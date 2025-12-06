  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Über 50 Feuer Extreme Hitze treibt Buschbrände an Australiens Südostküste an

SDA

6.12.2025 - 07:48

An der australischen Südostküste wüten heftige Buschbrände – angetrieben von Temperaturen nahe 40 Grad. Mehrere Häuser wurden zerstört, Tausende Hektar Natur sind betroffen.

Keystone-SDA

06.12.2025, 07:48

06.12.2025, 07:56

Durch Buschbrände an Australiens Südostküste sind mehrere Häuser zerstört worden. Die Feuerwehr des Bundesstaates New South Wales sprach am Samstag von mehr als 50 Feuern, die meisten davon seien unter Kontrolle.

Ein Feuer nördlich der Millionenmetropole Sydney zerstörte allerdings sechs Häuser, wie der australische Sender ABC berichtete. Auch an der mittleren Nordküste seien mehrere Häuser niedergebrannt. Im Goulburn-River-Nationalpark zerstörte ein Feuer mehr als 9000 Hektar Land.

Vom australischen Wetterdienst hiess es, derzeit heize trockener, warmer Wind die Temperaturen in New South Wales auf fast 40 Grad an. Dies fache «diese gefährliche und extreme Feuergefahr» an.

In Australien herrscht derzeit Sommer. In den Sommermonaten ereignen sich in dem Land regelmässig Buschbrände. Durch den Klimawandel nehmen Dürren und schwere Waldbrände allerdings zu.

Meistgelesen

Bezahlbarkeit wird zu Trumps grosser Schwäche – und zur Gefahr für die Republikaner
Lastwagen stürzte bei Olten von Brücke in Aare
Frau erfriert am Grossglockner – jetzt muss ihr Freund vor Gericht
Streller: «Wer Katar nicht schlägt, hat in der K.o.-Phase der WM nichts verloren»
Studie findet hohe PFAS-Konzentrationen in Getreideprodukten

Mehr aus dem Ressort

Brasilien. Sohn von inhaftiertem Bolsonaro will Präsident werden

BrasilienSohn von inhaftiertem Bolsonaro will Präsident werden

Belgien. USA und Ukraine setzen Gespräch über Friedensplan heute fort

BelgienUSA und Ukraine setzen Gespräch über Friedensplan heute fort

Politik. USA: Ende des Ukraine-Krieges hängt von Russland ab

PolitikUSA: Ende des Ukraine-Krieges hängt von Russland ab