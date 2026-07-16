Ein Feuerwehrmann hat ausserhalb seines Dienstes drei Kindern in den USA das Leben gerettet. Diese waren gekentert und unter einem Boot eingeklemmt. Der Mann handelte aus seinem Instinkt heraus – und war zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Darum geht’s Ein Fischerboot ist auf dem Alvarado Park Lake in Texas (USA) gekentert und hat dabei drei Kinder im Alter von einmal drei und zweimal fünf Jahren unter sich begraben.

Ein Feuerwehrmann ausser Dienst hörte mit seiner Tochter auf seinem Motorboot die Schreie und sprang sofort zur Rettung ins Wasser, während seine Tochter den Notruf alamierte.

Alle drei Kinder wurden befreit, zwei mussten reanimiert werden. Sie alle sind inzwischen wohlauf. Die Ursache für das Kentern des Bootes ist unklar. Zusammenfassung erstellt mit

Eigentlich war Jason Horne am 4. Juli zusammen mit seiner Tochter ausserhalb seines Dienstes unterwegs. Und trotzdem machte der Feuerwehrmann an diesem Abend die intensivste Erfahrung seiner bisherigen Karriere.

Wie die «Washington Post» berichtet, hörte der 50-Jährige mit seiner zwölfjährigen Emilie auf seinem Motorboot auf dem Alvarado Park Lake in Midlothian, Texas (USA), Schreie, die von einem nahegelegenden Pontonboot kamen. Daneben war ein anderes Boot gekentert – und drei Kinder darunter eingeklemmt.

Zwei Kinder mussten reanimiert werden

«Sie waren völlig aufgelöst», sagt Jason Horne. «Sie riefen immer wieder: ‹Meine Babys sind da unten!›» Der Feuerwehrmann und Sanitäter von der Feuerwehr von Midlothian sprang sofort ins Wasser, während seine Tochter den Notruf alamierte.

«Ich habe nichts gefühlt und nichts gedacht. Man fühlt nichts, man reagiert nur», beschreibt er die Situation in der «Washington Post». Sein einziger Gedanke sei gewesen: «Wenn ich diese Babys nicht heraushole, werden sie sterben.»

Zunächst konnte Horne einen Jungen befreien, der zwar hustete, aber bei Bewusstsein war. Er übergab das Kind an eine Person in der Nähe und tauchte wieder ab. Schliesslich kam er mit einem kleinen Mädchen wieder hoch, das nicht mehr atmete. Er reanimierte das Kind umgehend – doch Zeit zum Durchatmen war nach ihrem Aufwachen nicht.

Ein Mann habe ihm mitgeteilt, dass sein Sohn noch immer unter dem Boot gefangen sei. Inzwischen waren glücklicherweise aber auch weitere Helfer eingetroffen, die das Kind herauszogen. Der Junge hatte keinen Puls mehr. Wieder führte Horne eine Wiederbelebung durch – wieder mit Erfolg.

«Drei Kinder leben heute nur, weil er zur richtigen Zeit am richtigen Ort war»

«Er war am längsten unter Wasser, deshalb habe ich mir grosse Sorgen um ihn gemacht», sagt Horne über den Jungen, der per Helikopter ins Cook Children's Medical Center in Fort Worth geflogen wurde. Die beiden anderen Kinder wurden mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Alle drei hätten sich inzwischen erholt und seien wohlauf.

Laut Horne waren zwei der Kinder fünf Jahre und eines drei Jahre alt. Insgesamt sollen sich neun Personen – sechs Kinder und drei Erwachsene – an Bord des Fischerbootes befunden haben. Die Ursache für das Kentern ist noch unklar.

Wie Horne schildert, sei das Erlebnis, obwohl er nicht im Dienst war, die intensivste Erfahrung seiner bisherigen Karriere gewesen. Seine Ausbildung habe ihm bei der Rettung zwar geholfen, doch er habe in erster Linie aus elterlichem Instinkt gehandelt. Horne ist selbst Vater von vier Kindern im Alter von zwölf, 15, 23 und 28 Jahren.

«Ich fühle mich nicht wie ein Held. Ich habe nur das Notwendige getan», sagt er. «Ich würde hoffen, dass, wenn meine Kinder dort drin wären, jemand da wäre, der das Notwendige tut.»

John Rodgers, Leiter der Feuerwehr von Alvarado, erklärt in der «Washington Post»: «Drei Kinder leben heute nur deshalb, weil er zur richtigen Zeit am richtigen Ort war». Er fügt an: «Daran besteht kein Zweifel. Es steht ausser Frage, dass sie ohne Jasons Anwesenheit nicht überlebt hätten. Es war ein wahres Wunder.»