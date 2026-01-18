  1. Privatkunden
Drei Sorgen und ein Glücksfall Wie Trump Kremlchef Putin aus der Patsche hilft

dpa

18.1.2026 - 21:15

Drei Sorgen und ein Glücksfall für Wladimir Putin - Gallery
Drei Sorgen und ein Glücksfall für Wladimir Putin - Gallery. Mit welcher Bitte hat Kremlchef am orthodoxen Weihnachten wohl diese Kerze angezündet? (Archivbild)

Mit welcher Bitte hat Kremlchef am orthodoxen Weihnachten wohl diese Kerze angezündet? (Archivbild)

Bild: dpa

Drei Sorgen und ein Glücksfall für Wladimir Putin - Gallery. Empfang für neue Botschafter in Moskau ohne Worte zu den grossen Themen der Weltpolitik. (Archivbild)

Empfang für neue Botschafter in Moskau ohne Worte zu den grossen Themen der Weltpolitik. (Archivbild)

Bild: dpa

Drei Sorgen und ein Glücksfall für Wladimir Putin - Gallery. Putin hat Volksbewegungen wie im Iran auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion bekämpft. (Archivbild)

Putin hat Volksbewegungen wie im Iran auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion bekämpft. (Archivbild)

Bild: dpa

Drei Sorgen und ein Glücksfall für Wladimir Putin - Gallery
Drei Sorgen und ein Glücksfall für Wladimir Putin - Gallery. Mit welcher Bitte hat Kremlchef am orthodoxen Weihnachten wohl diese Kerze angezündet? (Archivbild)

Mit welcher Bitte hat Kremlchef am orthodoxen Weihnachten wohl diese Kerze angezündet? (Archivbild)

Bild: dpa

Drei Sorgen und ein Glücksfall für Wladimir Putin - Gallery. Empfang für neue Botschafter in Moskau ohne Worte zu den grossen Themen der Weltpolitik. (Archivbild)

Empfang für neue Botschafter in Moskau ohne Worte zu den grossen Themen der Weltpolitik. (Archivbild)

Bild: dpa

Drei Sorgen und ein Glücksfall für Wladimir Putin - Gallery. Putin hat Volksbewegungen wie im Iran auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion bekämpft. (Archivbild)

Putin hat Volksbewegungen wie im Iran auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion bekämpft. (Archivbild)

Bild: dpa

Russland – das ist für Präsident Putin eine Grossmacht, die überall auf dem Globus etwas zu sagen hat. Doch der turbulente Jahresanfang zeigt ihm Grenzen auf.

,

DPA, Dominik Müller

18.01.2026, 21:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Russlands internationale Schwäche zeigt sich an drei Krisen: dem Kontrollverlust über Venezuela, den Protesten im Iran und den Rückschlägen im Ukrainekrieg.
  • Putin reagiert auffällig wortkarg auf weltpolitische Entwicklungen und vermeidet Stellungnahmen.
  • Der Konflikt um Grönland spaltet den Westen, was Moskau als Ablenkung vom Ukrainekrieg und Chance zur Stärkung der eigenen Position in der Arktis betrachtet.
Mehr anzeigen

Der aussenpolitische Jahresauftakt für Russlands Präsident Wladimir Putin: Im prächtigen Alexander-Saal des Kremls empfängt er neue ausländische Botschafter. Angekündigt ist eine wichtige aussenpolitische Rede. Aber dann? Kein Wort zu Venezuela, zu den Protesten im Iran, zu US-Präsident Donald Trump – den Themen, die den Rest der Welt seit Neujahr in Atem halten.

Putin spricht allgemein über das Völkerrecht – das er mit seinem Krieg gegen die Ukraine bricht – und findet unfreundliche Worte für die europäischen Nachbarstaaten. Mehr nicht. Dabei dürften die Ereignisse seit Neujahr dem Kremlchef vor Augen geführt haben, dass Russland international weniger durchsetzungsstark ist, als er wünscht. Auf diese Schwächen muss Moskau Antworten erst noch finden. Ein Überblick über Putins Probleme:

Sorgenfall Venezuela: Der entführte Schützling

Mit dem ölreichen Staat im Norden Lateinamerikas ist Russland seit langem verbündet, vergangenes Jahr wurde sogar eine strategische Partnerschaft vereinbart. Und dann nimmt Trumps Militär im Handstreich den Präsidenten Nicolás Maduro fest und bringt ihn in die USA. Die aus Russland gelieferte Flugabwehr – ausgeschaltet. Die Leibwächter aus dem verbündeten Kuba – tot.

