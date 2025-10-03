  1. Privatkunden
3000 Passagiere gestrandet Drohnen legen Flughafen München lahm

SDA

3.10.2025 - 06:05

Polizei und Feuerwehr sind nach Drohnensichtungen und Flugausfällen am Flughafen München im Einsatz. Foto: Jason Tschepljakow/dpa
Polizei und Feuerwehr sind nach Drohnensichtungen und Flugausfällen am Flughafen München im Einsatz. Foto: Jason Tschepljakow/dpa
Keystone

Eine oder mehrere Drohnen haben am Donnerstagabend den Flugverkehr in München zum Stillstand gebracht – 3.000 Passagiere waren betroffen, manche verbrachten die Nacht auf Feldbetten im Terminal.

Keystone-SDA

03.10.2025, 06:05

03.10.2025, 06:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wegen Drohnensichtungen wurde der Flugbetrieb am Münchner Flughafen zeitweise eingestellt, was den Ausfall von 32 Flügen und die Umleitung weiterer Maschinen zur Folge hatte.
  • Rund 3000 Passagiere waren betroffen. Viele mussten die Nacht auf Feldbetten im Terminal verbringen, während andere in Hotels untergebracht wurden.
  • Die Bundespolizei konnte bislang weder die Herkunft der Drohnen klären, noch Verdächtige ausfindig machen; auch ein Polizeihubschrauber blieb ohne Erfolg.
Mehr anzeigen

Wegen Drohnensichtungen sind am Flughafen in München zahlreiche Flüge ausgefallen – rund 3.000 Passagiere waren davon betroffen. Das teilte der Flughafen-Betreiber in der Nacht zu Freitag mit. Hunderte Menschen mussten die Nacht auf in den Terminals aufgestellten Feldbetten verbringen. Andere sollten in Hotels gebracht werden. Ob der Flugverkehr am frühen Morgen wieder regulär laufen werde, konnte die Bundespolizei in der Nacht nicht sagen. Unklar blieb auch, wer für den Vorfall verantwortlich sein könnte.

Nach Angaben der Bundespolizei hatten mehrere Menschen am Abend von einer Drohne in der Nähe des Flughafens berichtet. Später habe es auch Sichtungen über dem Flughafengelände gegeben. Ob es sich um eine oder mehrere Drohnen handelte, war zunächst unklar.

32 Flüge betroffen

Die Deutsche Flugsicherung habe daraufhin am späten Abend die Start- und Landebahnen gesperrt, hiess es. Die Beamten der Landes- und Bundespolizei hätten das Gelände überwacht und nach Flugobjekten sowie Verdächtigen abgesucht – ohne Erfolg. Auch ein Polizeihubschrauber war demnach im Einsatz.

Insgesamt fielen nach Angaben des Betreibers am Donnerstagabend 17 Flüge aus. Ein Passagier sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass das Flugzeug schon auf der Startbahn gewesen sei, dann aber wieder zurück zum Terminal gerollt sei. Ab etwa 22.15 Uhr waren auch Landungen nicht mehr möglich: 15 Flüge seien stattdessen nach Stuttgart, Nürnberg, Wien und Frankfurt umgeleitet worden, wie der Betreiber auf der Internetseite des Flughafens schrieb.

Snacks und Getränke für gestrandete Passagiere

Nach Angaben des Betreibers wurden Decken, Getränke und Snacks an die gestrandeten Passagiere verteilt. Zudem seien in den Terminals Feldbetten aufgestellt worden.

Am Münchner Flughafen gilt ein Nachtflugverbot für den regulären Passagierverkehr zwischen Mitternacht und 5.00 Uhr morgens. Grundsätzlich sind nach Angaben des Betreibers nur Nachtluftpost- und Vermessungsflüge der Deutschen Flugsicherung in dieser Zeit zugelassen.

Besucher vom Oktoberfest könnten betroffen sein

Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das grösste Volksfest der Welt zieht jährlich mehrere Millionen Besucherinnen und Besucher aus anderen Städten und Ländern an. Auch sie könnten durch die Einschränkungen im Flugverkehr betroffen sein. Das Oktoberfest war am Mittwoch wegen einer Bombendrohung für einen halben Tag geschlossen worden.

