Ehemaliger US-Abgeordneter zu sieben Jahren Haft verurteilt

Der frühere US-Abgeordnete George Santos schluchzte im Gerichtssaal, als er das Strafmass hörte. Wegen Betrugs und Identitätsdiebstahls ist der Republikaner zu mehr als sieben Jahren Haft verurteilt worden.

Der frühere US-Abgeordnete George Santos ist wegen Betrugs und Identitätsdiebstahls zu mehr als sieben Jahren Haft verurteilt worden. Santos, der sich im Prozess schuldig bekannt hatte, schluchzte im Gerichtssaal, als er das Strafmass hörte. Die Staatsanwaltschaft warf dem 36-jährigen Republikaner vor, politische Unterstützer bestohlen und mit Wahlkampfspenden persönliche Ausgaben finanziert zu haben. Er verlor bereits 2023 seinen Sitz im Repräsentantenhaus.

«Wo ist Ihre Reue?», fragte US-Bezirksrichterin Joanna Seybert an den Angeklagten gewandt, als sie ihn zu 87 Monaten Haft verurteilte. Der ehemalige Politiker aus dem US-Staat New York scheine zu glauben, dass immer andere schuld seien. Im Rahmen einer Absprache mit der Staatsanwaltschaft erklärte sich Santos bereit, zusätzlich zu seiner Gefängnisstrafe eine Strafe von rund 580'000 Dollar zu zahlen.

Santos reagierte nicht auf Fragen von Reportern, als er ein Gerichtsgebäude auf Long Island betrat. Er sagte jedoch der Nachrichtenagentur AP am Donnerstag, er habe sich in sein Schicksal ergeben. «Mir geht es unter den gegebenen Umständen so gut, wie es jedem Menschen gehen würde», schrieb Santos am Donnerstag in einer SMS und fügte hinzu, er sei bereit, die Konsequenzen seiner Handlungen zu tragen.

Die Staatsanwaltschaft hatte sieben Jahre Gefängnis für Santos beantragt und angeführt, er habe trotz seiner Behauptungen keine echte Reue gezeigt. Sie verwies auf jüngste Kommentare von Santos in den sozialen Medien, in denen er sich als Opfer einer übergriffigen Staatsanwaltschaft dargestellt habe. Santos' Anwälte hatten zwei Jahre Haft für ihren Mandanten beantragt.