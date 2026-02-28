  1. Privatkunden
Video zeigt Einschlag Luxus-Hotel in Dubai steht nach Raketenangriff in Flammen

Sven Ziegler

28.2.2026

Video zeigt Raketeneinschlag in Luxus-Hotel in Dubai

Video zeigt Raketeneinschlag in Luxus-Hotel in Dubai

Mitten in der Eskalation zwischen den USA, Israel und Iran schlagen die Spannungen bis nach Dubai durch. Auf der künstlichen Insel Palm Jumeirah steht ein Luxushotel in Flammen. Augenzeugen berichten von einer Explosion.

28.02.2026

Mitten in der Eskalation zwischen den USA, Israel und Iran schlagen die Spannungen bis nach Dubai durch. Auf der künstlichen Insel Palm Jumeirah steht ein Luxushotel in Flammen. Augenzeugen berichten von einer Explosion – offizielle Bestätigungen stehen aus.

Sven Ziegler

28.02.2026, 16:52

28.02.2026, 17:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf der Palm Jumeirah in Dubai ist das Hotel Fairmont The Palm in Brand geraten.
  • Berichten zufolge ging dem Feuer eine laute Explosion voraus, es ist von einem möglichen Raketenangriff die Rede.
  • Die Lage im Nahen Osten spitzt sich weiter zu, während mehrere Länder ihre Staatsangehörigen zur sofortigen Schutzsuche aufrufen.
Mehr anzeigen

Am Samstagnachmittag berichten mehrere internationale Medien von einem Brand im Fairmont The Palm auf der künstlich angelegten Insel Palm Jumeirah in Dubai. Bilder, die in sozialen Netzwerken kursieren, zeigen Rauch über dem Hotelkomplex. Eine offizielle Bestätigung der Behörden in den Vereinigten Arabischen Emiraten lag zunächst nicht vor.

Laut Augenzeugen soll es zuvor eine «laute Explosion» gegeben haben. In ersten Berichten ist von einem möglichen Raketenangriff die Rede. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben bislang nicht. Auch zur Zahl möglicher Verletzter oder Opfer gibt es keine gesicherten Informationen.

Die mutmassliche Attacke ereignet sich nur Stunden nachdem US-Präsident Donald Trump «grosse Kampfoperationen» gegen Ziele im Iran verkündet hatte. Israel sprach zuvor von einem «präventiven Angriff», um Bedrohungen zu beseitigen. In Teheran wurden Explosionen gemeldet. Iran reagierte nach eigenen Angaben mit Gegenangriffen auf israelische und US-amerikanische Ziele in der Region.

Zahlreiche Zwischenfälle in der Golfregion

Auch in anderen Teilen der Golfregion kam es zu Zwischenfällen. In Dubai berichteten Anwohner aus der Gegend rund um die Marina von einem lauten Knall und Menschen, die Schutz suchten. In Abu Dhabi soll herabfallendes Trümmermaterial ein Todesopfer gefordert haben. Eine offizielle Bestätigung dieser Angaben steht ebenfalls aus.

Nahost-Konflikt

 Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen.  blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Mehrere westliche Regierungen haben inzwischen ihre Reisehinweise verschärft. Das britische Aussenministerium fordert Staatsangehörige in Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar und Kuwait auf, sich umgehend in sichere Innenräume zu begeben, Reisen zu vermeiden und Anweisungen der lokalen Behörden zu befolgen. Auch die Schweiz rät von nicht-dringenden Reisen in die Region ab. 

Die Lage bleibt unübersichtlich. Während im Nahen Osten militärische Angriffe gemeldet werden, wächst die Sorge, dass sich der Konflikt zwischen Iran, Israel und den USA weiter ausweitet – mit möglichen Folgen weit über die Region hinaus.

Alle News zur Nahost-Eskalation findest du auch laufend im Ticker:

