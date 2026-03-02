Eine Drohne ist beim britischen Stützpunkt Akrotiri eingeschlagen. KEYSTONE

Nach einer mutmasslichen Drohnenattacke auf den britischen Stützpunkt Akrotiri spitzt sich die Lage auf Zypern weiter zu. Easyjet streicht sämtliche Flüge zwischen Grossbritannien und der Mittelmeerinsel – mindestens bis Donnerstag.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Easyjet hat alle Flüge zwischen Grossbritannien und Zypern bis Donnerstag gestrichen.

Zuvor war der britische Luftwaffenstützpunkt Akrotiri auf Zypern mutmasslich von einer Drohne getroffen worden.

Grossbritannien beteiligt sich nach eigenen Angaben an einem defensiven Einsatz gegen Iran und nutzt dabei auch Basen auf Zypern.

Die Billigfluggesellschaft easyJet hat sämtliche Verbindungen zwischen Grossbritannien und Zypern vorübergehend eingestellt. Laut der Fluggesellschaft bleiben die Flüge mindestens bis Donnerstag annulliert.

Betroffen sind unter anderem die Strecken von Larnaca nach London Gatwick sowie von Paphos nach London Gatwick und Manchester. Flüge nach Berlin scheinen derzeit nicht von der Entscheidung erfasst zu sein.

Britischer Einsatz im Nahen Osten

Das Vereinigte Königreich beteiligt sich nach eigenen Angaben im Nahen Osten an einem defensiven Militäreinsatz gegen den Iran. Verteidigungsminister John Healey zufolge schiessen britische Flugzeuge Drohnen und Raketen ab, wenn sie diese entdecken.

The British Ministry of Defence has confirmed that an Iranian drone struck a Royal Air Force base in #Cyprus, The Independent reports, citing a ministry spokesperson. pic.twitter.com/PKdUZyJpb2 — Russian Market (@runews) March 2, 2026

Die Einsätze starten demnach unter anderem in Bahrain und auf Zypern. Grossbritannien unterhält dort zwei Militärstützpunkte.

Einschlag auf dem Flugfeld

Nach einem Bericht des Nachrichtenportals Cyprus Mail schlug eine «kleine Drohne» auf dem Flugfeld des Stützpunktes ein. Das Portal Politis veröffentlichte Videos, auf denen Alarmsirenen zu hören sind. Explosionen und Sirenen seien auch in der nahegelegenen Stadt wahrgenommen worden, berichteten mehrere zyprische Medien.

Aus Sicherheitsgründen blieben am Montag die Schulen in der Region des Stützpunktes westlich der Hafenstadt Limassol geschlossen, wie der zyprische Rundfunk berichtete.

Regierung weist Raketenberichte zurück

Zyperns Regierung hatte am Wochenende Berichte zurückgewiesen, wonach iranische Raketen in Richtung der Insel abgefeuert worden seien. Der britische Verteidigungsminister John Healey hatte zuvor vor «zunehmend wahllosen iranischen Vergeltungsangriffen» gewarnt. Dem Sender Sky News sagte er, zwei iranische Raketen seien in Richtung Zypern abgefeuert worden.