger als die Hälfte.

Zudem ist der US-Präsident bei einer Vielzahl soziodemografischer Gruppen unbeliebt – dazu gehören Männer und Frauen sowie Menschen aller Altersgruppen, Bildungs- und Einkommensschichten und ethnischen Zugehörigkeiten. Ausnahmen bilden Erwachsene aus ländlichen Regionen (50 Prozent Zustimmung), weisse Männer ohne Hochschulabschluss (53 Prozent), weisse Katholiken (57 Prozent) sowie weisse Protestanten (70 Prozent).

Viele erwarten noch schlechtere Wirtschaft

Während Trumps Umgang mit der Wirtschaft am Ende seiner ersten Amtszeit noch überwiegens positiv bewertet wurde, hat sich dieses Stimmungsbild komplett gedreht. Nur 33 Prozent der Amerikaner billigen seine Wirtschaftspolitik aktuell.

Zudem erwarten mehr als doppelt so viele US-Bürger, dass sich die wirtschaftliche Lage im kommenden Jahr eher verschlechtern als verbessern wird. Ein neuer Höchststand von 43 Prozent gibt an, dass es ihnen «nicht so gut geht» wie zu Beginn von Trumps Amtszeit

29 Prozent unterstützen Trumps Vorgehen im Iran-Konflikt. Zwar befürworten immerhin noch 40 Prozent die Einwanderungspolitik, doch auch dieser Wert ist im Vergleich zum Beginn seiner Amtszeit deutlich gesunken, als 50 Prozent die Massnahmen guthiessen.

Die Umfrage wurde von «Washington Post» und Ipsos online vom 8. bis 13. Juli unter 2648 erwachsenen US-Bürgern im ganzen Land durchgeführt.