Dubai-Influencer*innen wissen nicht mehr, was sie sagen dürfen

In Dubai schlagen derzeit Raketen ein. Auf Social Media zeigen Influencer*innen weiterhin Bilder eines scheinbar normalen Alltags. Bild: Keystone

Während Raketen auf Dubai einschlagen, posten Influencer*innen Videos, in denen sie ihre Loyalität zum Regime betonen. Kritische Worte sind kaum zu finden – aus gutem Grund: In den Emiraten können Social-Media-Posts schnell zur Straftat werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Influencer*innen in Dubai posten trotz Raketenangriffen und gesperrtem Luftraum massenhaft Videos, die Vertrauen in die Führung der Emirate zeigen, was bei vielen Beobachterinnen den Verdacht von staatlichem Druck oder Einfluss auslöst.

Strenge Cybercrime-Gesetze und fehlende Meinungsfreiheit in den Vereinigten Arabischen Emiraten führen dazu, dass Influencer*innen unsicher sind, was sie online sagen dürfen.

Der Konflikt legt Widersprüche im von Influencer*innen vermittelten Bild Dubais offen. Mehr anzeigen

In den Vereinigten Arabischen Emiraten herrscht Krieg. Der Luftraum ist gesperrt, Hunderttausende Touristen sitzen fest, und am vergangenen Wochenende schlugen Raketen in die Hotelanlage Palm Jumeirah ein.

Doch wer dieser Tage die Social-Media-Kanäle von in Dubai lebenden Influencer*innen scannt, findet kaum Berichte einer Krise. «Hast du keine Angst? Du lebst in Dubai», heisst es in einem Video, das Dutzende Influencer*innen in den vergangenen Tagen gepostet haben. Dann folgt ein Zusammenschnitt von Slow-Motion-Aufnahmen von Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum und seinem Sohn – dazu der Satz: «Nein, weil ich weiss, wer uns beschützt.»

Der Trend verbreitet sich derzeit auf Tiktok und Instagram. Wer ihn gestartet hat, ist unklar. In den Kommentaren äussern aber viele Menschen Unverständnis: Warum posten so viele Influencer*innen gleichzeitig ein solches Video? Sind sie von der Regierung dafür bezahlt worden? Oder wurden sie unter Druck gesetzt?

Nicht nur Beobachter*innen sind verunsichert, sondern teilweise auch Influencer*innen selbst. «Ich weiss nicht, was ich sagen darf und was ich nicht sagen darf», sagte etwa Influencerin Nathalie Bleicher-Woth in den sozialen Medien. Und Zara Secret postete zuerst Videos vom brennenden Palm Jumeirah und schrieb dann später: «Wir dürfen nichts posten! Ich musste alles löschen!»

Medien griffen diese Aussagen schnell auf. Die «Bild» fragte: «Verpassen Scheichs Influencern einen Maulkorb?»

Zara Secret wehrt sich gegen diese Darstellung. Die Influencerin erklärte später in einer Instagram-Story, sie habe die Videos nicht auf Druck der Regierung entfernt, sondern weil Follower ihr geschrieben hätten, sie könne dafür bestraft werden. «Ich wusste einfach nicht, ob das jetzt stimmt oder nicht», sagte sie.

«Fast alles kann als Straftat ausgelegt werden»

In den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es keine Meinungsfreiheit. Radha Stirling, CEO der Organisation Detained in Dubai, schreibt in einem Statement: «Die Gesetze der Vereinigten Arabischen Emirate zur Cyberkriminalität gehören zu den strengsten weltweit, wenn es um soziale Medien geht.»

So kann bestraft werden, wer Inhalte veröffentlicht, die den Ruf oder die Würde der Vereinigten Arabischen Emirate, ihrer Institutionen oder öffentlicher Figuren «schädigen» oder «verspotten». «Der Wortlaut des Gesetzes ist bewusst weit gefasst», schreibt Stirling. «Das bedeutet, dass fast alles, was Kritik an der Regierungspolitik oder regionalen Konflikten enthält, als Straftat ausgelegt werden kann.»

Anfangs Woche warnte das Land sogar selbst davor, «Gerüchte und Informationen aus unbekannten Quellen über soziale Medienplattformen oder andere technologische Mittel zu veröffentlichen oder zu verbreiten». Es könne die «Verbreitung von Verwirrung und die Gefährdung der Sicherheit und Stabilität der Gesellschaft» zur Folge haben.

Warning ⚠️

——-

The Public Prosecution warns against publishing or circulating rumors and information from unknown sources through social media platforms or any other technological means, due to the consequences thereof, including the spread of confusion and harm to the security… pic.twitter.com/eQLozbqOmo — النيابة العامة (@UAE_PP) February 28, 2026

Influencerin Kim Gloss formulierte es gegenüber dem «Spiegel» so: «Es gibt keine Vorgaben. Man soll nur keine Gerüchte streuen und keine Fake-News erzählen. Und ich finde, das sollte eigentlich auf der ganzen Welt so sein.»

