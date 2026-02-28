  1. Privatkunden
Konflikt um Umwelt Ecuador erlaubt Rohstoffabbau auf Galápagos

Gabriela Beck

28.2.2026

Die Galapagos-Inseln sind für ihre einzigartige Tier- und Pflanzenwelt berühmt.
Die Galapagos-Inseln sind für ihre einzigartige Tier- und Pflanzenwelt berühmt.
Bild: KEYSTONE/Dolores Ochoa

Die Galápagos-Inseln sind berühmt für Riesenschildkröten, Leguane und einzigartige Natur – doch künftig könnten dort auch Bagger auftauchen. Ein neues Gesetz soll Rohstoffabbau ermöglichen und sorgt für Streit.

Redaktion blue News

28.02.2026, 12:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Parlament von Ecuador beschliesst ein Bergbaugesetz, das den Rohstoffabbau auf den Galápagos-Inseln erlaubt.
  • Kritiker warnen vor Umweltschäden und protestieren gegen die Pläne der rechtsgerichteten Regierung.
  • Die Regierung verteidigt das Gesetz und verspricht strengere Kontrollen. Man hofft auf Investitionen von Bergbaufirmen.
Mehr anzeigen

In Ecuador hat das Parlament ein umstrittenes Bergbaugesetz verabschiedet, das auch den Abbau von Rohstoffen auf den Galápagos-Inseln erlaubt. In der Nationalversammlung stimmten am Donnerstag 77 Abgeordnete für den Gesetzentwurf der rechtsgerichteten Regierung von Präsident Daniel Noboa, 70 Abgeordnete stimmten dagegen. Noboas Regierung hofft auf Investitionen von Bergbaufirmen.

Die für ihre einzigartige Tier- und Pflanzenwelt berühmten Galápagos-Inseln liegen rund 1000 Kilometer westlich der Küste von Ecuador am Äquator und gehören zum Unesco-Welterbe. Der britische Forscher Charles Darwin entwickelte bei einem Besuch der Inseln seine Evolutionstheorie.

Das neue Gesetz erlaubt nun den Abbau von Gesteinsmaterial in einem Gebiet der Galápagos-Inseln, das allerdings ausserhalb des Nationalparks liegt. Die Opposition und Indigene protestierten dennoch gegen das Gesetz. In der Hauptstadt Quito gingen rund 300 Menschen gegen das Gesetz auf die Strasse. Einige Demonstranten trugen Masken mit den Gesichtern von Abgeordneten, die für das Gesetz gestimmt hatten.

Kolumne. Wir müssen reden – über das Mysterium des Todes

KolumneWir müssen reden – über das Mysterium des Todes

Die Oppositionsabgeordnete Verónica Iñíguez kritisierte, durch das Bergbaugesetz würden die Galápagos-Inseln «zu einem Steinbruch». Sie warnte auch vor Bergbau im Amazonasgebiet und in den Páramo-Steppen im Hochland der Anden. Die Indigenen-Organisation Conaie warnte vor Umweltschäden wie die Verschmutzung von Flüssen.

Das Parlament erklärte dagegen, mit dem Gesetz würden die «Kontrollen und Vorschriften» für den Abbau von Rohstoffen verschärft. Es gehe vor allem darum, den «illegalen Bergbau zu bekämpfen».

Galapagos-Riesenschildkröte «Gramma» stirbt mit über 140 Jahren

Galapagos-Riesenschildkröte «Gramma» stirbt mit über 140 Jahren

Die Riesenschildkröte hatte im Zoo von San Diego in Kalifornien gelebt. Dort war sie an einer Knochenkrankheit erkrankt und eingeschläfert worden.

30.11.2025

Mehr zum Thema

Tierwelt. Wiederansiedlung von 150 Riesenschildkröten auf den Galapagosinseln

TierweltWiederansiedlung von 150 Riesenschildkröten auf den Galapagosinseln

Tourismus. Karibikinsel Guadeloupe muss ikonische Kokospalmen fällen

TourismusKaribikinsel Guadeloupe muss ikonische Kokospalmen fällen

Isoliertes Volk in Peru. «Wir wollen keinen Kontakt, weil ihr böse seid»

Isoliertes Volk in Peru«Wir wollen keinen Kontakt, weil ihr böse seid»

