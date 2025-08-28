  1. Privatkunden
Auffälliger Anstieg in Deutschland Ehec-Bakterien breiten sich aus – Kinder mit Nierenversagen im Spital

Sven Ziegler

28.8.2025

Ehec-Bakterien sind in Deutschland auf dem Vormarsch. (Symbolbild)
Ehec-Bakterien sind in Deutschland auf dem Vormarsch. (Symbolbild)
picture alliance / dpa

Im deutschen Mecklenburg-Vorpommern breiten sich gefährliche Ehec-Infektionen aus. Besonders betroffen sind Kinder – mehrere von ihnen müssen intensivmedizinisch behandelt werden.

DPA

28.08.2025, 15:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Mecklenburg-Vorpommern wurden mehrere neue Ehec-Fälle registriert
  • Betroffen sind vor allem Kinder, einige entwickeln Nierenversagen
  • Die Zahl der Erkrankungen liegt bereits über dem Vorjahreswert
Mehr anzeigen

In Mecklenburg-Vorpommern ist es zu einem auffälligen Anstieg von Infektionen mit Ehec-Bakterien gekommen. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) berichtet, sind in den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald insgesamt neun Kinder erkrankt.

Besonders schwer trifft es die Jüngsten: Fünf der Kinder haben ein sogenanntes hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS) entwickelt. Diese Komplikation kann zu akutem Nierenversagen führen. Sechs Betroffene liegen derzeit in Kliniken verschiedener Bundesländer, mehrere von ihnen auf der Intensivstation.

Urlaubskinder unter den Patienten

Im Landkreis Vorpommern-Rügen sind sechs Kinder zwischen einem und 14 Jahren erkrankt, darunter ein Verdachtsfall. Laut Lagus handelt es sich dabei grösstenteils um Feriengäste, ein Kind stammt aus Mecklenburg-Vorpommern. Drei von ihnen werden mit HUS intensivmedizinisch versorgt.

Auch im Landkreis Vorpommern-Greifswald wurden drei Kinder im Alter zwischen einem und fünf Jahren positiv getestet. Sie stammen aus Mecklenburg-Vorpommern und werden ebenfalls im Krankenhaus behandelt, zwei von ihnen wegen HUS auf der Intensivstation.

Gefährliche Erreger

Ehec («Enterohämorrhagische Escherichia coli») sind Bakterien, die von Tieren auf den Menschen übertragen werden können. Auch eine direkte Ansteckung von Mensch zu Mensch ist über Schmierinfektionen möglich. Erkrankungen verlaufen teils schwer und können tödlich enden.

Die aktuelle Entwicklung ist besorgniserregend: Bis Ende letzter Woche wurden in Mecklenburg-Vorpommern bereits 134 Fälle gemeldet – mehr als im gesamten Jahr 2024 (132 Fälle) und fast doppelt so viele wie 2023 (80 Fälle). Ehec-Infektionen sind in Deutschland meldepflichtig.

