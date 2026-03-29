  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nuklearkatastrophe in Fukushima Drohnen dringen tief in zerstörten Atomreaktor vor

Fabienne Berner

29.3.2026

Nuklearkatastrophe Fukushima: Drohnenaufnahmen zeigen Zerstörung in Atomreaktor

Nuklearkatastrophe Fukushima: Drohnenaufnahmen zeigen Zerstörung in Atomreaktor

Trümmer, geschmolzener Kernbrennstoff und ein grosses Loch: Eine 2-wöchige Mission mit Mikro-Drohnen liefert Daten aus einem der beschädigten Reaktoren von Fukushima.

26.03.2026

Trümmer, geschmolzener Kernbrennstoff und ein grosses Loch: Eine 2-wöchige Mission mit Mikro-Drohnen liefert Daten und Bilder aus einem der beschädigten Reaktoren von Fukushima.

Fabienne Berner

29.03.2026, 15:00

29.03.2026, 15:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • 15 Jahre nach der Nuklearkatastrophe in Fukushima wurden neue, seltene Aufnahmen aus einem der beschädigten Reaktoren veröffentlicht.
  • Bei der Mission kamen Mikro-Drohnen zum Einsatz.
  • In den Reaktoren befinden sich noch 880 Tonnen radioaktives Material, dessen Strahlungswerte weiterhin hoch sind.
Mehr anzeigen

Im März 2011 führte ein schweres Erdbeben mit Tsunami zu einer Nuklearkatastrophe im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi. In drei Reaktoren kam es zur Kernschmelze. In der Folge wurden radioaktive Substanzen freigesetzt.

Seither treibt der Betreiber TEPCO den Rückbau der Anlage voran. Im März 2026 schickte der Konzern im stark beschädigten Reaktor 3 erstmals Mini-Drohnen tief ins Innere des Druckbehälters.

Die Geräte wurden durch ein nur wenige Zentimeter breites Loch eingeführt und konnten kurz in der extrem radioaktiven Umgebung filmen und messen. Ziel der rund zweiwöchigen Mission war es, den Zustand im Innern zu erfassen und Daten für die spätere Bergung des geschmolzenen Brennstoffs zu sammeln.

Dabei gelangen Aufnahmen aus bisher unerreichbaren Bereichen. Die bisherigen Ergebnisse zeigen ein Loch im Druckbehälter sowie Ablagerungen, die wahrscheinlich geschmolzener Brennstoff sind, sowie schwer beschädigte Strukturen.

Mehr aus dem Ressort

Turbulenzen ade: So reduzieren Flugzeuge mit «Haifischhaut» Emissionen

Turbulenzen ade: So reduzieren Flugzeuge mit «Haifischhaut» Emissionen

Was Haie durch Wasser gleiten lässt, soll künftig auch Flugzeuge effizienter durch die Luft bringen: Mit Riblet-Folien will das Start-up MicroTau den Luftwiderstand senken – und CO₂-Emissionen deutlich reduzieren.

12.06.2025

Meistgelesen

Rheinmetall CEO spottet über ukrainische Drohnen – der Konter kommt sofort
Brüder betrügen Ikea und bezahlen teuer dafür
Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SP und SVP um siebten Sitz
Bergrettung holt zwei Jungen und ihren Hund aus Felswand
Das steckt hinter dem ominösen, «sehr grossen Geschenk», das der Iran Trump gemacht hat

Mehr zum Thema

Nicht nur Tschernobyl. Das sind die radioaktivsten Orte der Welt

Nicht nur TschernobylDas sind die radioaktivsten Orte der Welt

blue News beantwortet Fragen. Wie entsteht ein Tsunami? Wie muss ich mich verhalten?

blue News beantwortet FragenWie entsteht ein Tsunami? Wie muss ich mich verhalten?

Fukushima. Nase eines AKW-Arbeiters strahlt radioaktiv

FukushimaNase eines AKW-Arbeiters strahlt radioaktiv