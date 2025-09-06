Am helllichten Tag: Bade-Gäste staunen – hier laden Schmuggler plötzlich Drogen ab An einem Strand von Málaga spielt sich mitten am Tag eine Szene ab, die kaum noch jemanden überrascht: Vor den Augen von Badegästen wird offen eine Drogenladung angelandet – und niemand greift ein. 05.09.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Málaga kommt es am helllichten Tag zu einer offenen Drogenübergabe am Strand.

Badegäste sehen zu, filmen die Szene und zeigen sich kaum überrascht, da solche Aktionen dort häufiger vorkommen.

Ob die Polizei eingreifen konnte, bleibt offen – mehr dazu im Video. Mehr anzeigen

Mit einer ernüchterten Gelassenheit kümmern sich am helllichten Tag fünf Männer um eine Drogenübergabe an einem Strand in der spanischen Stadt Málaga. Drei Männer fahren mit einem Boot an den Strand und drei weitere übernehmen die Ware.

Die Badegäste beobachten die gesamte Aktion und filmen sie. Sie sind kaum erstaunt, denn solche Übergaben finden öfters statt. Ob die Polizei die Drogenschmuggler festnehmen konnte, erfährst du im Video.

