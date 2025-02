Wettlauf gegen die Zeit: Rotes Kreuz und WHO beerdigen Hunderte Leichen in Goma

STORY: In Goma haben Mitarbeiter des Roten Kreuzes und des Katastrophenschutzes am Montag 120 bereits verwesende Leichen beerdigt. Eine Woche nach der Eroberung der grössten Stadt im Osten der Demokratischen Republik Kongo durch Rebellen der Gruppe M23 sollten die überfüllten Leichenhallen der Stadt entlastet werden. Nach der Einnahme von Goma hatte das Gesundheitsministerium 773 Tote und 2.800 Verletzte in und um die Stadt gemeldet. Arbeiter in Schutzausrüstung legten Anfang der Woche vorsichtig Leichensäcke in die frisch ausgehobenen Gräber eines öffentlichen Friedhofs. Ein Wettlauf mit der Zeit. Myriam Favier / IKRK-Büroleiterin für Nord-Kivu «Die grösste Herausforderung ist die begrenzten Kapazitäten der Leichenhallen. Die Leichenhallen waren unmittelbar davon betroffen, dass einige Stromleitungen gekappt wurden, was ihre Stromversorgung und damit auch ihre Kühlkapazität beeinträchtigte. Natürlich ist auch das verfügbare Land für Bestattungen in Goma äusserst begrenzt.» Alain Bangolopa / WHO Nord-Kivu «Die Rolle der Weltgesundheitsorganisation besteht darin, das Risiko einer epidemischen Übertragung in der gegenwärtigen Situation zu verringern, angesichts der Präsenz von Leichen in den Gemeinden und des Zustands, in dem Sie sie gesehen haben.» Der tödliche Konflikt zwischen dem Militär und den Rebellen in der Region hat rund eine halbe Million Menschen vertrieben, die Angst vor regionaler Instabilität geschürt und die Regierung der Demokratischen Republik Kongo dazu veranlasst, internationale Sanktionen gegen Ruanda zu fordern. Denn nach Angaben der kongolesischen Regierung werden die gut ausgebildeten und bewaffneten M23-Kämpfer von Ruanda unterstützt, was das Nachbarland jedoch bestreitet.

07.02.2025