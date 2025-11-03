Ein Dorf nur für Weisse – dieser Mann baut Amerikas neuen Albtraum

Eric Orwoll will Siedlungen nur für Weisse bauen. Screenshot / X /@ Aarvoll_

Im US-Bundesstaat Arkansas entsteht ein Dorf, in dem nur Weisse leben dürfen. Was Gründer Eric Orwoll als «Rückkehr zu den Wurzeln» verkauft, ist in Wahrheit eine Rückkehr zur Rassentrennung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In den Ozark Mountains im US-Bundesstaat Arkansas entsteht ein Dorf, in dem nur Weisse leben dürfen.

Die Gründer von «Return to the Land» träumen von einem «christlich-europäischen Amerika» – und stellen damit die Bürgerrechte der USA offen infrage.

Möglich wird der offene Rassismus auch durch Unterstützung aus dem Weissen Haus. Mehr anzeigen

«Wenn du eine weisse Nation willst, musst du eine weisse Stadt bauen» sagt Eric Orwoll in einem Social Media-Video. «Das ist machbar. Wir tun es gerade». Orwell ist 35, in Kalifornien aufgewachsen und hat eine klassische Musikausbildung. Er hat Sexpornos mit seiner Ex-Frau gestreamt, ist belesen, eloquent – und träumt von einem weissen Amerika.

Er träumt nicht allein.

Tief in den abgelegenen, dünn besiedelten Ozark Mountains im US-Bundesstaat Arkansas entsteht derzeit ein Dorf, das so offen rassistisch ist, dass man glauben könnte, in einer Parallelwelt gelandet zu sein.

Für die einen eine Utopie, für andere eine Dystopie, nennt sich das Projekt «Return to the Land». Es ist sowohl der Name eines 160 Hektar grossen Geländes, auf dem bislang etwa 40 Menschen leben, als auch eines Vereins, dem laut Orwoll bereits Hunderte beigetreten sind. Wichtiger als die einmalige Mitgliedsgebühr von 25 Dollar ist die Übermittlung von Informationen über die ethnische Herkunft der Kandidaten.

Nur Weisse kommen ins Paradies

Wer in «Return to the Land» leben will, muss weiss und von «europäischer Abstammung» sein. Nachzuweisen ist das mit einem Stammbaum. Schwarze, Latinos, Juden, Homosexuelle oder andere Minderheiten sind nicht erwünscht. «Es ist doch der natürliche Instinkt, sich mit den Menschen zu umgeben, die einem am ähnlichsten sind», sagt Eric Orwoll, einer der Gründer, einer Reporterin der deutschen «Zeit».

Offiziell verstehen sich die Gründer nicht als politische Aktivisten, sondern als Rückzugsbewegung. Sie wollen «unter sich» sein – fern der Städte, der Moderne, der Vielfalt. Und doch suchen sie immer wieder die Öffentlichkeit, gewähren Journalistinnen und Journalisten Einblicke in ihr selbst erklärtes Paradies.

Orwoll träumt von einem Amerika, das «weiss, christlich und traditionsbewusst» ist. Multikulturalität und Diversität sieht er als Bedrohung. «Es geht um Erbe, Traditionen und das Gefühl von Gruppenzugehörigkeit», sagt er. Das hiesse nicht, dass er Schwarze oder Mexikaner hasse, betont Orwell. «Sie haben einfach nur andere kulturelle Hintergründe.»

Rechte im Aufwind

Solche Aussagen sind typisch für White Supremacists, die sich selbst als «kulturell konservativ» bezeichnen. Ihr wahres Ziel ist eine rassistische Gesellschaftsordnung. Das ideologische Fundament bildet die sogenannte Great Replacement Theory: eine Verschwörungserzählung, laut der weisse Menschen in den westlichen Gesellschaften systematisch durch Einwanderer aus anderen Kulturen und mit anderer Hautfarbe ersetzt werden. Bei Nazis im deutschsprachigen Raum hat sich dafür der Begriff «Umvolkung» eingebürgert.

