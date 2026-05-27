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Ärzte warnen Ehepaar hat Schmerzen – dann folgt zweimal dieselbe Schock-Diagnose

Samuel Walder

27.5.2026

Ein Mann und seine Frau in Australien dachten sie haben nur etwas Rückenschmerzen. Dann kam die Krebsdiagnose. (Symbolbild)
Ein Mann und seine Frau in Australien dachten sie haben nur etwas Rückenschmerzen. Dann kam die Krebsdiagnose. (Symbolbild)
IMAGO/imagebroker

Ein australisches Ehepaar hielt seine Rückenschmerzen zunächst für harmlose Nachwehen von Nierensteinen. Kurz darauf erhielten beide unabhängig voneinander die Diagnose Blasenkrebs – ein Fall, der zeigt, wie wichtig frühe Abklärung ist.

Samuel Walder

27.05.2026, 15:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein australisches Ehepaar hielt Rückenschmerzen zunächst für Nierensteine. Später erhielten beide unabhängig voneinander die Diagnose Blasenkrebs.
  • Bei Phil wurde der Krebs entdeckt, nachdem Blut im Urin auftrat. Beide mussten operiert werden, bei ihm wurden zusätzlich Blase und Prostata entfernt.
  • Ärzte warnen davor, Symptome wie Blut im Urin oder Schmerzen beim Wasserlassen zu unterschätzen. Früherkennung gilt als entscheidend für die Behandlung.
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Ein Ehepaar aus Australien klagte über Rückenschmerzen. Sie haben es als Nierensteine abgetan. Doch was beide nicht wussten: kurze Zeit später erhalten beide die gleiche Krebsdiagnose.

Phil und Robin Neven litten zunächst an Schmerzen im unteren Rücken. Phil führte diese auf frühere Nierensteine zurück. «Ich habe mich untersuchen lassen, aber es wurde nichts gefunden. Dann hatte ich eine Harnwegsinfektion und war ziemlich krank, das Wasserlassen tat weh, aber das haben wir in den Griff bekommen», sagte er gegenüber der «Daily Mail».

Blase, Prostata und Lymphknoten mussten entfernt werden

Der Wendepunkt kam plötzlich: Phil entdeckte Blut im Urin. «Es war schmerzlos, aber ich dachte nur: Heilige Scheisse! Ich habe mir fast in die Hose gemacht und bin mit einer Probe zum Arzt gegangen», sagt er zur englischen Zeitung. Kurz darauf erhielt er die Diagnose: «Sie sagten mir: ‹Sie haben Blasenkrebs›, und so hörte ich das gefürchtete Wort mit K.» Rückblickend sagt er: «Ich dachte, ich hätte Rückenschmerzen, aber der Krebs entwickelte sich unbemerkt in mir.»

Bei dem 75-Jährigen hatte sich die Krankheit wohl schon länger entwickelt. Nach der Diagnose im Februar folgten Chemotherapie und weitere Behandlungen. Schliesslich mussten Blase, Prostata und Lymphknoten entfernt werden. Die Operation fand vor fünf Monaten statt. Kurz darauf wurde auch bei seiner Frau Robin Blasenkrebs festgestellt, sie wurde vor zwei Wochen operiert, heisst es bei der «Daily Mail». Beide Eingriffe verliefen erfolgreich. Phil lebt nun mit einem Stoma und sagt: Das sei «besser, als tot zu sein».

Entscheidend ist die frühe Erkennung

Blasenkrebs ist in Australien die elfhäufigste Krebsart. Im Jahr 2025 stieg die Zahl auf einen Höchstwert von 3300 Neuerkrankungen in einem Jahr. Im Vergleich: 2021 waren es 3000 Neuerkrankungen. Männer sind dreimal häufiger betroffen als Frauen. Gleichzeitig ist die Fünf-Jahres-Überlebensrate gesunken: von 66 Prozent (1987–1991) auf 57 Prozent (2017–2021).

Entscheidend ist die frühe Erkennung. Symptome sind etwa Blut im Urin, häufiger Harndrang oder Schmerzen beim Wasserlassen sowie im Becken, Unterbauch oder unteren Rücken. «Zusammen hatten wir 100 Jahre Raucherfahrung», sagt Phil zu einem wichtigen Risikofaktor. Weitere Risiken sind Alter, Chemikalien, familiäre Vorbelastung und chronische Infektionen.

Schwer behandelnde Krebsart

Expertin Weranja Ranasinghe warnt bei der «Daily Mail»: Viele unterschätzen die Symptome. «Es ist eine schwer zu behandelnde Krebsart, wenn die Patienten zu spät zur Untersuchung kommen und sich der Krebs über die Muskelschicht hinaus ausbreitet», sagt sie. Wird der Krebs früh erkannt, «kann es in vielen Fällen behandelt werden». Blut im Urin könne ein Zeichen sein, dass der Tumor in die Schleimhaut wächst.

Trotz allem blicken Phil und Robin nach vorne. Phil betont gegenüber der englischen Zeitung, wie wichtig das Gesundheitssystem sei: «Ich muss mir dieses Jahr zwölf Impfungen zur Stärkung des Immunsystems geben lassen, und jede kostet 9000 Dollar. Welches andere Land kümmert sich so gut um seine Patienten?» Er ergänzt: «Besonders für jemanden wie mich, der als Belastung für das System angesehen werden könnte.»

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