Verdächtiger von Polizei erschossen Drei Tote nach Schüssen in Ausgehviertel in Austin

SDA

1.3.2026 - 15:35

Polizeibeamte aus Austin arbeiten am Tatort in der West Sixth Street nach Schüssen vor der Bar Buford's in der Innenstadt von Austin.
Polizeibeamte aus Austin arbeiten am Tatort in der West Sixth Street nach Schüssen vor der Bar Buford's in der Innenstadt von Austin.
Keystone

Drei Tote in einem Ausgehviertel in der texanischen Stadt Austin in den USA. Verdächtiger wurde am Tatort von der Polizei erschossen.

Keystone-SDA

01.03.2026, 15:35

01.03.2026, 22:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Drei Tote in einem Ausgehviertel in der texanischen Stadt Austin in den USA.
  • Polizei erschiesst am Tatort verdächtigen Mann.
Mehr anzeigen

In einem Ausgehviertel in der texanischen Stadt Austin in den USA sind in der Nacht mindestens drei Menschen getötet worden. 14 weitere seien im Zusammenhang mit Schüssen in einer Bar verletzt worden, teilte die Polizei mit. Drei davon schwer.

Die Polizei sei gegen 2 Uhr morgens (Ortszeit) verständigt worden und habe am Tatort einen bewaffneten Mann angetroffen. Drei Polizisten hätten das Feuer auf ihn «erwidert» und den Verdächtigen getötet. «Das ist ein tragischer, tragischer Vorfall», sagte eine Polizistin.

Hintergrund zur Tat noch nicht bekannt

Rettungskräfte seien in unter einer Minute nach dem Notruf am Tatort eingetroffen. Über den Hintergrund der Tat wurde zunächst nichts bekanntgegeben. Die Polizei und der Bürgermeister der Stadt kündigten weitere Pressekonferenzen in den kommenden Stunden an.

