Trump-Regierung setzt «Weltuntergangs»-Flugzeug ein

Über Los Angeles ist am Donnerstag die E-4B «Nightwatch» gesichtet worden – besser bekannt als das sogenannte «Doomsday Plane». In sozialen Netzwerken sorgte der Auftritt des fliegenden Kommandozentrums für Spekulationen. Bestätigt ist inzwischen: US-Verteidigungsminister Pete Hegseth befand sich an Bord. Weshalb er ausgerechnet dieses Flugzeug nutzte, ist jedoch unklar.

Videos und Live-Streams zeigten die Maschine beim Anflug auf den Flughafen Los Angeles (LAX). Innerhalb kurzer Zeit verbreiteten sich die Aufnahmen auf X, begleitet von Fragen wie: «Warum jetzt?» oder «Was ist der Grund für diesen Flug?»

Mehrere US-Medien und Flugtracking-Daten bestätigten später, dass sich Verteidigungsminister Hegseth auf dem Flug befand. Die Maschine startete demnach auf der Joint Base Andrews nahe Washington und landete in Los Angeles. Berichten zufolge nahm Hegseth in Kalifornien an verteidigungsrelevanten Terminen teil.

Flugzeug basiert auf Boeing 747

Offen bleibt jedoch, weshalb dafür die E-4B eingesetzt wurde. Das US-Verteidigungsministerium äusserte sich bislang nicht dazu, warum der Minister nicht mit einem regulären Regierungsflugzeug reiste.

Die E-4B Nightwatch ist eines der geheimnisvollsten und zugleich zentralsten Flugzeuge der US-Streitkräfte. Offiziell dient sie als National Airborne Operations Center – also als fliegende Kommandozentrale für den Ernstfall.

Das Flugzeug basiert auf einer Boeing 747, ist gegen elektromagnetische Impulse geschützt und verfügt über eingebaute Kommunikations- und Lagezentren. Laut US-Luftwaffe kann die Maschine durch Luftbetankung mehrere Tage in der Luft bleiben. Mindestens eine der vier E-4B steht jederzeit in Bereitschaft.

Bislang erst ein Einsatz im Ernstfall

Ihr Zweck: Die politische und militärische Führung der USA auch dann handlungsfähig zu halten, wenn Bodeninfrastruktur zerstört oder nicht mehr erreichbar ist. Bis zu 110 Personen können sich gleichzeitig an Bord aufhalten – darunter Präsident, Verteidigungsminister, Generalstab und Kommunikationsteams.

Bislang wurde die E-4B erst einmal im Ernstfall eingesetzt. Nach den Terroranschlägen von 9/11 wurde ein «Weltuntergangs»-Flugzeug aktiviert und startete als fliegende Kommandozentrale, um die Handlungsfähigkeit der US-Regierung sicherzustellen.

Ob der Einsatz der E-4B in Los Angeles reine Logistik, Sicherheitsvorsorge oder ein politisches Signal war, ist derzeit offen. Laut Flugzeug-Spottern wurde das «Doomsday»-Flugzeug seit Jahren nicht mehr öffentlich gesehen und lediglich an speziellen Militär-Anlässen zu Showzwecken vorgeführt.