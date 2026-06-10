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Neue Technologie eingesetzt US-Armee rettet Heli-Crew mit Roboterboot

Sven Ziegler

10.6.2026

Mit einem Corsair-Drohnenboot wurden die beiden US-Soldaten gerettet.
Mit einem Corsair-Drohnenboot wurden die beiden US-Soldaten gerettet.
Saronic

Nach dem Abschuss eines US-Kampfhelikopters nahe der Strasse von Hormus sind zwei Soldaten mit einer neuartigen Technologie gerettet worden. Die US-Armee setzte dabei erstmals ein unbemanntes Drohnenboot ein.

,

DPA, Sven Ziegler

10.06.2026, 08:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zwei US-Soldaten wurden nach dem Absturz eines Apache-Kampfhelikopters vor der Küste Omans gerettet.
  • Die Rettung erfolgte erstmals mit einem unbemannten Überwasserfahrzeug der US-Marine.
  • Die USA machen den Iran für den Abschuss verantwortlich und haben bereits Vergeltungsangriffe geflogen.
Mehr anzeigen

Der Abschuss eines amerikanischen Kampfhelikopters nahe der strategisch wichtigen Strasse von Hormus sorgt weiter für Spannungen im Nahen Osten. Nun sind auch Details zur spektakulären Rettungsaktion der Besatzung bekannt geworden.

Wie das US-Zentralkommando (Centcom) mitteilte, wurden die beiden Soldaten nach dem Absturz ihres AH-64-Apache-Helikopters mit Hilfe eines unbemannten Drohnenboots aus dem Meer gerettet.

Der Helikopter war am Montag während eines Patrouilleneinsatzes vor der Küste Omans abgestürzt. Nach Angaben der US-Armee befanden sich die beiden Besatzungsmitglieder rund zwei Stunden im Wasser.

Aufgespürt wurden sie schliesslich von einem autonomen Überwasserfahrzeug des Typs «Corsair». Das Boot brachte die beiden Soldaten in Sicherheit, wo sie später von weiteren Rettungskräften aufgenommen wurden.

Laut Centcom befanden sich beide Geretteten danach in stabilem Zustand.

Premiere für die US-Armee

Besonders bemerkenswert: Es handelt sich um den ersten öffentlich bekannten Rettungseinsatz der USA mit einem unbemannten Überwasserfahrzeug.

Nahost-Konflikt

Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen.  blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Das Drohnenboot wird von der in Bahrain stationierten Task Force 59 betrieben. Die Spezialeinheit testet seit Jahren autonome Systeme für maritime Überwachungs- und Sicherheitsaufgaben im Nahen Osten.

Die rund 7,3 Meter lange «Corsair» ähnelt einem Schnellboot und kann nach Herstellerangaben bis zu 454 Kilogramm transportieren. Die Reichweite beträgt mehr als 1800 Kilometer.

Technologie aus Texas

Hergestellt wird das System vom US-Unternehmen Saronic Technologies. Die Firma wurde erst 2022 gegründet und entwickelte sich innert kurzer Zeit zu einem wichtigen Partner der US-Marine.

Ende 2025 erhielt das Unternehmen einen Auftrag im Umfang von rund 392 Millionen Dollar zur Produktion der autonomen Schiffe.

Der Vorfall ereignete sich nahe der Strasse von Hormus, einer der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölhandel. Die Region gilt seit Beginn des Iran-Kriegs als einer der gefährlichsten Krisenherde der Welt.

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