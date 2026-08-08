Im vorigen Jahr zeigte Kanzler Merz nach den Drohnensichtungen an deutschen Flughäfen auf Russland. Nach dem Fund einer Drohne mit Sprengstoff am Flughafen Leipzig/Halle ist diesmal einiges anders.

Darum geht’s Eine Drohne mit Sprengstoff wurde auf dem Flughafen Leipzig/Halle entdeckt.

Die Bundesanwaltschaft in Deutschland ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Was für und was gegen eine Täterschaft Russlands spricht – dazu einige Fragen und Antworten. Zusammenfassung erstellt mit

Viele Experten zeigen nach dem Fund einer Drohne mit Sprengstoff – ohne intakten Zünder – auf dem Flughafen Halle/Leipzig wieder schnell auf Russland als Tatverdächtigen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) spricht zurückhaltender von einem «hybriden» Angriff «fremder Mächte». Noch voriges Jahr bei den Drohnensichtungen auf Flughäfen behauptete Kanzler Friedrich Merz (CDU), dass Kremlchef Wladimir Putin so Deutschland testen wolle. Was für und was gegen eine Täterschaft Russlands sprechen könnte – dazu einige Fragen und Antworten:

Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr, teilte die Karlsruher Behörde mit. Am Flughafen Leipzig/Halle war in der Nähe ukrainischer Transportflugzeuge eine mit Sprengstoff und Zünder bestückte Drohne entdeckt und von einem Mitarbeiter zum Absturz gebracht worden. Ein infolge der Sperrung kurz danach durchstartendes Flugzeug kollidierte mit einem unbekannten kleineren Flugobjekt, möglicherweise einer zweiten Drohne.

Einige Experten beschuldigten prompt Russland – haben sie recht?

Für eine Beteiligung Moskaus spräche, dass Russland eine entwickelte Drohnentechnologie hat und auch mehr oder weniger unverhohlen mit einer Reaktion auf die Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine gedroht hat. So veröffentlichte das russische Verteidigungsministerium auch Adressen deutscher und anderer europäischer Rüstungsfirmen. Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew, der als Vizechef des nationalen Sicherheitsrats weiter Einfluss hat, bezeichnete die aufgeführten Unternehmen als «Liste potenzieller Ziele für die russischen Streitkräfte».

«Auf den ersten Blick spricht manches dafür, dass möglicherweise russische Geheimdienste verwickelt sind», sagt der Russland- und Militär-Experte Matthias Uhl. Der russische Militärgeheimdienst GRU werde für eine Vielzahl an Operationen im Westen verantwortlich gemacht. Allerdings sei es für Russland schwierig, gegenwärtig eine solche Operation durchzuziehen, weil seine Agenten im Westen unter strenger Beobachtung stünden.

Was für Informationen gibt es in den USA zu dem Vorfall?

Mehrere US-Medien haben Informationen, die in Richtung Russlands weisen. Das «Wall Street Journal» berichtet unter Berufung auf mit Geheimdienstberichten vertraute US-Beamte, dass die Drohne mit Sprengstoff wahrscheinlich der russischen Regierung gehöre. Der US-Sender CNN zitiert einen US-Verteidigungsbeamten in Europa mit der Aussage, die USA seien zum Schluss gekommen, dass die Drohne von einem russischen Geheimdienst sei.

Welche Vorwürfe wegen hybrider Angriffe gibt es gegen Russland?

Die Liste ist lang. Russland-Experte Uhl erinnert an Explosionen in einem Munitionsdepot in Tschechien 2014, für die die Regierung in Prag 2021 den GRU verantwortlich machte. Der jetzige Fall weckt auch Erinnerungen: 2024 entzündete sich im DHL-Logistikzentrum in Leipzig ein Luftfrachtpaket. Sicherheitskreise gehen davon aus, dass das Paket im Auftrag Russlands platziert war.

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In Litauen stehen deshalb derzeit fünf mutmassliche Täter vor Gericht, denen terroristische Handlungen vorgeworfen werden. Sie sollen Pakete mit selbstgebauten Sprengsätzen versandt haben. Die Aktionen sollen von Personen mit Verbindungen zum GRU organisiert worden sein. Bei den Verdächtigen handelt es sich um Staatsbürger Russlands, der Ukraine und Litauens.

Was spräche gegen eine Beteiligung Russlands?

Kremlchef Wladimir Putin hat Vorwürfe, dass Russland ein Nato-Mitgliedsstaat angreifen wolle, immer wieder kategorisch als «Blödsinn» zurückgewiesen. Er sagte auch nach den Drohnensichtungen an Flughäfen voriges Jahr, dass die Anschuldigungen gegen Russland wohl dazu dienen sollen, die Lage weiter anzuheizen und Europa dazu zu bringen, seine Verteidigungsausgaben zu erhöhen und von anderen Problemen abzulenken.

Ex-Kremlchef Medwedew sprach von unterschiedlichen Erklärungen für die Herkunft der Drohnen. Als Beispiele nannte er Provokationen von Ukrainern, die so Europa in einen Krieg hineinziehen wollten. Er räumte aber ein, dass es sich um Aktivitäten einer prorussischen Untergrundbewegung in den Ländern handeln könne mit dem Ziel, das Leben in der EU zu destabilisieren. Möglich seien nicht zuletzt auch Spielchen von Rowdys, die ihre Behörden ärgern wollten. Und er orakelte: «Das Wichtigste ist, dass die kurzsichtigen Europäer am eigenen Leib erfahren, was die Gefahr eines Krieges bedeutet.»

Welche Reaktionen gibt es aus Moskau zum aktuellen Fall?

Die russische Botschaft in Berlin spricht von einer gegen Moskau gerichteten «Provokation» Kiews, um antirussische Hysterien zu schüren in Deutschland. Ziel der Ukraine und der europäischen Militaristen sei es, die Gesellschaft auf einen Krieg gegen Russland vorzubereiten, hiess es. Von einer billigen Inszenierung eines Sabotageaktes sprach der bei vielen Russen wegen seiner Analysen beliebte Telegram-Kanal «Maester». «Ob dies das Werk der Ukrainer oder der deutschen (europäischen) Falken ist, spielt keine wesentliche Rolle. Klar ist nur der Trend zur Eskalation des Konflikts seitens Kiews und der EU.»

Schon bei den Drohnensichtungen im vorigen Jahr an deutschen Flughäfen wies der Kreml in Moskau die Schuldzuweisungen zurück. Kremlsprecher Dmitri Peskow reagierte damit auf Äusserungen von Kanzler Merz zu den Drohnen, der gesagt hatte: «Wahrscheinlich wird jedenfalls ein wesentlicher Teil davon aus Russland gesteuert.» Kremlchef Wladimir Putin wolle Deutschland testen, behauptete er.

Welche «fremden Mächte» kämen denn noch infrage?

Moskaus Auslandsgeheimdienst SWR warnte schon mehrfach davor, dass ukrainische Geheimdienste antirussische Provokationen planten, um das dem Kreml in die Schuhe zu schieben. Saboteure wollten mit Anschlägen auf Infrastruktureinrichtungen in Europa und so bezeichneten False-Flag-Aktionen – Operationen unter falscher Flagge – Russland in Verruf bringen.

Auch der Experte Uhl hält einen Anschlagsversuch unter «falscher Flagge», der vielleicht die Aufmerksamkeit in Richtung Russland lenken soll, für möglich. «Für eine solche These spricht, dass sich die offiziellen deutschen Stellen bislang ausdrücklich mit Schuldzuweisungen an Moskau zurückhalten», sagt er.