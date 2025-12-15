Weil er Verschwörungstheorien und Falschinformationen über den Ukraine-Krieg verbreitet hat, findet sich ein Schweizer Oberst auf der Sanktionsliste der EU wieder. Uncredited/AP/dpa

Die EU setzt einen ehemaligen Schweizer Armeeoffizier auf ihre Sanktionsliste. Ex-Oberst Jacques Baud untergrabe mit prorussischer Propaganda und Verschwörungstheorien die Stabilität der Ukraine

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die EU hat den Schweizer Ex-Oberst Jacques Baud sanktioniert: Er hat prorussische Propaganda und Verschwörungstheorien zum Ukraine-Krieg verbreitet.

Gegen Baud gelten in der EU eine Vermögenssperre sowie ein Ein- und Durchreiseverbot.

Die Schweiz übernimmt diese Sanktion nicht, da sie sich dem EU-Sanktionsregime gegen russische hybride Bedrohungen nicht angeschlossen hat. Mehr anzeigen

Die EU hat einen ehemaligen Oberst der Schweizer Armee auf ihre Sanktionsliste (PDF) genommen. Gemäss der EU verbreitete der 70-jährige Jacques Baud im Zusammenhang mit dem militärischen Überfall Russlands auf die Ukraine Verschwörungstheorien und fungierte als Sprachrohr für prorussische Propaganda.

Der «strategische Analyst» ist «regelmässig» Gast in prorussischen Fernseh- und Radioprogrammen, wie der am Montag veröffentlichten EU-Durchführungsverordnung zu entnehmen war. Baud habe beispielsweise die Ukraine bezichtigt, ihre eigene Invasion herbeigeführt zu haben, um der Nato beizutreten.

Baud helfe durch seinen Einsatz von Informationsmanipulation und Einflussnahme dabei, die Stabilität oder die Sicherheit in der Ukraine zu untergraben oder zu bedrohen, hiess es weiter. Der Rat der EU, in welchem die 27 Mitgliedsstaaten vertreten sind, folgte am Montag einem Vorschlag des Europäischen Auswärtigen Dienstes.

Gesperrtes Vermögen und Reiseverbot

Der Schweizer unterliege einer Vermögenssperre, teilte der Rat weiter mit. Zudem sei es EU-Bürgern und -Unternehmen untersagt, ihm Gelder, finanzielle Vermögenswerte oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Ausserdem unterliege er einem Reiseverbot, das ihm die Ein- und Durchreise in beziehungsweise durch die EU untersage.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) in Bern hat nach eigenen Angaben Kenntnis vom Beschluss der EU und somit auch der Sanktionierung von Baud. Allerdings übernimmt die Schweiz die neueste Sanktionsliste nicht, wie das Seco der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage mitteilte.

Der Grund: Einem im Oktober vergangenen Jahres von der EU verabschiedeten Sanktionsregime betreffend die hybriden Bedrohungen Russlands hatte sich die Schweiz nicht angeschlossen. Dies im Gegensatz zu den Ende Februar 2022 von der EU beschlossenen Sanktionen gegen Russland nach dessen militärischem Überfall auf die Ukraine.

Die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin auf wenige Tage angelegte «Spezialoperation» dauert vier Jahre nach deren Beginn noch immer an, ohne dass Russland seine Kriegsziele in der Ukraine erreicht hätte - trotz vielfacher Übermacht an Soldaten und Material.

Neben Baud sanktionierte die EU am Montag elf weitere Personen sowie eine russische Streitkräfteeinheit und eine Propagandagruppe wegen destabilisierender Aktivitäten, wie es weiter hiess. Derzeit listet die Verordnung 59 Personen und 17 Organisationen wegen «destabilisierender Aktivitäten Russlands».

