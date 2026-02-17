  1. Privatkunden
Rhode Island, USA Drei Tote bei Schüssen während Jugend-Hockeyspiels

SDA

17.2.2026 - 06:48

In einer Eishalle im US-Bundesstaat Rhode Island sind bei einer Schiesserei drei Menschen getötet worden.
In einer Eishalle im US-Bundesstaat Rhode Island sind bei einer Schiesserei drei Menschen getötet worden.
AFP

Bei einer Schiesserei in einer Eishalle im US-Bundesstaat Rhode Island sind drei Menschen getötet worden. Die Polizei vermutet ein familiäres Motiv.

Keystone-SDA

17.02.2026, 06:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In einer Eishalle im US-Bundesstaat Rhode Island sind bei einer Schiesserei drei Menschen getötet worden.
  • Drei weitere wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.
  • Unter den Toten ist auch der mutmassliche Schütze, der auf Familienmitglieder gezielt haben soll.
Mehr anzeigen

Mehrere Menschen sind nach Schüssen in einer Sporthalle im Osten der USA ums Leben gekommen. Die Polizei bestätigte drei Tote, unter ihnen eine Person, die verdächtigt werde, Schüsse abgegeben zu haben. Drei weitere Menschen seien zudem verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Bundespolizei FBI teilte mit, die Schüsse in der Halle seien am Montagnachmittag (Ortszeit) gefallen. Es könnte sich um einen Streit in einer Familie handeln, hiess es von der Polizei zum möglichen Hintergrund.

Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Pawtucket im US-Bundesstaat Rhode Island an der Ostküste. Laut dem Sender NBC sollen die Schüsse während eines Hockeyspiels einer Highschool in der Eissporthalle gefallen sein.

Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf Ermittlungskreise, dass der Schütze es auf eigene Familienmitglieder abgesehen haben könnte. Der Sender berichtete weiter unter Berufung auf die Polizei, dass die tatverdächtige Person sich selbst durch einen Schuss verletzt habe und gestorben sei.

