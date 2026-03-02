  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Regierung informiert Iranische Drohne schlägt in Zypern ein – Fluggesellschaft streicht alle Verbindungen

dpa

2.3.2026 - 10:35

Eine Drohne ist beim britischen Stützpunkt Akrotiri eingeschlagen. 
Eine Drohne ist beim britischen Stützpunkt Akrotiri eingeschlagen. 
KEYSTONE

Nach einer mutmasslichen Drohnenattacke auf den britischen Stützpunkt Akrotiri spitzt sich die Lage auf Zypern weiter zu. Easyjet streicht sämtliche Flüge zwischen Grossbritannien und der Mittelmeerinsel – mindestens bis Donnerstag.

DPA

02.03.2026, 10:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Easyjet hat alle Flüge zwischen Grossbritannien und Zypern bis Donnerstag gestrichen.
  • Zuvor war der britische Luftwaffenstützpunkt Akrotiri auf Zypern mutmasslich von einer Drohne getroffen worden.
  • Grossbritannien beteiligt sich nach eigenen Angaben an einem defensiven Einsatz gegen Iran und nutzt dabei auch Basen auf Zypern.
Mehr anzeigen

Die Billigfluggesellschaft easyJet hat sämtliche Verbindungen zwischen Grossbritannien und Zypern vorübergehend eingestellt. Laut der Fluggesellschaft bleiben die Flüge mindestens bis Donnerstag annulliert.

Betroffen sind unter anderem die Strecken von Larnaca nach London Gatwick sowie von Paphos nach London Gatwick und Manchester. Flüge nach Berlin scheinen derzeit nicht von der Entscheidung erfasst zu sein.

Britischer Einsatz im Nahen Osten

Das Vereinigte Königreich beteiligt sich nach eigenen Angaben im Nahen Osten an einem defensiven Militäreinsatz gegen den Iran. Verteidigungsminister John Healey zufolge schiessen britische Flugzeuge Drohnen und Raketen ab, wenn sie diese entdecken.

Die Einsätze starten demnach unter anderem in Bahrain und auf Zypern. Grossbritannien unterhält dort zwei Militärstützpunkte.

Einschlag auf dem Flugfeld

Nach einem Bericht des Nachrichtenportals Cyprus Mail schlug eine «kleine Drohne» auf dem Flugfeld des Stützpunktes ein. Das Portal Politis veröffentlichte Videos, auf denen Alarmsirenen zu hören sind. Explosionen und Sirenen seien auch in der nahegelegenen Stadt wahrgenommen worden, berichteten mehrere zyprische Medien.

Scharfe Kritik an Trump. «Vorbote des 3. Weltkriegs» – so lesen russische Medien die Nahost-Eskalation

Scharfe Kritik an Trump«Vorbote des 3. Weltkriegs» – so lesen russische Medien die Nahost-Eskalation

Aus Sicherheitsgründen blieben am Montag die Schulen in der Region des Stützpunktes westlich der Hafenstadt Limassol geschlossen, wie der zyprische Rundfunk berichtete. 

Regierung weist Raketenberichte zurück

Zyperns Regierung hatte am Wochenende Berichte zurückgewiesen, wonach iranische Raketen in Richtung der Insel abgefeuert worden seien. Der britische Verteidigungsminister John Healey hatte zuvor vor «zunehmend wahllosen iranischen Vergeltungsangriffen» gewarnt. Dem Sender Sky News sagte er, zwei iranische Raketen seien in Richtung Zypern abgefeuert worden.

Meistgelesen

US-Kampfjets von Kuwait versehentlich abgeschossen
Schweizer Reisende stranden im Nahen Osten – so erleben sie die Eskalation
«Vorbote des 3. Weltkriegs» – so lesen russische Medien die Nahost-Eskalation

Videos aus dem Ressort

Zwischen Theokratie und Republik – So funktioniert Irans Machtapparat – und was jetzt auf dem Spiel steht

Zwischen Theokratie und Republik – So funktioniert Irans Machtapparat – und was jetzt auf dem Spiel steht

Der Tod des Obersten Führers Ali Chamenei erschüttert das Machtzentrum der Islamischen Republik. Doch wie funktioniert dieses einzigartige System aus Wahlen, Wächterrat und religiöser Letztentscheidung überhaupt?

02.03.2026

Nach iranischem Angriff auf Tel Aviv – Oppositionsführer spricht vom „Preis eines gerechten Krieges»

Nach iranischem Angriff auf Tel Aviv – Oppositionsführer spricht vom „Preis eines gerechten Krieges»

Nach einem iranischen Angriff auf Tel Aviv zeigt ein Video die Schäden in einem Wohnquartier. Oppositionsführer Yair Lapid spricht vom «Preis eines gerechten Krieges» und ruft die Bevölkerung zum Durchhalten auf.

01.03.2026

Staatsfernsehen bestätigt Tod von Ajatollah Khamenei – Iran vor ungewisser Zukunft

Staatsfernsehen bestätigt Tod von Ajatollah Khamenei – Iran vor ungewisser Zukunft

Das iranische Staatsfernsehen hat am Sonntagmorgen den Tod von Revolutionsführer Ajatollah Ali Khamenei bestätigt. Der 86-Jährige stand seit 1989 an der Spitze der Islamischen Republik.

01.03.2026

Zwischen Theokratie und Republik – So funktioniert Irans Machtapparat – und was jetzt auf dem Spiel steht

Zwischen Theokratie und Republik – So funktioniert Irans Machtapparat – und was jetzt auf dem Spiel steht

Nach iranischem Angriff auf Tel Aviv – Oppositionsführer spricht vom „Preis eines gerechten Krieges»

Nach iranischem Angriff auf Tel Aviv – Oppositionsführer spricht vom „Preis eines gerechten Krieges»

Staatsfernsehen bestätigt Tod von Ajatollah Khamenei – Iran vor ungewisser Zukunft

Staatsfernsehen bestätigt Tod von Ajatollah Khamenei – Iran vor ungewisser Zukunft

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Politik. Libanon verbietet Hisbollah militärische Aktivitäten

PolitikLibanon verbietet Hisbollah militärische Aktivitäten

Politik. Libanon verbietet Hisbollah militärische Aktivitäten

PolitikLibanon verbietet Hisbollah militärische Aktivitäten

«Müssen weg vom Fenster bleiben». Schweizer Reisende stranden im Nahen Osten – so erleben sie die Eskalation

«Müssen weg vom Fenster bleiben»Schweizer Reisende stranden im Nahen Osten – so erleben sie die Eskalation