Experten erklären: Drei Typen von Seeminen, die Iran im Golf einsetzen könnte
Es ist nicht bestätigt, dass Iran im aktuellen Krieg Seeminen bei der Strasse von Hormus einsetzt. Experten klären aber auf, welche Seeminen dem Iran zur Verfügung stehen und wie diese funktionieren.
19.03.2026
Es ist nicht bestätigt, dass der Iran im aktuellen Krieg Seeminen bei der Strasse von Hormus einsetzt. Experten klären aber auf, welche Seeminen dem Iran zur Verfügung stehen und wie diese funktionieren.
US-Medien beschuldigen den Iran, in der Strasse von Hormus Seeminen gesetzt zu haben. Doch Teheran bestreitet das.
In den 1980er Jahren wandte das Land diese Strategie während seines Krieges mit dem Irak an und verfügt schätzungsweise über 3000 bis 6000 Seeminen.
Experten sagen gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass der Iran drei Typen von Seeminen im aktuellen Krieg einsetzen könnte. Im Video erfährst du, welche es sind und wie sie funktionieren. Die Grösse der Schiffe und Minen sind dabei nicht massstabsgetreu.
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