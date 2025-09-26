Ein weisses Licht über Alborg: Es soll sich laut Behörden um eine Drohne handeln. Screenshot X

Nach erneuten Drohnensichtungen in Dänemark breitet sich die Sorge nun auch auf Schweden aus. In der Region Karlskrona wurden in der Nacht Flugkörper gesichtet – selbst die Polizei bestätigte Beobachtungen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Flughafen Aalborg in Dänemark kam es erneut zu einer kurzfristigen Sperrung wegen Drohnensichtungen.

Auch in Südschweden meldeten Zeugen und die Polizei Flugkörper über Karlskrona.

Wer hinter den Vorfällen steckt, ist weiterhin unklar, die dänische Regierung vermutet einen professionellen Hintergrund. Mehr anzeigen

Die Serie mysteriöser Drohnensichtungen in Nordeuropa geht weiter. Wie die Nachrichtenagentur Ritzau berichtet, musste der Flughafen im dänischen Aalborg in der Nacht auf Freitag erneut vorübergehend geschlossen werden. Grund war eine gemeldete Drohne im Luftraum. Zwischen 23.40 Uhr und 00.35 Uhr Ortszeit blieb der Flughafen gesperrt.

Laut Flightradar24 kehrte eine Maschine mit Ziel Amsterdam um, zudem wurde ein Flug von Kopenhagen gestrichen. Ob tatsächlich eine Drohne unterwegs war, ist bislang unklar – die Polizei hat den Vorfall noch nicht bestätigt.

Parallel dazu meldete der schwedische Sender SVT, dass auch über der Region Karlskrona im Süden des Landes in der Nacht Drohnen beobachtet wurden. «Es handelt sich offenbar um ähnliche Modelle wie jene in Dänemark», erklärte Ermittlungsleiter Mattias Lundgren. Auch Polizisten wollen einen der Flugkörper gesehen haben.

Zahlreiche Sichtungen in den letzten Tagen

Bereits am Mittwochabend waren über mehreren dänischen Flughäfen Drohnen gemeldet worden – darunter in Esbjerg, Sønderborg, Billund und am Militärflugplatz Skrydstrup. Auch über kritischer Infrastruktur wie Militäranlagen, Ölfeldern und Häfen gingen Meldungen ein. Von Schiffen in der Nordsee wurden ebenfalls Sichtungen berichtet, eine Bestätigung liegt bisher nicht vor.

Die dänischen Behörden warnen inzwischen vor einer ernsthaften Bedrohung. «Wir befinden uns in einer ernsten Situation», sagte Thomas Ahrenkiel, Leiter des Militärgeheimdienstes FE, bei einer Pressekonferenz. Es gebe derzeit jedoch «keine Informationen, die es erlauben würden, die Urheber zu benennen».

Auch der dänische Aussenminister Lars Løkke Rasmussen betonte im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass bislang keine klaren Beweise vorliegen, um Verantwortliche festzulegen. Der Leiter des Inlandsgeheimdienstes PET, Finn Borch, sprach von einer möglichen «hybriden Kriegsführung», wie sie auch in anderen Teilen Europas zu beobachten sei. Das Risiko russischer Sabotage sei gross.

Wer hinter den Vorfällen steckt, bleibt also weiter unklar. Die dänische Regierung hatte bereits von einem «professionellen Akteur» gesprochen.