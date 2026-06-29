Ein Reisebus, zwei Festnahmen: Nach Jahrzehnten auf der Flucht landet ein Dealer im Gefängnis – doch er ist nicht der Einzige, der bei der Kontrolle auffliegt.

Gleich zweimal klickten die Handschellen bei einer Polizeikontrolle in Deutschland.

Doppelter Fahndungserfolg Polizei erwischt in Reisecar gleich zwei Verbrecher – einer war 22 Jahre auf der Flucht

Darum geht's Nach fast 22 Jahren Flucht ist ein verurteilter Drogendealer an der deutsch-österreichischen Grenze gefasst worden.

Der 67-Jährige muss nun eine vierjährige Haftstrafe wegen Drogenverkaufs an Minderjährige antreten.

Im selben Reisebus nahm die Bundespolizei zudem einen wegen schweren Raubes gesuchten 22-Jährigen fest.

Ein zu vier Jahren Haft verurteilter Drogendealer ist nach fast 22 Jahren Fahndung in einem Reisebus an der deutsch-österreichischen Grenze erwischt worden.

Der 67-Jährige sei wegen Drogenverkaufs an Minderjährige 2004 vom Düsseldorfer Landgericht schuldig gesprochen worden und habe sich abgesetzt, teilte die deutsche Bundespolizei mit. 2031 wäre die Strafe verjährt, nun sitzt der Mann hinter Gittern. Deutsche Bundespolizisten hatten den Bus an der Autobahn A3 im Landkreis Passau kontrolliert.

Bei der Kontrolle hätten die Fahnder im selben Bus einen weiteren Mann festgenommen. Der 22-Jährige sei wegen des Verdachts eines schweren Raubes seit Mai mit einem Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln gesucht worden.

Ausserdem sei der Mann bereits mehrfach wegen Gewalt-, Eigentums- und Sexualdelikten in Erscheinung getreten. Er wurde nach einem Zwischenstopp beim Haftrichter ebenfalls in ein Gefängnis gebracht.