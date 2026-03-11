Drastische Worte: Iran droht Regierungsgegnern nach Aufruf zu Regimesturz

Videos zeigen apokalyptische Szenen über Teheran Israel hat in der Nacht mehrere Öllager in Teheran bombardiert. Videos aus der iranischen Hauptstadt zeigen apokalyptische Szenen. 08.03.2026

Saudi-Arabien zerstörte Drohnen und Raketen nahe einem Luftwaffenstützpunkt. Aus Teheran werden Angriffe gemeldet. Und Israel attackiert die Hisbollah im Libanon. Das sind die Entwicklungen der vergangenen Stunden.

Die Angriffe im Nahen Osten gehen weiter. Israels Premierminister rief die Iraner zum Sturz ihrer Führung auf. Der iranische Polizeichef warnte anschliessend Regierungsgegner mit drastischen Worten vor Protesten.

Irans Polizeichef warnt: Betrachten Demonstranten als Feinde

Nach Israels Aufruf zum Sturz der Führung der Islamischen Republik hat Irans Polizeichef Regierungsgegner mit drastischen Worten vor Protesten gewarnt. «Wer auf Aufforderung des Feindes auf die Strassen geht, den sehen wir nicht länger als Demonstranten an. Den sehen wir als Feind an und werden ihn wie einen Feind behandeln», sagte Ahmed-Resa Radan im staatlichen Fernsehen. «Alle unsere Männer haben ihren Finger am Abzug.»

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte die Iraner zuvor dazu aufgerufen, sich gegen ihre Regierung aufzulehnen. Israel und die USA führten «einen historischen Krieg für die Freiheit», hiess es in einem offenen Brief. «Dies ist eine einmalige Gelegenheit für euch, das Regime der Ajatollahs zu stürzen und eure Freiheit zu erlangen.» Das iranische Volk habe um Hilfe gebeten, «und die Hilfe ist angekommen».

Auch US-Präsident Donald Trump hat die Iraner bereits mehrfach ermuntert, die amerikanisch-israelischen Angriffe als Chance zu nutzen, um die Führung in Teheran zu stürzen.

Anfang des Jahres hatten Sicherheitskräfte im Iran Proteste brutal niedergeschlagen. In den Nächten des 8. und 9. Januar töteten Sicherheitskräfte fast 6500 Demonstranten, wie Nachforschungen des Menschenrechtsnetzwerks HRANA mit Sitz in den USA ergaben. Mehr als 50'000 Menschen wurden demnach festgenommen.

Iranische Polizisten stehen in Teheran Wache. (9. März 2026) Bild: Keystone/EPA/Abedin Taherkenareh

Iran greift Israel und Golfstaaten mit Raketen und Drohnen an

Die iranischen Streitkräfte haben Israel und die Golfstaaten erneut mit Raketen und Drohnen angegriffen. In Israel wurden die Raketen entweder abgefangen oder trafen unbewohnte Gebiete, wie die Zeitung «The Times of Israel» berichtete. Die den iranischen Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim sprach von der heftigsten Angriffswelle seit Beginn des Krieges.

Das saudi-arabische Verteidigungsministerium teilte mit, in verschiedenen Regionen des Landes seien sieben ballistische Raketen und sieben Drohnen abgefangen worden. In Kuwait wurden nach Angaben des Verteidigungsministeriums vier Drohnen abgefangen, eine weitere stürzte demnach in offenem Gelände ab. Auch in Bahrain wurde Luftalarm ausgelöst.

Minen in der Strasse von Hormus? Trump droht dem Iran

Nach Berichten über in der Strasse von Hormus vom Iran verlegte Minen hat US-Präsident Donald Trump Teheran mit Vergeltung gedroht. «Sollten aus irgendeinem Grund Minen ausgelegt worden sein und diese nicht unverzüglich entfernt werden, wird dies für den Iran militärische Konsequenzen in einem bisher nie dagewesenen Ausmass haben», schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Etwas später teilte das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) mit, US-Streitkräfte hätten mehrere iranische Marineschiffe, darunter 16 sogenannte Minenleger, in der Nähe der Strasse von Hormus zerstört.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Laut CNN hatte der Iran in den vergangenen Tagen rund ein Dutzend Minen in der für die Schifffahrt wichtigen Meeresenge platziert. Der Sender stützt sich dabei auf Aussagen von ungenannten Quellen. Eine der Personen sagte demnach, der Iran verfüge noch immer über das Gros seiner kleinen Boote und Minenleger. Die Streitkräfte könnten demnach Hunderte von Minen in der Wasserstrasse verlegen. Der Sender CBS berichtete über entsprechende Pläne des Irans.

Die etwa 55 Kilometer breite Strasse von Hormus zwischen dem Iran und dem Oman gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölexport. Experten gingen bereits vor Kriegsbeginn davon aus, dass Irans Seestreitkräfte die Strasse blockieren oder verminen könnten.

Israel greift Hisbollah-Stellungen im Libanon an

Die israelischen Streitkräfte haben erneut Stellungen der Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen. Ziel der Attacken sei die Infrastruktur der proiranischen Islamisten in den als Dahija bekannten Vororten im Süden der Hauptstadt Beirut, teilte das Militär mit. Der Bezirk gilt als Hochburg der schiitischen Hisbollah.

Als Reaktion auf die Tötung des obersten iranischen Führers Ajatollah Ali Chamenei hatte die Hisbollah nach einer längeren Kampfpause vor gut einer Woche wieder damit begonnen, Raketen auf Israel abzufeuern. Seitdem greift das israelische Militär in größerem Umfang Ziele im Libanon an. Nach offiziellen Angaben aus Beirut wurden durch die Gewalteskalation bisher nahezu 760'000 Menschen im Libanon vertrieben.