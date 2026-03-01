  1. Privatkunden
Zehntausende Reisende stecken fest Mega-Flughafen in Dubai von Raketen getroffen – Videos zeigen Rauch und Chaos

Sven Ziegler

1.3.2026

Rauch im Terminal nach Einschlag von Drohne in Dubai

Der Dubai International Airport wurde bei einem mutmasslichen iranischen Angriff beschädigt, vier Mitarbeitende wurden verletzt.

01.03.2026

Nach iranischen Angriffen sind zentrale Flughäfen am Golf getroffen worden. Besonders hart traf es den Dubai International Airport – eines der wichtigsten Drehkreuze der Welt. Zehntausende Reisende sitzen fest, Airlines stellen den Betrieb ein.

Sven Ziegler

01.03.2026, 07:00

01.03.2026, 07:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Dubai International Airport wurde bei einem mutmasslichen iranischen Angriff beschädigt, vier Mitarbeitende wurden verletzt.
  • Alle Flüge in Dubai und Abu Dhabi wurden vorübergehend eingestellt, rund 20’000 Reisende strandeten allein in Dubai.
  • Auch Bahrain und Katar meldeten Angriffe, der Luftraum über grossen Teilen des Nahen Ostens ist gesperrt.
Mehr anzeigen

Bist du gerade im Nahen Osten? Melde dich bei uns auf WhatsApp unter der Nummer +41 79 282 27 12 oder per Mail.

Der Dubai International Airport ist bei iranischen Angriffen beschädigt worden. Nach Angaben der Flughafenbetreiber wurde eine Abflughalle leicht beschädigt, vier Mitarbeitende erlitten Verletzungen und wurden medizinisch versorgt.

Notfallteams rückten unmittelbar aus, Teile der Terminals wurden geräumt. In sozialen Netzwerken verbreitete Aufnahmen zeigen Rauchentwicklung in einem Terminalbereich sowie die Evakuierung von Passagieren und Personal.

Der Flughafen bestätigte, dass sämtliche Flüge bis auf Weiteres ausgesetzt wurden. Passagiere wurden aufgefordert, nicht zum Airport zu reisen und sich direkt bei ihren Fluggesellschaften über den Status ihrer Verbindungen zu informieren. Bereits gestartete Maschinen mussten teilweise umkehren, nachdem der Luftraum als unsicher eingestuft worden war.

Auch Flughafen in Abu Dhabi getroffen

Dubai International ist eines der wichtigsten globalen Drehkreuze des Luftverkehrs. Normalerweise werden dort täglich mehr als 2’000 Flüge von über 100 Fluggesellschaften abgewickelt. Emirates als grösste Airline der Region verbindet Dubai mit über 140 Destinationen weltweit. Entsprechend gravierend sind die Auswirkungen auf den internationalen Flugverkehr.

Video zeigt Einschlag. Luxus-Hotel in Dubai steht nach Raketenangriff in Flammen

Auch der Flughafen Abu Dhabi wurde getroffen. Am Zayed International Airport führte das Abfangen einer Drohne nach Behördenangaben zum Herabfallen von Trümmern. Dabei kam eine Person ums Leben, sieben weitere wurden verletzt. In Bahrain meldete der internationale Flughafen Sachschäden infolge eines Drohnenangriffs. In Katar wurden Raketen über Doha abgefangen.

Infolge der Angriffe wurde der Luftraum über grossen Teilen des Persischen Golfs geschlossen. Flugverfolgungsdaten zeigten weiträumig umgeleitete oder gestrichene Verbindungen. Mehrere internationale Airlines stellten ihren Betrieb in die Region ein oder sagten Flüge ab, darunter Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways sowie europäische Gesellschaften.

Nahost-Konflikt

 Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen.  blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Allein in Dubai sollen rund 20’000 Reisende gestrandet sein. Die Behörden erklärten, die Regierung werde die Kosten für Unterbringung und Versorgung übernehmen. In den Terminals bildeten sich lange Warteschlangen, elektronische Gates wurden teilweise ausser Betrieb genommen.

Die Flughäfen der Vereinigten Arabischen Emirate zählen zu den wichtigsten Verbindungsachsen zwischen Europa, Asien und Afrika. Eine länger anhaltende Schliessung hätte weitreichende Folgen für den internationalen Personen- und Frachtverkehr sowie für globale Lieferketten.

Alle Infos zur Eskalation im Nahen Osten findest du auch im Ticker

Angriff auf den Iran. Chamenei tot ++ Demonstranten wollen US-Konsulat in Karatschi stürmen – Schüsse fallen

