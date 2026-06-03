In der Stadt DonezkViele Tote nach ukrainischem Drohnenangriff
SDA
3.6.2026 - 07:58
In der von Russland kontrollierten Region Donezk sind bei einem Drohnenangriff auf einen Reisebus nach Angaben der Besatzungsbehörden mindestens sieben Menschen getötet worden. Elf weitere Personen wurden demnach verletzt. Moskau macht die Ukraine für den Angriff verantwortlich.
Keystone-SDA
03.06.2026, 07:58
03.06.2026, 09:13
SDA
In der von Russland annektierten Region Donezk sind nach Angaben der Besatzungsbehörden bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf einen Reisebus mindestens sieben Menschen getötet worden. Es gebe auch elf Verletzte. «In Jenakijewe wurde ein Linienbus auf der Strecke Moskau – Simferopol von einer Kampfdrohne angegriffen», teilte Besatzungschef Denis Puschilin am Morgen bei Telegram mit. Dort verläuft eine Strasse zu der ebenfalls von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim und ihre Hauptstadt Simferopol.
Puschilin sprach von einem «weiteren Akt beispielloser, unmenschlicher Aggression». Die Angaben sind von unabhängiger Seite nicht überprüfbar. Russlands Ermittlungskomitee leitete ein Verfahren wegen eines «Terroranschlags» ein.
Zivile Opfer auf beiden Seiten
Die Ukraine betont immer wieder, in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskriegskrieg nur militärische Ziele zu attackieren. Bei den jüngsten Drohnenangriffen kam es auch vermehrt zu Opfern unter Zivilisten. Russland wiederum reagiert darauf verstärkt mit Vergeltungsschlägen.
Bei massiven russischen Angriffen mit Drohnen und Raketen starben erst am Dienstag in den ukrainischen Millionenstädten Kiew und Dnipro mehr als 20 Menschen. Es gab laut Behörden mehr als 100 Verletzte.
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