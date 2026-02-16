Ein Ex-Offizier fordert Trumps Pentagon heraus – und gewinnt

Ein Bundesrichter stoppt Verteidigungsminister Pete Hegseth: Der Versuch, den demokratischen Senator und Ex-Navy-Offizier Mark Kelly wegen eines Videos über «illegale Befehle» disziplinarisch zu belangen, verstösst vorläufig gegen die Verfassung.
Der Entscheid ist eine empfindliche Niederlage für die Trump-Regierung.
blue News beantwortet die wichtigsten Fragen.
Was ist passiert?
Auslöser ist ein Video, das Mark Kelly gemeinsam mit weiteren demokratischen Abgeordneten veröffentlicht hatte. Darin erinnerten sie Soldatinnen und Soldaten daran, dass sie nach geltendem Militärrecht offensichtlich illegale Befehle nicht befolgen müssen. Diese Aussage ist im US-Militärrecht verankert, wonach Befehle grundsätzlich als rechtmässig gelten, bei klarer Rechtswidrigkeit jedoch nicht ausgeführt werden dürfen.
Die Botschaft sorgte in Washington für erheblichen politischen Wirbel. Präsident Donald Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth werteten die Aussagen als Angriff auf die Befehlskette. Hegseth leitete daraufhin Disziplinarschritte gegen Kelly ein – nicht in dessen Rolle als Senator, sondern als militärischer Pensionär.
Wie wollte das Pentagon Kelly bestrafen?
Kelly ist ein ehemaliger Navy-Captain und Kriegsveteran, später auch Astronaut. Das Pentagon argumentierte, dass militärische Pensionäre unter bestimmten Umständen weiterhin dem Militärrecht unterstehen. Hegseth ordnete eine formelle Rüge an und leitete Schritte ein, die zu einer Herabsetzung von Kellys Dienstgrad und damit zu einer Kürzung seiner Militärpension hätten führen können.
Damit betrat die Regierung juristisch heikles Terrain. Zwar können pensionierte Offiziere theoretisch reaktiviert werden, doch in der Praxis wurden Meinungsäusserungen von Pensionären bislang kaum disziplinarisch verfolgt.
Was hat das Gericht jetzt entschieden?
Ein Bundesrichter in Washington untersagte dem Verteidigungsministerium nun per einstweiliger Verfügung, diese Massnahmen umzusetzen. In seiner Begründung hielt das Gericht fest, die Regierung habe Kellys Recht auf freie Meinungsäusserung verletzt und damit ein Signal gesendet, das Millionen pensionierter Militärangehöriger einschüchtern könnte.
Today a federal court made clear Pete Hegseth violated the Constitution when he tried to punish me for something I said.
This is a critical moment to show this administration they can't keep undermining Americans' rights.
Besonders brisant ist die Wortwahl des Richters: Er warf dem Pentagon vor, grundlegende verfassungsmässige Rechte «mit Füssen zu treten». Der Entscheid stoppt die Disziplinarmassnahmen vorläufig, bis über die Sache inhaltlich entschieden ist. Die Regierung kündigte umgehend Berufung an.
Wie sieht es denn innerhalb der Regierung aus?
Parallel zu den Disziplinarverfahren versuchte die Trump-Regierung offenbar auch, strafrechtliche Schritte gegen Kelly und weitere Beteiligte prüfen zu lassen. Eine Grand Jury lehnte es jedoch ab, Anklage zu erheben. Damit scheiterte die strafrechtliche Spur, während das Pentagon den disziplinarischen Weg weiterverfolgte.
Dieses Nebeneinander unterschiedlicher juristischer Strategien erzeugt den Eindruck von Spannungen innerhalb der Exekutive rund um Präsident Trump. Während das Justizsystem hohe Hürden für strafrechtliche Schritte setzt, versuchte das Verteidigungsministerium über militärrechtliche Mechanismen Druck auszuüben. Die Justiz hat dieser Linie nun vorerst einen Riegel vorgeschoben.
Worum geht es politisch wirklich?
Im Kern dreht sich der Streit nicht nur um ein Video, sondern um die Frage, wie weit eine Regierung gehen darf, wenn gewählte Amtsträger oder ehemalige Offiziere öffentlich Kritik üben. Kelly argumentiert, er habe lediglich einen seit Jahrzehnten anerkannten Grundsatz des Militärrechts erläutert. Die Regierung hingegen sieht darin eine Untergrabung der militärischen Autorität.
Der Fall berührt damit Grundsatzfragen der Gewaltenteilung. Kann die Exekutive einen Senator indirekt über dessen militärischen Status sanktionieren, wenn dessen politische Aussagen missfallen? Oder greift hier der Schutz der Verfassung, der die Meinungsfreiheit auch für ehemalige Militärangehörige garantiert?
Ist der Streit damit abgeschlossen?
Nein. Das Pentagon will gegen die Entscheidung Berufung einlegen. Bis zu einer endgültigen Klärung bleiben die Disziplinarmassnahmen jedoch ausgesetzt. Sollte ein höheres Gericht den Entscheid bestätigen, wäre dies eine deutliche juristische Begrenzung exekutiver Machtmittel gegenüber politischen Gegnern.