Moskau kann nur zusehen. Es muss noch den Spott ertragen, vermutlich habe sich Putin genauso glorreich den Beginn der Invasion in die Ukraine und die Festsetzung des Kiewer Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorgestellt.

Venezuela sei für Russland der Versuch gewesen, im Hinterhof der USA Fuss zu fassen, sagte der Experte Alexander Gabuev vom Carnegie Russia Eurasia Center in Berlin. Doch Putin habe schon den Sturz des syrischen Gewaltherrschers Baschar al-Assad vergangenes Jahr nicht verhindern können. «Das ist keine gute Reklame für Russland als Schutzpatron autoritärer Regime.»

Sorgenfall Iran: Bunte Revolution in Teheran

Im Iran flammen landesweite Proteste auf gegen die autoritäre Herrschaft der Ajatollahs – eine Volkserhebung, wie Putin sie immer als «bunte Revolution» in der Ukraine, Georgien oder im Arabischen Frühling gefürchtet hat. Wie in diesen Fällen sieht der Kreml auch im Iran angebliche Anstifter aus dem Ausland.

Ein Verlust der iranischen Führung als Partner wäre für Moskau schwer zu verschmerzen – nicht nur wegen der gemeinsamen Gegnerschaft zum Westen, sondern weil Teheran Waffen für den Ukraine-Krieg liefert. Ein direktes Eingreifen sei für Moskau eine rote Linie, analysierte Nicole Grajewski in der US-Zeitschrift «Foreign Policy». Doch Moskau tue, was es immer tue, wenn eine autoritäre Regierung ins Wanken gerate: Es habe Teheran Militärausrüstung zur Niederschlagung des Aufstands und zur Ausschaltung des Internets geliefert.

Sorgenfall Ukraine: Die gekaperten Tanker

Auch in Putins Krieg gegen die Ukraine, der bald ins fünfte Jahr geht, mehren sich die Alarmzeichen für Moskau. Der russische Vormarsch im Osten geht weiter, ist aber verlustreich und bleibt hinter den gesteckten Zielen zurück. Die Mobilisierung von Soldaten wird schwieriger, die Staatskasse leert sich. Putin lässt die ukrainischen Städte ins frostige Dunkel bomben, doch der Widerstand der Ukrainer und Ukrainerinnen erlahmt nicht.

Und Trump, auf den Putin als Partner gesetzt hat, lässt Tanker dubioser Herkunft auf den Meeren beschlagnahmen. Für den Herrn im Weissen Haus hängt das mit Venezuela zusammen, aber es geht um dieselbe Schattenflotte, die auch Russlands Öl verschifft, um den Ukraine-Krieg zu finanzieren. Einige Tanker haben sich unter die russische Flagge geflüchtet, doch das bringt keinen Schutz: Die US-Marinesoldaten seilen sich trotzdem auf ihr Deck ab.

Ausserdem haben die USA, Kiew und die europäischen Staaten in vielen Verhandlungsrunden seit November eine Vorstellung entwickelt, wie eine Nachkriegsordnung für die Ukraine aussehen könnte. «Russland sieht sich isoliert und unsicher: Die Vorschläge widersprechen fundamental seinen Kriegszielen, doch Moskau zögert, Donald Trump zu verprellen», schrieb die Expertin Tatiana Stanovaya von der Denkfabrik Carnegie.

