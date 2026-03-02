  1. Privatkunden
Menschen fliehen panisch Video zeigt Einschlag von Drohne in Flughafen von Dubai

Sven Ziegler

2.3.2026

Video zeigt Drohneneinschlag am Flughafen Dubai

Nach den iranischen Angriffen auf Dubai zeigt ein Überwachungsvideo den Moment des Einschlags am internationalen Flughafen. In einer Abflughalle kommt es zu einer Explosion, Menschen fliehen panisch.

Nach den iranischen Angriffen auf Dubai zeigt ein Überwachungsvideo den Moment des Einschlags am internationalen Flughafen. In einer Abflughalle kommt es zu einer Explosion, Menschen fliehen panisch.

Nicole Agostini

02.03.2026, 12:06

02.03.2026, 13:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Dubai International Airport wurde bei iranischen Angriffen beschädigt.
  • Eine Abflughalle wurde leicht getroffen, vier Mitarbeitende wurden verletzt.
  • Ein neues Überwachungsvideo zeigt die Explosion und die Flucht von Passagieren.
Mehr anzeigen

Der Dubai International Airport ist bei iranischen Angriffen am Wochenende beschädigt worden. Nach Angaben der Flughafenbetreiber wurde eine Abflughalle leicht beschädigt, vier Mitarbeitende erlitten Verletzungen und wurden medizinisch versorgt.

Notfallteams rückten unmittelbar aus, Teile der Terminals wurden geräumt. In sozialen Netzwerken verbreitete Aufnahmen zeigen Rauchentwicklung in einem Terminalbereich sowie die Evakuierung von Passagieren und Personal.

Zehntausende Reisende stecken festMega-Flughafen in Dubai von Raketen getroffen – Videos zeigen Rauch und Chaos

Jetzt zeigt ein Video den Einschlag der Drohne am Flughafen. Zu sehen ist das Überwachungs-Video der Schalterhalle. Plötzlich gibt es eine laute Explosion, Menschen rennen davon.

Mehr internationale News

Präsident war in Florida. Befehl aus dem Luxus-Resort – Trumps privater «War Room» sorgt für Wirbel

Politik. Libanon verbietet Hisbollah militärische Aktivitäten

PolitikLibanon verbietet Hisbollah militärische Aktivitäten

PolitikLibanon verbietet Hisbollah militärische Aktivitäten

Meistgelesen

US-Kampfjets von Kuwait versehentlich abgeschossen
Schweizer Reisende stranden im Nahen Osten – so erleben sie die Eskalation
«Vorbote des 3. Weltkriegs» – so lesen russische Medien die Nahost-Eskalation
Libanon verbietet Hisbollah militärische Aktivitäten +++ Israel startet «umfassende Angriffs-Welle»