Nur lebt eben nicht die ganze Welt unter einem autoritären Regime wie den Vereinigten Arabischen Emiraten – und unter einem Staat, der selbst definiert, was als Fake News gilt. Was Kim Gloss als Schutz vor Desinformation interpretiert, sehen Menschenrechtsorganisationen als ein Instrument zur Unterdrückung jeglicher Kritik.

Vielleicht sind sich manche Influencer*innen dessen gar nicht vollständig bewusst. Vielleicht sind sie auch zu geblendet von den Möglichkeiten, dem Geld, dem Lifestyle und den tiefen Steuern, die Dubai ihnen bietet – und sehen dabei nicht den Widerspruch, der sich durch ihren Content zieht.

Das Influencerpaar Sandra und Julian Oberst etwa postete ebenfalls eines der trendenden Videos. In ihrer Instagram-Story klingt die Lage jedoch anders. Auf die Frage eines Followers, ob man derzeit nach Dubai reisen solle, antwortete Sandra Oberst: «Ich würde nicht herkommen.» Sie sei froh, wenn ihr Flug bald wieder aus dem Land gehe. Die 18-jährige Influencerin Juli postete das Video des Scheichs ebenfalls. In einem späteren Clip sagte sie dann: «Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich keine Angst habe.»

Es zeigen sich Risse im Bild, das der Staat gezeichnet hat

Bei einigen Influencer*innen heisst es: Das Leben in Dubai gehe ganz normal weiter. Andere sprechen von einer Geisterstadt. Manche erzählen einerseits davon, wie sicher sie sich fühlen und wie sehr sie dem Land vertrauen – nur um kurz darauf zu zeigen, wie gross der Notvorrat an Wasser ist, den sie sich angelegt haben. Oder zu berichten, dass sie nachts im Badezimmer schlafen, weil es der einzige Raum ohne Fenster ist.

Natürlich kann beides gleichzeitig stimmen. Die Vereinigten Arabischen Emirate verfügen über ein dichtes Raketenabwehrsystem. Nach Angaben der Regierung wurden mehr als 90 Prozent der iranischen Raketen und Drohnen abgefangen. Man kann sich da grundsätzlich sicher fühlen – und trotzdem vorsichtig sein, weil ja eben doch einzelne Einschläge durchkommen.

Doch durch den iranischen Angriff auf die Vereinigten Arabischen Emirate zeigen sich Risse im Bild, das der Staat auch mithilfe von eben diesen Dubai-Influencer*innen gezeichnet hat.

Seit Jahren vermitteln sie ein Bild des Luxus, Sonne, Sicherheit und eines scheinbar sorgenfreien Alltags. Dass die Vereinigten Arabischen Emirate politisch kein freies Land sind, spielt in diesem Bild keine Rolle. Politische Parteien sind nicht zugelassen, Homosexualität ist strafbar, Frauenrechte sind eingeschränkt. Gleichzeitig steht das Land immer wieder wegen der Behandlung von Arbeitsmigrant*innen in der Kritik. Menschenrechtsorganisationen berichten von Ausbeutung, niedrigen Löhnen, einbehaltenen Pässen und schlechten Arbeitsbedingungen.

Influencer*innen haben sich verfangen

In den Social-Media-Posts der Dubai-Influencer*innen taucht dieser Teil der Realität allerdings fast nie auf. Eine Recherche des «ZDF Magazin Royale» zeigte 2021, dass Influencer*innen mit einer staatlichen Lizenz steuerliche Vorteile erhalten, und sich im Gegenzug verpflichteten, nur positiv über Dubai zu berichten.

Insofern ist es nichts Neues, was uns derzeit aus Dubai erreicht. Doch nun ist von aussen sichtbarer als je zuvor, wie sich viele der Influencer*innen in dem beschönigten Bild der Vereinigten Arabischen Emirate verfangen haben. Und wie ihnen scheinbar nun langsam bewusst wird, was die Einschränkung der Redefreiheit in den Vereinigten Arabischen Emiraten konkret bedeutet.

So zeigt sich in ihren Posts eine spürbare Unsicherheit darüber, wie frei man tatsächlich sprechen kann. Influencerinnen wie Nathalie Bleicher-Woth oder Zara Secret, die den Satz «Ich musste alles löschen» gepostet hatte, wirken wie Personen, die kurzzeitig hinter den Vorhang geblickt hatten – nur um ihn dann hastig wieder zuzuziehen. Bis sie eingestehen können, dass die Einschränkung der Meinungsfreiheit am Ende nichts anderes als ein Maulkorb ist, wird wohl noch etwas Zeit vergehen müssen.

