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Amateurvideo hält Moment fest Drohnen-Alarm über Lettland – Französische Kampfjets greifen ein

Christian Thumshirn

9.6.2026

Amateurvideo hält Moment fest: Drohnen-Alarm über Lettland: Französische Rafale-Jets greifen ein

Amateurvideo hält Moment fest: Drohnen-Alarm über Lettland: Französische Rafale-Jets greifen ein

Nach einer Warnung vor einer möglichen Bedrohung im Luftraum steigen französische Nato-Kampfjets auf. Wenig später wird eine Drohne abgeschossen. Amateuraufnahmen zeigen die dramatischen Momente am Himmel.

09.06.2026

Nach einer Warnung vor einer möglichen Bedrohung im lettischen Luftraum steigen Nato-Kampfjets auf. Wenig später wird eine Drohne abgeschossen. Amateuraufnahmen zeigen die dramatischen Momente am Himmel.

Christian Thumshirn

09.06.2026, 11:15

Nato-Kampfjets haben über Lettland eine Drohne abgeschossen.

Zuvor hatten die Behörden vor einer möglichen Bedrohung des Luftraums gewarnt. Die lettische Armee erklärte später, ein unbemanntes Flugobjekt sei infolge russischer elektronischer Kriegsführung in den lettischen Luftraum geraten. Die Nato entschied sich zum Eingreifen und schickte zwei französische Rafale-Kampfjets in die Luft.

Drohnen sorgen im Baltikum für Unruhe

Die Herkunft und der Typ der Drohne konnten laut dem lettischen Verteidigungsminister Raivis Melnis nicht bestimmt werden. In den vergangenen Wochen waren bereits mehrfach Drohnen in den Luftraum der baltischen Staaten eingedrungen oder auf deren Gebiet abgestürzt. Experten vermuten, dass Russland ukrainische Drohnen auf dem Weg zu Zielen in der Region St. Petersburg elektronisch von ihrem Kurs ablenkt.

Das im Internet verbreitete Amateurvideo oben soll den Moment des Abschusses zeigen.

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