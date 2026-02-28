Die Galapagos-Inseln sind für ihre einzigartige Tier- und Pflanzenwelt berühmt. Bild: KEYSTONE/Dolores Ochoa

Die Galápagos-Inseln sind berühmt für Riesenschildkröten, Leguane und einzigartige Natur – doch künftig könnten dort auch Bagger auftauchen. Ein neues Gesetz soll Rohstoffabbau ermöglichen und sorgt für Streit.

Redaktion blue News Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Parlament von Ecuador beschliesst ein Bergbaugesetz, das den Rohstoffabbau auf den Galápagos-Inseln erlaubt.

Kritiker warnen vor Umweltschäden und protestieren gegen die Pläne der rechtsgerichteten Regierung.

Die Regierung verteidigt das Gesetz und verspricht strengere Kontrollen. Man hofft auf Investitionen von Bergbaufirmen. Mehr anzeigen

In Ecuador hat das Parlament ein umstrittenes Bergbaugesetz verabschiedet, das auch den Abbau von Rohstoffen auf den Galápagos-Inseln erlaubt. In der Nationalversammlung stimmten am Donnerstag 77 Abgeordnete für den Gesetzentwurf der rechtsgerichteten Regierung von Präsident Daniel Noboa, 70 Abgeordnete stimmten dagegen. Noboas Regierung hofft auf Investitionen von Bergbaufirmen.

Die für ihre einzigartige Tier- und Pflanzenwelt berühmten Galápagos-Inseln liegen rund 1000 Kilometer westlich der Küste von Ecuador am Äquator und gehören zum Unesco-Welterbe. Der britische Forscher Charles Darwin entwickelte bei einem Besuch der Inseln seine Evolutionstheorie.

Das neue Gesetz erlaubt nun den Abbau von Gesteinsmaterial in einem Gebiet der Galápagos-Inseln, das allerdings ausserhalb des Nationalparks liegt. Die Opposition und Indigene protestierten dennoch gegen das Gesetz. In der Hauptstadt Quito gingen rund 300 Menschen gegen das Gesetz auf die Strasse. Einige Demonstranten trugen Masken mit den Gesichtern von Abgeordneten, die für das Gesetz gestimmt hatten.

Die Oppositionsabgeordnete Verónica Iñíguez kritisierte, durch das Bergbaugesetz würden die Galápagos-Inseln «zu einem Steinbruch». Sie warnte auch vor Bergbau im Amazonasgebiet und in den Páramo-Steppen im Hochland der Anden. Die Indigenen-Organisation Conaie warnte vor Umweltschäden wie die Verschmutzung von Flüssen.

Das Parlament erklärte dagegen, mit dem Gesetz würden die «Kontrollen und Vorschriften» für den Abbau von Rohstoffen verschärft. Es gehe vor allem darum, den «illegalen Bergbau zu bekämpfen».