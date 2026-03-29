Nuklearkatastrophe Fukushima: Drohnenaufnahmen zeigen Zerstörung in Atomreaktor Trümmer, geschmolzener Kernbrennstoff und ein grosses Loch: Eine 2-wöchige Mission mit Mikro-Drohnen liefert Daten aus einem der beschädigten Reaktoren von Fukushima. 26.03.2026

Trümmer, geschmolzener Kernbrennstoff und ein grosses Loch: Eine 2-wöchige Mission mit Mikro-Drohnen liefert Daten und Bilder aus einem der beschädigten Reaktoren von Fukushima.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 15 Jahre nach der Nuklearkatastrophe in Fukushima wurden neue, seltene Aufnahmen aus einem der beschädigten Reaktoren veröffentlicht.

Bei der Mission kamen Mikro-Drohnen zum Einsatz.

In den Reaktoren befinden sich noch 880 Tonnen radioaktives Material, dessen Strahlungswerte weiterhin hoch sind. Mehr anzeigen

Im März 2011 führte ein schweres Erdbeben mit Tsunami zu einer Nuklearkatastrophe im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi. In drei Reaktoren kam es zur Kernschmelze. In der Folge wurden radioaktive Substanzen freigesetzt.

Seither treibt der Betreiber TEPCO den Rückbau der Anlage voran. Im März 2026 schickte der Konzern im stark beschädigten Reaktor 3 erstmals Mini-Drohnen tief ins Innere des Druckbehälters.

Die Geräte wurden durch ein nur wenige Zentimeter breites Loch eingeführt und konnten kurz in der extrem radioaktiven Umgebung filmen und messen. Ziel der rund zweiwöchigen Mission war es, den Zustand im Innern zu erfassen und Daten für die spätere Bergung des geschmolzenen Brennstoffs zu sammeln.

Dabei gelangen Aufnahmen aus bisher unerreichbaren Bereichen. Die bisherigen Ergebnisse zeigen ein Loch im Druckbehälter sowie Ablagerungen, die wahrscheinlich geschmolzener Brennstoff sind, sowie schwer beschädigte Strukturen.

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