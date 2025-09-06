  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Am helllichten Tag Bade-Gäste staunen – hier laden Schmuggler plötzlich Drogen ab

Nicole Agostini

6.9.2025

Am helllichten Tag: Bade-Gäste staunen – hier laden Schmuggler plötzlich Drogen ab

Am helllichten Tag: Bade-Gäste staunen – hier laden Schmuggler plötzlich Drogen ab

An einem Strand von Málaga spielt sich mitten am Tag eine Szene ab, die kaum noch jemanden überrascht: Vor den Augen von Badegästen wird offen eine Drogenladung angelandet – und niemand greift ein.

05.09.2025

An einem Strand von Málaga spielt sich mitten am Tag eine Szene ab, die kaum noch jemanden überrascht: Vor den Augen von Badegästen wird offen eine Drogenladung angelandet – und niemand greift ein.

Nicole Agostini

06.09.2025, 20:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Málaga kommt es am helllichten Tag zu einer offenen Drogenübergabe am Strand.
  • Badegäste sehen zu, filmen die Szene und zeigen sich kaum überrascht, da solche Aktionen dort häufiger vorkommen.
  • Ob die Polizei eingreifen konnte, bleibt offen – mehr dazu im Video.
Mehr anzeigen

Mit einer ernüchterten Gelassenheit kümmern sich am helllichten Tag fünf Männer um eine Drogenübergabe an einem Strand in der spanischen Stadt Málaga. Drei Männer fahren mit einem Boot an den Strand und drei weitere übernehmen die Ware.

Die Badegäste beobachten die gesamte Aktion und filmen sie. Sie sind kaum erstaunt, denn solche Übergaben finden öfters statt. Ob die Polizei die Drogenschmuggler festnehmen konnte, erfährst du im Video.

Mehr Videos aus dem Ressort

So schützt du deine Wohnung vor Einbrechern

So schützt du deine Wohnung vor Einbrechern

Im Winter haben Einbrecher*innen Hochsaison. Im Video zeigen wir dir, wie du mit vorbeugende Massnahmen dein Zuhause vor dessen bösen Tun besser schützen und Dieben ein Riegel schieben kannst.

29.11.2023

Meistgelesen

Calum Scott bewegt mit seiner Stimme 20'000 Menschen
Statt «Fake News» soll nun die KI schuld sein
England-Fans verlassen Stadion in Scharen – Presse stürzt sich auf Thomas Tuchel

Mehr aus dem Ressort

«Weisser Tsunami». Drogenmafia überschwemmt Europa mit Kokain

«Weisser Tsunami»Drogenmafia überschwemmt Europa mit Kokain

Basler Polizei warnt. Betrügerpaar verschafft sich mit fiesem Trick Zugang zu Wohnungen

Basler Polizei warntBetrügerpaar verschafft sich mit fiesem Trick Zugang zu Wohnungen

Vorsicht, dein Geld ist in Gefahr. Polizei warnt vor neuem, fiesem Migros-Betrug

Vorsicht, dein Geld ist in GefahrPolizei warnt vor neuem, fiesem Migros-Betrug