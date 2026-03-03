  1. Privatkunden
Das passierte in der Nacht Drohnen treffen US-Botschaft in Riad – Trump kündigt Vergeltung an

Agenturen

3.3.2026

Israel greift an: Heftige Angriffs-Welle erschüttert den Libanon

Israel greift an: Heftige Angriffs-Welle erschüttert den Libanon

Die Lage im Libanon spitzt sich weiter zu: Israel greift nach Militärangaben Einrichtungen der Hisbollah an. Lokale Medien melden schwere Explosionen und Rauchwolken.

02.03.2026

Die Eskalation im Nahen Osten weitet sich aus. In der Botschaft der USA in Riad ist nach einem Drohnenangriff Feuer ausgebrochen. Amerikanern wird empfohlen, Dutzende Länder in Nahost sofort zu verlassen. Das sind die Entwicklungen der vergangenen Stunden.

Agenturen

03.03.2026, 06:27

03.03.2026, 06:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die USA und Israel greifen weiter Ziele in Iran an – Teheran antwortet seinerseits mit Gegenschlägen auf Israel und andere umliegende Länder.
  • Die US-Botschaft in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad ist nach vorläufigen saudischen Angaben von zwei Drohnen angegriffen worden.
  • Das US-Aussenministerium hat Amerikaner in mehr als einem Dutzend Ländern im Nahen Osten dazu aufgerufen, diese sofort zu verlassen.
  • Vertreter der US-Regierung betonen jetzt, dass es Präsident Donald Trump entgegen früheren Aussagen im Iran nicht in erster Linie um einen Machtwechsel gehe.
Mehr anzeigen

Der Konflikt um den Iran weitet sich zu einem regionalen Flächenbrand aus, an dem zunehmend mehr Länder beteiligt sind. Nach Angriffen von USA und Israel auf den Iran, einschliesslich der Tötung von Ali Chamenei, antwortet Teheran mit Schlägen gegen Israel und US-Stützpunkte . Neben dem Libanon sind Bahrain, Irak, Jordanien, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien und die VAE betroffen

blue News fasst zusammen, was in der Nacht auf Dienstag passiert ist.

Drohnen treffen US-Botschaft in Riad

Die US-Botschaft in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad ist nach vorläufigen saudischen Angaben von zwei Drohnen angegriffen worden. Es sei ein «begrenztes Feuer» ausgebrochen, aber nur geringer Sachschaden entstanden, teilte ein Sprecher des saudi-arabischen Verteidigungsministeriums auf der Plattform X mit. Die US-Botschaft empfahl ihren Landsleuten in dem Königreich, sich sofort in Sicherheit zu bringen und die Botschaft bis auf weiteres zu meiden, da es zu einem Angriff auf die Einrichtung gekommen sei.

Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Das saudi-arabische Verteidigungsministerium teilte später mit, acht weitere Drohnen seien nahe Riad und Al-Chardsch, rund 80 Kilometer weiter südlich, abgefangen und zerstört worden. Auch an der US-Botschaft im kleinen Golfstaat Kuwait war am Montag offenbar ein Feuer ausgebrochen. Augenzeugen hatten der Deutschen Presse-Agentur von aufsteigendem Rauch an dem Gebäude berichtet. Die Hintergründe blieben auch da zunächst unklar.

US-Präsident Donald Trump drohte nach dem Angriff auf die Botschaft in Riad im US-Sender NewsNation mit Vergeltung.

Luftangriff in Teheran am Montag.
Luftangriff in Teheran am Montag.
Bild: Keystone/AP Photo/Mohsen Ganji

Amerikaner sollen Nahost sofort verlassen

Angesichts des Krieges der USA und Israels mit dem Iran hat das US-Aussenministerium Amerikaner in mehr als einem Dutzend Ländern im Nahen Osten dazu aufgerufen, diese sofort zu verlassen. Zur Begründung verwies eine Vertreterin des Ministeriums auf X auf «schwerwiegende Sicherheitsrisiken».

Die Aufforderung betrifft folgende Länder und Regionen: Bahrain, Ägypten, Iran, Irak, Israel, das Westjordanland und den Gazastreifen, Jordanien, Kuwait, Libanon, Oman, Katar, Saudi-Arabien, Syrien, die Vereinigten Arabischen Emirate und den Jemen.

Vance: Machtwechsel im Iran ist nebensächlich

Vertreter der US-Regierung haben betont, dass es Präsident Donald Trump im Iran nicht in erster Linie um einen Machtwechsel gehe. In einer «perfekten Welt» würden die USA es begrüssen, wenn jemand im Iran an die Macht käme, der bereit sei, mit den Vereinigten Staaten zusammenzuarbeiten, sagte US-Vizepräsident JD Vance dem Sender Fox News. Trumps vorrangiges Ziel sei aber, dass der Iran niemals in den Besitz einer Atomwaffe gelange. Dafür sei es letztlich nebensächlich, was mit der Führung in Teheran passiere.

Die US-Regierung sendet seit Wochen widersprüchliche Botschaften aus und tischt immer neue Kriegsgründe auf. In seiner ersten Videobotschaft zu den israelischen und US-Angriffen auf den Iran am Samstag hatte Trump beispielsweise die Iraner aufgerufen, die Führung des Landes in die Hand zu nehmen. «Wenn wir fertig sind, übernehmt eure Regierung», hatte der US-Präsident die 90 Millionen Menschen im Iran aufgefordert.

Mehr zum Thema

Angriff auf den Iran. Schwere Bombardierungen erschüttern Teheran +++ USA und Israel rechtfertigen Krieg

Angriff auf den IranSchwere Bombardierungen erschüttern Teheran +++ USA und Israel rechtfertigen Krieg

Eskalation trifft Schweizer Haushalte. Bald merkst du den Krieg auch in deinem Portemonnaie

Eskalation trifft Schweizer HaushalteBald merkst du den Krieg auch in deinem Portemonnaie

Von Trumps Irankrieg überrumpelt. Was hat Europa in der Welt eigentlich noch zu melden?

Von Trumps Irankrieg überrumpeltWas hat Europa in der Welt eigentlich noch zu melden?

