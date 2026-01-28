Bei einem schweren Verkehrsunfall in Bayern sind drei Frauen ums Leben gekommen. Ein Mercedesfahrer geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in ihr Auto. Ein Alkoholtest ergab bei dem 36-Jährigen laut Polizei mehr als ein Promille.

Darum geht’s Bei einem Frontalzusammenstoss auf einer Bundesstrasse in Bayern sind drei Frauen im Alter von 69 und 73 Jahren gestorben.

Ein 36-jähriger Mercedesfahrer war auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in ihr Auto geprallt.

Der Mann wurde schwer verletzt. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei mehr als ein Promille. Zusammenfassung erstellt mit

Bei einem schweren Frontalcrash im deutschen Bundesland Bayern sind am Samstagabend drei Frauen ums Leben gekommen. Ein weiterer Mensch wurde schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr auf der Bundesstrasse 470 bei Dietersheim. Wie die «Bild» unter Berufung auf die Polizei berichtet, war ein 36-Jähriger mit seinem Mercedes in Richtung Bad Windsheim unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet er rund 500 Meter vor Dottenheim auf die Gegenfahrbahn.

Dort prallte der Mercedes frontal in einen entgegenkommenden Opel. Darin sassen eine 73-jährige Fahrerin und zwei 69-jährige Mitfahrerinnen.

Frauen sterben noch an der Unfallstelle

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge von der Strasse geschleudert. Sie kamen in angrenzenden Feldern zum Stillstand. Die drei Frauen wurden in ihrem Wagen eingeklemmt. Einsatzkräfte konnten sie nur noch tot bergen.

Der 36-Jährige sass allein im Mercedes und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Spital. Dort ergab ein erster Alkoholtest nach Polizeiangaben einen Wert von mehr als einem Promille.

Ob der Alkoholkonsum für den Unfall verantwortlich war, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Unfallgutachten an. Die B470 blieb für die Spurensicherung und Bergungsarbeiten mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt.