Wegen mutmasslicher Drohnensichtungen in Norwegen sind Medienberichten zufolge mehrere Flüge umgeleitet worden. Ein Flugzeug auf dem Weg von der Hauptstadt Oslo zum Flughafen Bardufoss in der nördlichen Provinz Troms habe am späten Abend umkehren müssen, berichtete unter anderem der Sender NRK unter Berufung auf die Airline Norwegian. Der Flughafen sei demnach vorübergehend geschlossen worden.
Bereits zuvor waren am Sonntag Berichten zufolge auch in der Provinz Nordland weiter südlich Drohnen innerhalb der Sperrzone am Flughafen Brønnøysund gesichtet worden. Auch in dem Fall sei ein Flug umgeleitet worden, berichtete NRK unter Berufung auf den Flughafenbetreiber Avinor. Der mögliche Ursprung der Drohnen war demnach zunächst noch unklar.
Seit Tagen herrscht bereits im Nachbarland Dänemark Drohnenalarm, nachdem mehrere Drohnen an Flughäfen gesichtet worden waren. Der gesamte dänische Luftraum wird daher bis zum kommenden Freitag für zivile Drohnenflüge gesperrt. Hintergrund ist der EU-Gipfel, der in dieser Woche in Kopenhagen stattfindet, wie das Transportministerium mitteilte. Ab Montag seien in Dänemark alle zivilen Drohnenflüge verboten.
Die Walliserin Vanessa Grand fiel im Abstimmungskampf zur E-ID mit einem sehr persönlichen Auftritt in der «Arena» auf: «Eine E-ID würde Menschen mit Behinderung im Alltag mehr Selbstbestimmung, Teilhabe, Autonomie und Privatsphäre bringen.»
28.09.2025
Erneut grosses Warten bei der E-ID-Abstimmung
Beim Ja-Komitee haben erste Nationalrätinnen und Nationalräte bereits Weisswein und Prosecco bestellt – ohne preiszugeben, ob es sich dabei um einen Siegeswein oder ein Trostglas handelt.
28.09.2025
SP-Co-Präsident Cédric Wermuth dankt der SVP für Fragen
Während der Debatte zur SVP-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» dankte Wermuth einem SVP-Nationalrat für eine Frage: «Denn wir haben die Menschen gebeten, für jede Minute, in der Sie hier im Parlament Ihre Argumente ausbreiten, zu spenden.»
27.09.2025
Vanessa Grand spricht in der «Arena» zur E-ID
