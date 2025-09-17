  1. Privatkunden
Polen fürchtete russische Spionage Touristen steuern Drohne über Präsidentenpalast – Staatsschutz ermittelt

Sven Ziegler

17.9.2025

Eine Drohne über den Belvedere-Palast in Warschau sorgte für Aufregung.
Eine Drohne über den Belvedere-Palast in Warschau sorgte für Aufregung.
Bild: Radek Kucharski

Ein 21-jähriger Ukrainer und eine 17-jährige Belarussin flogen eine Drohne über dem Belvedere-Palast in Warschau. Laut ersten Erkenntnissen handelte es sich um einen «Touristenflug» – dennoch ermittelt der Staatsschutz.

Sven Ziegler

17.09.2025, 22:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Drohne überflog am Montagabend den Belvedere-Palast in Warschau.
  • Festgenommen wurden ein 21-jähriger Ukrainer und eine 17-jährige Belarussin.
  • Dem Ukrainer drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis wegen Verstössen gegen das Luftfahrtrecht.
Mehr anzeigen

In Polens Hauptstadt Warschau sorgt ein Drohnenflug über den Belvedere-Palast für Aufsehen. Regierungschef Donald Tusk teilte am Montagabend auf X mit, der Staatsschutz habe eine Drohne neutralisiert, die über dem Gelände des Präsidentenpalasts und weiteren Regierungsgebäuden gesichtet wurde. Zwei Verdächtige seien festgenommen worden.

Zunächst vermuteten die Behörden, dass es sich erneut um einen russichen Drohnenangriff handelt. Bereits vergangene Woche schoss die polnische Luftabwehr 19 russische Drohnen ab. Doch beim erneuten Vorfall handelt es sich offenbar nicht um eine Kreml-Provokation, wie nun bekannt wird. 

Wie ein Sprecher des Koordinators für Sonderdienste am Dienstag erklärte, handelt es sich bei den Festgenommenen nämlich um einen 21-jährigen Ukrainer und eine 17-jährige Belarussin. Beide halten sich legal in Polen auf. Laut Informationen des Portals «Onet» lebt der Ukrainer bereits seit acht Jahren im Land, die junge Frau sei erst vor wenigen Tagen eingereist.

Offenbar normaler Touristen-Flug

«Alles deutet darauf hin, dass es sich um einen normalen Touristenflug handelte», sagte eine Quelle gegenüber «Onet». Demnach handelt es sich um eine Amateur- und nicht etwa um eine Spionage-Drohne. Dennoch werden beide weiterhin in einer Warschauer Polizeistation festgehalten. Der Verdacht, es könnte sich um Spione handeln, habe sich nicht erhärtet.

Die Drohne wurde als Beweismittel sichergestellt. Die Behörden wollen auswerten, ob Bild- oder Videomaterial aufgezeichnet wurde. Davon hänge ab, welche weiteren Schritte folgen.

Nach Angaben von «Onet» droht dem 21-Jährigen eine Anklage nach Artikel 212 des polnischen Luftfahrtgesetzes. Dieses sieht bei Verstössen gegen Flugverbote in Sicherheitszonen Strafen von bis zu fünf Jahren Haft vor. Bei fahrlässigem Handeln könnte die Strafe auch auf ein Jahr reduziert oder in eine Geldstrafe umgewandelt werden.