Glücksfall Grönland: Europa und die USA streiten

Trotzdem ist es wiederum Trump, der Putin gerade ein Stück aus der Patsche hilft. Sein ultimativ vorgetragener Anspruch auf Grönland – autonom, aber zu Dänemark gehörend – schreckt die Europäer auf. Statt um Sicherheitsgarantien für Kiew geht es auf einmal um einen Konflikt in der Nato; statt um Tausende britische oder französische Soldaten in der Ukraine geht es um kleine Vorauskommandos auf der grössten Insel der Welt. Mit der Androhung von Zöllen gegen die Europäer hat Trump den Druck noch einmal verstärkt.

«Manche Russen hoffen, dass die US-Ansprüche die transatlantischen Beziehungen weiter spalten», schrieb die Russland-Expertin Hanna Notte auf X. Moskau sehe den Grönland-Konflikt mit Schadenfreude und ahne eine günstige Gelegenheit in Sachen Ukraine. Die anderen Akteure seien abgelenkt. Der Aussenpolitiker Grigori Karassin vom Föderationsrat in Moskau hoffte, dass «die paranoide politisch-militärische Unterstützung der «Koalition der Willigen» für Wolodymyr Selenskyj in den Hintergrund rückt». 

Die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas mahnte, man dürfe «sich nicht ablenken lassen von unserer Hauptaufgabe, Russlands Krieg in der Ukraine zu beenden». Putins Schweigen zur internationalen Lage sei besorgniserregend, schrieb der Kolumnist Marc Champion für die Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg. Es lasse sich als Einverständnis mit Trump deuten, dass jeder seine Einflusssphäre habe – und Putin fielen Europa und die Ukraine zu.

Doch Trumps Drängen bringt auch Gefahren für Russland. Egal, ob europäische oder amerikanische Soldaten – die Nato wird auf Grönland präsenter. Dabei will auch Moskau die zunehmend eisfreie Polarregion wirtschaftlich und militärisch nutzen. «Alle Versuche, die Interessen Russlands in der Polarregion zu ignorieren, vor allem im Bereich der Sicherheit, werden nicht ohne Antwort bleiben», warnte die russische Aussenamtssprecherin Maria Sacharowa.

Influencer aufgepasst! – In diesem Dorf gibt es echte Hobbithäuser

Influencer aufgepasst! – In diesem Dorf gibt es echte Hobbithäuser

Sie könnten direkt aus Tolkiens Auenland stammen – stehen aber mitten in Moldawien. Mit ihren Hobbit-Häusern und ihrer bewusst bewahrten Ursprünglichkeit wollen die Bewohner von Rogojeni Touristen anlocken, um ihr Dorf zu retten.

16.01.2026

Dreister Diebstahl auf vier Pfoten – Während Angler plaudern, klaut ein Fuchs den Fisch

Dreister Diebstahl auf vier Pfoten – Während Angler plaudern, klaut ein Fuchs den Fisch

Da staunten die kasachischen Angler nicht schlecht. Während sie beim Eisfischen ins Gespräch vertieft sind, nutzt ein Fuchs die Gelegenheit – und sorgt für einen unerwarteten Zwischenfall auf dem Eis.

15.01.2026

Worum es bei der Bargeld-Abstimmung geht – und wieso der Bundesrat sich nicht fürchtet

Worum es bei der Bargeld-Abstimmung geht – und wieso der Bundesrat sich nicht fürchtet

Weder die Volksinitiative noch der Gegenvorschlag haben praktische Auswirkungen. Es entstehen keine neuen Aufgaben und keine zusätzlichen Kosten. Weder aus der Initiative noch aus dem Gegenentwurf ergebe sich ein Recht, mit Bargeld zu bezahlen.

15.01.2026

Influencer aufgepasst! – In diesem Dorf gibt es echte Hobbithäuser

Influencer aufgepasst! – In diesem Dorf gibt es echte Hobbithäuser

Dreister Diebstahl auf vier Pfoten – Während Angler plaudern, klaut ein Fuchs den Fisch

Dreister Diebstahl auf vier Pfoten – Während Angler plaudern, klaut ein Fuchs den Fisch

Worum es bei der Bargeld-Abstimmung geht – und wieso der Bundesrat sich nicht fürchtet

Worum es bei der Bargeld-Abstimmung geht – und wieso der Bundesrat sich nicht fürchtet