Orwoll, der beim Besuch eines Fotografen der «New York Times» noch schnell sein Exemplar von «Mein Kampf» versteckte, bevor die Kamera auslöste, greift dieses Narrativ immer wieder auf, etwa wenn er sich darüber empört, dass in Netflix-Serien wie Bridgerton schwarze oder asiatische Schauspieler in historischen Rollen auftreten. Für ihn ist das ein Beweis, dass «alles zu weit geht».

Dass Projekte wie «Return to the Land» entstehen können, ist Ausdruck einer politischen Verschiebung. In den vergangenen Jahren hat die extreme Rechte in den USA wieder an Einfluss gewonnen – befeuert durch wirtschaftliche Ängste, Frustration über den politischen Stillstand und nicht zuletzt die Rücknahme von Diversity-Massnahmen unter der Regierung Trump.

Vor schlimmen Nachbarn schützen eine US-Flagge und ein Schäferhund. Screenshot / X /@ Aarvoll_

Rückenwind von ganz oben

«Sie sehen den jetzigen Zeitpunkt als sehr günstig an», erklärt Peter Simi, Soziologe und Extremismusforscher an der Chapman University in Kalifornien in der «New York Times». «Sie haben wohlgesinnte Leute in höchsten Regierungsebenen, sogar im Justiz- oder Verteidigungsministerium.»

Auch Orwoll sieht, dass der Moment perfekt ist. Auf einer Spendenseite schrieb er: «Wir müssen das Eisen schmieden, solange es heiss ist.» Der 35-Jährige glaubt, dass «jetzt ein Präzedenzfall geschaffen werden muss – solange das kulturelle und rechtliche Klima günstig ist.» Wie es nach Trumps zweiter Amtszeit aussieht, lässt sich schliesslich nicht vorhersagen.

Mit der Schaffung einer Siedlung nur für Weisse bewegt sich «Return to the Land» rechtlich in einer Grauzone. Offiziell handelt es sich um eine «Private Membership Association», eine Art exklusiver Club, der eigene Aufnahmekriterien festlegen darf. Damit, so argumentiert Orwoll, unterliege das Projekt nicht den Antidiskriminierungsgesetzen, die rassistische Segregation im Wohnungswesen verbieten.

Rechtsexperten sehen das anders. Die Generalstaatsanwaltschaft von Arkansas hat inzwischen eine Untersuchung eingeleitet. Sollte sich bestätigen, dass Bewerberinnen und Bewerber aufgrund ihrer ethnischen Herkunft abgelehnt werden, wäre das ein klarer Verstoss gegen Bundesrecht.

Angst als Antrieb

Den etwa 40 Menschen, die bereits in ihrer abgeschlossenen Siedlung leben, sind solcherlei Überlegungen egal. Sie glauben, in einer multikulturellen Gesellschaft nicht mehr sicher zu sein.

Ein 26-jähriger Bewohner berichtet der «Zeit»-Reporterin, er habe früher in Missouri gelebt, in einer Stadt mit über 90 Prozent weissen Einwohnern: «Da war noch alles in Ordnung.» Doch dann seien immer mehr Schwarze und andere zugezogen. Jetzt liege der Anteil der weissen Bevölkerung bei weniger als 70 Prozent: «So will ich mit meiner Familie nicht leben, dass ich Angst haben muss, dass meinen Kindern irgendetwas passiert.»

Noch deutlicher drückt Caitlin Smith aus, worum es den Siedlern geht. Die Ex-Frau von Eric Orwell lebt mit einem anderen Mann auf dem Gelände: «Das Wichtigste an diesem Projekt ist für mich, dass ich meine Nachbarn überprüfen kann. Was einen Menschen ausmacht, ist seine Vergangenheit – und seine Genetik.»

Es könnte nur der Anfang sein

«Return to the Land» ist kein Einzelfall, sondern Teil eines wachsenden Trends. Rechte Gruppierungen versuchen zunehmend physische Rückzugsräume zu schaffen – Enklaven, in denen sie ihre Weltanschauung ungestört leben können.

Das Dorf in Arkansas ist ein Symbol für eine Entwicklung: die Normalisierung extremistischer Ideen unter dem Deckmantel von Tradition, Religion und Identität. Orwolls Traum von einem «weissen Amerika» zeigt, wie brüchig das Fundament der US-Gesellschaft wirklich ist.