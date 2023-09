Bei einer Gegendemonstration zu einer Koranverbrennung in der schwedischen Stadt Malmö sind am Samstag drei Menschen festgenommen worden. Symbolbild: Keystone

Bei einer Gegendemonstration zu einer Koranverbrennung in der schwedischen Stadt Malmö sind am Samstag drei Menschen festgenommen worden. Etwa 150 Menschen hatten sich versammelt, um gegen die Verbrennung einer Koranausgabe durch den Aktivisten Salwan M. zu protestieren, wie die schwedische Rundfunkanstalt SVT berichtete.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einer Gegendemonstration zu einer Koranverbrennung in der schwedischen Stadt Malmö sind am Samstag drei Menschen festgenommen worden.

Mehrere Menschen hätten versucht, die von der Polizei aufgestellte Absperrungen zu überwinden.

Die Menschen protestierten gegen die Verbrennung einer Koranausgabe durch den Aktivisten Salwan M.. Mehr anzeigen

Mehrere Menschen hätten versucht, die von der Polizei aufgestellte Absperrungen zu überwinden. Sie wurden wegen Missachtung polizeilicher Anweisungen und in einem Falle auch gewaltsamen Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen, hiess es in dem SVT-Bericht weiter.

Der aus dem Irak stammende Islamgegner Salwan M. hatte bereits Anfang September mit einer Koranverbrennung Proteste in Malmö hervorgerufen, die in schwere Ausschreitungen mündeten. Eine in der vergangenen Woche geplante Koranverbrennung des Aktivisten, der sich auf die Meinungsfreiheit beruft, hatte die Polizei aus Sicherheitsgründen untersagt.

Besonders im Irak wurden die Koranverbrennungen in Schweden in jüngster Zeit zum Anlass für heftige Proteste und gewaltsame Ausschreitungen genommen. Erst kürzlich wurde in dem Zusammenhang auch die Terrorwarnstufe in Schweden erhöht. Die Regierung in Stockholm prüft derzeit, wie die Koranverbrennungen unterbunden werden können.

SDA