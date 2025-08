Das «Wall Street Journal» hat ein YouTube-Video über russische Spione in Norwegen gedreht. Während der Nachforschungen machte sich bei den Reportern plötzlich ein seltsames Gefühl breit: Werden sie beobachtet?

Da sich die Stadt an der Grenze zu Russland und in der Nähe von wichtigen NATO-Stützpunkten befindet, werden hier häufig russische Spione entdeckt.

Schon bald fühlen sich auch die Reporter beobachtet: Sie haben das Gefühl, dass hier etwas Seltsames vor sich geht. Mehr anzeigen

Sabotage, Cyberangriffe, Brandstiftung – in ganz Europa nehmen derartige kriminelle Aktivitäten immer mehr zu, hinter denen Russland und seine Verbündeten vermutet werden.

Besonders betroffen: der hohe Norden in Norwegen an der russischen Grenze. In dem YouTube-Video «Hunting Russian Spies in Norway’s ‹Spy Town›» begeben sich Journalisten vom US-amerikanischen «Wall Street Journal» in die Stadt Kirkenes, um den dortigen Ereignissen auf den Grund zu gehen.

«Wall Street Journal»-Reporter Matthew Luxmoore fühlt sich an einer Tankstelle in Norwegen plötzlich beobachtet. Sind ihm russische Spione auf der Spur? Bild: YouTube / The Wall Street Journal

Aufgrund der unmittelbaren Nähe zu Russland, aber auch zu wichtigen NATO-Stützpunkten, wird die norwegische Stadt immer wieder Opfer von Spionageangriffen. Jedes russische Schiff, das hier anlegt, ist zwangsläufig verdächtig. Nicht umsonst nennen Einheimische den Ort «Spy Town» – also Spionage-Stadt.

Im vergangenen Jahr sei ein russischer Spion 14 Stunden gefahren, um hier Fotos von der militärischen Infrastruktur zu machen, wie Johan Roaldsnes vom norwegischen Geheimdienst PST berichtet. Er wurde gefunden und für fünf Jahre aus Norwegen verbannt.

Reporter fühlt sich plötzlich beobachtet

Nur einer von vielen Fällen, in denen sich russische Spione unter die norwegische Bevölkerung gemischt haben. Schnell schleicht sich auch beim «Wall Street Journal» ein seltsames Gefühl ein.

«In den Strassen dieser Stadt liegt ganz klar etwas Eigenartiges in der Luft», findet der «Wall Street Journal»-Reporter Matthew Luxmoore und gibt an: «Beim Filmen hatten wir gute Gründe, anzunehmen, dass wir unter Beobachtung stehen.»

So fällt den Journalisten ein ungewöhnlich geparktes Auto auf, welches sie bereits an verschiedenen Orten zuvor gesehen hatten. «Es ist einfach seltsam», meint Luxmoore.

«Ich weiss, dass sie mir folgen. Sie sind überall»

Der Reporter erklärt weiter: «Das ist die Sache an diesem Ort: Du glaubst, manchmal Dinge zu sehen. Und dann sagt dir jeder, dass du wachsam sein musst, weil du vielleicht beobachtet wirst. Du kannst nicht anders, als zu denken, dass hier irgendetwas Seltsames vor sich geht.»

Das kennt Frode Berg ganz genau. Der ehemalige Grenzsoldat wurde wegen Spionage in Russland verurteilt und ist überzeugt davon, andauernd überwacht zu werden. «Ich weiss, dass sie mir folgen. [...] Sie sind überall», sagt er in dem YouTube-Video.

Der ehemalige Grenzsoldat Frode Berg ist sich sicher, dass er andauernd von russischen Spionen beobachtet wird. Bild: YouTube / The Wall Street Journal

Und wer bewacht heute die Grenze? 19-jährige Wehrpflichtige. Einer von ihnen erzählt: «Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Es ist schon aussergewöhnlich, dass ein paar hundert Meter von hier ein Land ist, das sich aktiv in einem Krieg mit der Ukraine befindet. Viele finden es gefährlich, aber wir müssen es akzeptieren.»