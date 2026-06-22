Der ehemalige Chef der US-Notenbank Alan Greenspan. Er wurde 100 Jahre alt. Keystone

Alan Greenspan prägte die US-Geldpolitik fast zwei Jahrzehnte lang wie kaum ein anderer Notenbanker. Nun ist der langjährige Fed-Chef im Alter von 100 Jahren an den Folgen einer Parkinson-Erkrankung gestorben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alan Greenspan ist im Alter von 100 Jahren an den Folgen von Parkinson gestorben.

Als Fed-Chef von 1987 bis 2006 prägte er die US-Wirtschaft über Jahrzehnte. Er führte das Land durch mehrere Krisen und galt lange als «Maestro» der Geldpolitik.

Später geriet Greenspan wegen seiner lockeren Geld- und Regulierungspolitik in die Kritik. Viele sahen darin einen Mitgrund für die Immobilienblase und die Finanzkrise von 2007 bis 2009. Mehr anzeigen

Alan Greenspan zählte zu den einflussreichsten Zentralbankern der jüngeren Geschichte. Nun ist er im Alter von 100 Jahren gestorben. Er starb zu Hause an den Folgen einer Parkinson-Erkrankung, wie der Sender NBC unter Berufung auf seine Ehefrau, die Journalistin Andrea Mitchell, berichtete.

Greenspan stand von August 1987 bis Januar 2006 an der Spitze der US-Notenbank Fed und galt bei seinem Rücktritt als einer der einflussreichsten Notenbanker überhaupt. Unter seiner Führung erlebten die USA mit dem Aufschwung von 1991 bis 2001 die zweitlängste Expansionsphase ihrer Geschichte. Dass er die Wirtschaft trotz Inflationswarnungen laufen liess, brachte ihm den Ruf eines «Maestro» ein.

Zwei Monate nach Amtsantritt bewährte sich Greenspan im Börsencrash vom Oktober 1987, als er mit Liquiditätsspritzen die Märkte stabilisierte. Später steuerte er die USA durch die Rezession von 1990/91, die Asien- und Russlandkrise von 1997/98, das Platzen der Dotcom-Blase und die Folgen der Anschläge vom 11. September 2001.

Über Umwege zur Ökonomie

Doch sein Ruf bekam Risse. Kritiker*innen warfen ihm vor, mit billigem Geld und seiner Vorliebe für eine lockere Regulierung der Finanzmärkte den Boden für die Immobilienblase und die Finanzkrise von 2007 bis 2009 bereitet zu haben. Vor dem Kongress räumte er 2008 ein, er befinde sich in einem Zustand «schockierter Ungläubigkeit»: Er habe sich getäuscht in der Annahme, das Eigeninteresse der Banken werde sie vor riskanten Geschäften bewahren.

Greenspan kam über Umwege zur Ökonomie: Er studierte Klarinette an der Juilliard School und tourte als Saxofonist mit einer Swing-Band, bevor er an der New York University zur Wirtschaft wechselte.