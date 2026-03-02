Video zeigt Drohneneinschlag am Flughafen Dubai Nach den iranischen Angriffen auf Dubai zeigt ein Überwachungsvideo den Moment des Einschlags am internationalen Flughafen. In einer Abflughalle kommt es zu einer Explosion, Menschen fliehen panisch. 02.03.2026

Der Dubai International Airport ist bei iranischen Angriffen am Wochenende beschädigt worden. Nach Angaben der Flughafenbetreiber wurde eine Abflughalle leicht beschädigt, vier Mitarbeitende erlitten Verletzungen und wurden medizinisch versorgt.

Notfallteams rückten unmittelbar aus, Teile der Terminals wurden geräumt. In sozialen Netzwerken verbreitete Aufnahmen zeigen Rauchentwicklung in einem Terminalbereich sowie die Evakuierung von Passagieren und Personal.

Jetzt zeigt ein Video den Einschlag der Drohne am Flughafen. Zu sehen ist das Überwachungs-Video der Schalterhalle. Plötzlich gibt es eine laute Explosion, Menschen rennen davon.