Ursprung bislang unklar Drohnen in Norwegen gesichtet – Flüge umgeleitet

dpa

29.9.2025 - 06:35

Ein Flieger der Airline Norwegian auf einem Inlandflug musste wegen einer Drohnensichtung umkehren (Symbolbild).
Ein Flieger der Airline Norwegian auf einem Inlandflug musste wegen einer Drohnensichtung umkehren (Symbolbild).
Archivbild: Keystone

Nach den Drohnensichtungen in Dänemark mussten nun auch im Nachbarland Norwegen Flüge sicherheitshalber umgeleitet werden.

DPA

29.09.2025, 06:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Norwegen kam es wegen mutmasslicher Drohnensichtungen zu Flugumleitungen und zeitweisen Flughafenschliessungen, unter anderem in Bardufoss und Brønnøysund.
  • Der Ursprung der Drohnen ist bislang unklar.
  • Auch in Dänemark gilt wegen jüngster Drohnensichtungen und des bevorstehenden EU-Gipfels ein generelles Verbot für zivile Drohnenflüge bis Freitag.
Mehr anzeigen

Wegen mutmasslicher Drohnensichtungen in Norwegen sind Medienberichten zufolge mehrere Flüge umgeleitet worden. Ein Flugzeug auf dem Weg von der Hauptstadt Oslo zum Flughafen Bardufoss in der nördlichen Provinz Troms habe am späten Abend umkehren müssen, berichtete unter anderem der Sender NRK unter Berufung auf die Airline Norwegian. Der Flughafen sei demnach vorübergehend geschlossen worden.

Bereits zuvor waren am Sonntag Berichten zufolge auch in der Provinz Nordland weiter südlich Drohnen innerhalb der Sperrzone am Flughafen Brønnøysund gesichtet worden. Auch in dem Fall sei ein Flug umgeleitet worden, berichtete NRK unter Berufung auf den Flughafenbetreiber Avinor. Der mögliche Ursprung der Drohnen war demnach zunächst noch unklar.

Seit Tagen herrscht bereits im Nachbarland Dänemark Drohnenalarm, nachdem mehrere Drohnen an Flughäfen gesichtet worden waren. Der gesamte dänische Luftraum wird daher bis zum kommenden Freitag für zivile Drohnenflüge gesperrt. Hintergrund ist der EU-Gipfel, der in dieser Woche in Kopenhagen stattfindet, wie das Transportministerium mitteilte. Ab Montag seien in Dänemark alle zivilen Drohnenflüge verboten.

