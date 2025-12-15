  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Weil er ein Sprachrohr Putins ist Die EU setzt einen Schweizer Ex-Oberst auf die Sanktionsliste 

SDA

15.12.2025 - 21:46

Weil er Verschwörungstheorien und Falschinformationen über den Ukraine-Krieg verbreitet hat, findet sich ein Schweizer  Oberst auf der Sanktionsliste der EU wieder.
Weil er Verschwörungstheorien und Falschinformationen über den Ukraine-Krieg verbreitet hat, findet sich ein Schweizer  Oberst auf der Sanktionsliste der EU wieder.
Uncredited/AP/dpa

Die EU setzt einen ehemaligen Schweizer Armeeoffizier auf ihre Sanktionsliste. Ex-Oberst Jacques Baud untergrabe mit prorussischer Propaganda und Verschwörungstheorien die Stabilität der Ukraine

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

15.12.2025, 21:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die EU hat den Schweizer Ex-Oberst Jacques Baud sanktioniert: Er hat prorussische Propaganda und Verschwörungstheorien zum Ukraine-Krieg verbreitet.
  • Gegen Baud gelten in der EU eine Vermögenssperre sowie ein Ein- und Durchreiseverbot.
  • Die Schweiz übernimmt diese Sanktion nicht, da sie sich dem EU-Sanktionsregime gegen russische hybride Bedrohungen nicht angeschlossen hat.
Mehr anzeigen

Die EU hat einen ehemaligen Oberst der Schweizer Armee auf ihre Sanktionsliste (PDF) genommen. Gemäss der EU verbreitete der 70-jährige Jacques Baud im Zusammenhang mit dem militärischen Überfall Russlands auf die Ukraine Verschwörungstheorien und fungierte als Sprachrohr für prorussische Propaganda.

Der «strategische Analyst» ist «regelmässig» Gast in prorussischen Fernseh- und Radioprogrammen, wie der am Montag veröffentlichten EU-Durchführungsverordnung zu entnehmen war. Baud habe beispielsweise die Ukraine bezichtigt, ihre eigene Invasion herbeigeführt zu haben, um der Nato beizutreten.

Liegenschaften, Flugzeuge, Kunstwerke. Schweiz sperrt russische Vermögen im Wert von 15 Milliarden

Liegenschaften, Flugzeuge, KunstwerkeSchweiz sperrt russische Vermögen im Wert von 15 Milliarden

Baud helfe durch seinen Einsatz von Informationsmanipulation und Einflussnahme dabei, die Stabilität oder die Sicherheit in der Ukraine zu untergraben oder zu bedrohen, hiess es weiter. Der Rat der EU, in welchem die 27 Mitgliedsstaaten vertreten sind, folgte am Montag einem Vorschlag des Europäischen Auswärtigen Dienstes.

Gesperrtes Vermögen und Reiseverbot

Der Schweizer unterliege einer Vermögenssperre, teilte der Rat weiter mit. Zudem sei es EU-Bürgern und -Unternehmen untersagt, ihm Gelder, finanzielle Vermögenswerte oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Ausserdem unterliege er einem Reiseverbot, das ihm die Ein- und Durchreise in beziehungsweise durch die EU untersage.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) in Bern hat nach eigenen Angaben Kenntnis vom Beschluss der EU und somit auch der Sanktionierung von Baud. Allerdings übernimmt die Schweiz die neueste Sanktionsliste nicht, wie das Seco der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage mitteilte.

Abgestürztes Flugzeug war 50 Jahre alt. Putins Ukraine-Krieg führte Russlands Luftfahrt in die Krise

Abgestürztes Flugzeug war 50 Jahre altPutins Ukraine-Krieg führte Russlands Luftfahrt in die Krise

Der Grund: Einem im Oktober vergangenen Jahres von der EU verabschiedeten Sanktionsregime betreffend die hybriden Bedrohungen Russlands hatte sich die Schweiz nicht angeschlossen. Dies im Gegensatz zu den Ende Februar 2022 von der EU beschlossenen Sanktionen gegen Russland nach dessen militärischem Überfall auf die Ukraine.

Die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin auf wenige Tage angelegte «Spezialoperation» dauert vier Jahre nach deren Beginn noch immer an, ohne dass Russland seine Kriegsziele in der Ukraine erreicht hätte - trotz vielfacher Übermacht an Soldaten und Material.

Neben Baud sanktionierte die EU am Montag elf weitere Personen sowie eine russische Streitkräfteeinheit und eine Propagandagruppe wegen destabilisierender Aktivitäten, wie es weiter hiess. Derzeit listet die Verordnung 59 Personen und 17 Organisationen wegen «destabilisierender Aktivitäten Russlands».

Mehr Videos aus dem Ressort

Ukraine greift russischen Öltanker an

Ukraine greift russischen Öltanker an

Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes verstiess das Schiff gegen Sanktionen. Es wurde mit mehreren Marinedrohnen angegriffen.

11.12.2025

Mehr zum Thema

Ukraine-Ticker. Ukraine zerstört russisches U-Boot: Video zeigt Explosion, der Kreml dementiert

Ukraine-TickerUkraine zerstört russisches U-Boot: Video zeigt Explosion, der Kreml dementiert

Ukraine-Gipfel in Berlin. Steve Witkoff − Trumps Mann für unübliche Diplomatie

Ukraine-Gipfel in BerlinSteve Witkoff − Trumps Mann für unübliche Diplomatie

«Haben den Feind unterschätzt». Russischer General kritisiert Putin – und begibt sich in grosse Gefahr

«Haben den Feind unterschätzt»Russischer General kritisiert Putin – und begibt sich in grosse Gefahr

Meistgelesen

SP- und SVP-Chef streiten sich hitzig – Extra-Million gegen Femizide angenommen
Ukraine zerstört russisches U-Boot: Video zeigt Explosion, der Kreml dementiert
Aufnahmen zeigen mutmasslich den Absturz der letzten Antonow An-22
Rob Reiner und Ehefrau tot – Trump sorgt mit Kommentar für Entrüstung
Für diese zwei Schweizer Ski-Talente wurde in St. Moritz ein Kindheitstraum wahr