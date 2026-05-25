EasyJet-Flieger landet ausserplanmässig in Rom – wegen geladener Powerbank

Ein EasyJet-Flug von Ägypten nach London musste vorsorglich nach Rom umgeleitet werden, weil eine Powerbank im aufgegebenen Gepäck geladen wurde. (Archivbild) Soeren Stache/dpa

Wegen einer geladenen Powerbank im Frachtraum ist ein EasyJet-Flug von Ägypten nach London vorsorglich nach Rom umgeleitet worden. Die Maschine landete sicher, Passagiere und Crew blieben unverletzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein EasyJet-Flug von Ägypten nach London musste vorsorglich nach Rom umgeleitet werden, weil eine Powerbank im aufgegebenen Gepäck geladen wurde.

Lithium-Ionen-Batterien gelten als Brandrisiko und unterliegen deshalb strengen Sicherheitsvorschriften.

Die Passagiere wurden versorgt, bevor der Flug am nächsten Tag fortgesetzt wurde. Mehr anzeigen

Ein Flug der britischen Billigfluggesellschaft EasyJet von Ägypten nach Grossbritannien ist wegen einer Powerbank an Bord vorsorglich nach Rom umgeleitet worden. Wie die Airline mitteilte, landete Flug EZY2618 von Hurghada nach London-Luton am Dienstagabend sicher am Flughafen Rom-Fiumicino.

Auslöser war eine tragbare Powerbank, die sich im aufgegebenen Gepäck eines Passagiers befand und während des Fluges geladen wurde, wie «Sky News» berichtet.

Der Kapitän entschied sich daraufhin, «gemäss den Sicherheitsvorschriften» zu einer ausserplanmässigen Landung. Nach Angaben der Airline bestand zwar keine akute Gefahr durch das Gerät, jedoch verbieten internationale Vorschriften das Laden von Powerbanks im Frachtraum eines Flugzeugs.

Flugdaten zeigen, dass die Maschine in rund 11'000 Metern Höhe über der Adria unterwegs war, als sie knapp drei Stunden nach dem Start plötzlich Kurs auf Rom nahm und etwa 20 Minuten später landete.

Die Passagiere verliessen das Flugzeug laut EasyJet regulär. Die Airline stellte Hotelübernachtungen und Mahlzeiten bereit, bevor der Flug am Mittwoch fortgesetzt wurde.

Regeln für Powerbanks verschärft

Viele Fluggesellschaften haben ihre Regeln für Powerbanks in den vergangenen Jahren verschärft. Hintergrund ist die Brandgefahr von Lithium-Ionen-Batterien, die überhitzen oder Feuer fangen können. Geräte dieser Art dürfen deshalb meist nur im Handgepäck transportiert werden.

Auch andere Airlines wie Ryanair oder British Airways haben strenge Vorschriften für den Umgang mit Powerbanks eingeführt. Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation ICAO verschärfte erst im März die internationalen Sicherheitsregeln.

Immer wieder kommt es weltweit zu Zwischenfällen mit Lithium-Batterien. So erlitt ein Mann im November 2025 am Flughafen Melbourne Verbrennungen, nachdem eine Powerbank in seiner Hosentasche Feuer gefangen hatte. Anfang 2025 galt zudem eine Powerbank als wahrscheinliche Ursache für einen Flugzeugbrand in Südkorea.