Ein Monat Trump – einmal tief durchatmen

Donald Trump ist seit einem Monat im Amt: In diesen vier Wochen ist so viel passiert, dass es schwer ist, den Durchblick zu behalten. Hier eine Einordnung in fünf Punkten, damit du dennoch klar siehst.

Eines muss man Donald Trump nach seinem ersten Amtsmonat lassen: Er mischt die Politik auf. Mit einer Vielzahl von Dekreten wirkt er sowohl nach Innen als auch nach Aussen. Wir haben die Massnahmen in fünf Kategorien unterteilt, um den Durchblick zu behalten.

Zwei Aspekte gelten grundsätzlich: Zum einen setzt Trump auf die Madman-Strategie, die ihn unberechenbar und potenziell gefährlich erscheinen lässt. Zum anderen setzt seine Administration darauf, dass es der Öffentlichkeit schwerfällt, beim Tempo seiner vielen Entscheidungen mitzuhalten: Die Reizüberflutung hat System.

Migration

Ein zentrales Thema in Trumps Wahlkampf war die Migration. Tatsächlich hat diese unter Joe Biden deutlich zugenommen. Trump hat wohl nicht nur deshalb immer wieder von einer «Invasion» gesprochen – er dürfte den Begriff auch verwenden, weil er ihm mit Blick auf die Sicherheitsorgane mehr Spielraum gibt: Droht eine Invasion, sind quasi alle Mittel erlaubt.

Wie sieht es nun aus in Sachen Abschiebungen? Unter Biden hat die zuständige Behörde Immigration and Customs Enforcement (ICE) im Jahr 2024 pro Tag durchschnittlich 310 Personen in Abschiebehaft genommen. Der Wert steigt unter Trump zwischen dem 23. Januar und 4. Februar auf durchschnittlich 810 Festnahmen an. Das Problem: Jetzt kommen die Abschiebe-Gefängnisse an ihre Kapazitätsgrenzen.

Massnahmen in Kürze Trump erklärt den Notstand an der Grenze zu Mexiko und schickt 5000 Soldaten dorthin.

Trump erlässt einen Aufnahmestopp für Geflüchtete .

Die US-Regierung lässt auf dem Stützpunkt Guantánamo Bay auf Kuba ein Abschiebelager für 30'000 Personen einrichten.

Trump widerruft das Geburtsortsprinzip , das jenen die Staatsbürgerschaft gewährt, die in den USA zur Welt kommen.

Länder wie Panama, El Salvador und Costa Rica bieten an, Personen aus den USA aufzunehmen, die abgeschoben werden sollen. Mehr anzeigen

Aussenpolitik

Für das meiste Aufsehen haben wohl Trumps Vorstösse in der Aussenpolitik gesorgt: Dabei hat Uncle Sam eher seine Verbündeten ins Visier genommen als seine Kontrahenten. Das zeigt sich bei Trumps Lieblingswerkzeug auf der internationalen Bühne: den Zöllen.

Donald Trump unterzeichnet am 8. Februar im Weissen Haus im Beisein von Finanzminister Scott Bessent (links) und dem designierten Handelsminister Howard Lutnick ein Dekret. KEYSTONE

Während Washington den Nachbarn Kanada und Mexiko wie auch Europa mit Zöllen von 25 Prozent droht, kommt China mit 10 Prozent relativ gut davon. Eine geplante Senkung der Zollfreiheit für Päckchen aus China musste aber auf Eis gelegt werden. Sie liegt also immer noch bei einem Warenwert von 800 Dollar.

Massnahmen in Kürze Trump drängt Kanada , sich als 51. Bundesstaat den USA anzuschliessen.

Trump droht Panama , den Kanal zu übernehmen, weil China angeblich zu viel Einfluss nimmt.

Trump will dem Nato-Partner Dänemark die Insel Grönland abkaufen und schliesst militärischen Zwang dabei nicht aus.

Trump schlägt eine ethnische Säuberung des Gazastreifens vor, um diesen zur «Riviera des Nahen Ostens» zu machen.

Trump hebt US-Sanktionen gegen radikale Siedle r aus Israel auf.

Trump ordnet wegen ihrer Handlungen während der Pandemie den US-Rückzug aus der Weltgesundheitsorganisation WHO an.

Trump macht Russland ohne Absprache mit der Ukraine Konzessionen, ohne eine Gegenleistung zu erhalten.

Trump lässt den Golf von Mexiko in Golf von Amerika und den Berg Denali in Mount McKinley umbenennen. Mehr anzeigen

Revision und Kulturkampf

Zunächst rudert Trump zurück: Kaum ist er ins Weisse Haus eingezogen, kassiert er 78 Dekrete seines Vorgängers. Nachdem Joe Biden dem Pariser Klimaabkommen wieder beigetreten war, steigt der 78-Jährige wie in seiner ersten Amtszeit wieder aus dem Vertrag aus. Auch die Aussetzung der Todesstrafe, die sein Vorgänger beschlossen hat, hebt Trump auf.

Das gilt auch für den staatlichen Schutz von Personen wie Ex-Aussenminister Mike Pompeo oder seinem früheren Berater John Bolton: Weil sie Trump kritisiert haben, müssen sie sich nun selbst um ihre Sicherheit kümmern. Der Iran hat ihnen wegen des US-Attentats auf den Kommandeur Qasem Soleimani im Jahr 2020 mit Vergeltung gedroht.

Trump unterzeichnet am 5. Februar in Washington ein Dekret, das Frauen, die früher Männer waren, vom Damen-Sport ausschliesst. KEYSTONE

Trump begnadigt nicht nur jene, die nach dem Sturm des Kapitols verteilt worden sind, sondern strengt nun auch Ermittlungen gegen jene an, die das Geschehen am 6. Januar 2021 untersucht haben. Eine zentrale Rolle in seiner Innenpolitik spielt der Kampf gegen «woke»: Er hat der Agenda Diversität, Gerechtigkeit und Inklusion (DEI) den Krieg erklärt.

Massnahmen in Kürze Trump verbietet Behörden nicht nur DEI -Massnahmen, sondern geht auch gegen Staatsbedienstete vor, die sich in dem Bereich engagiert haben. Es gelte fortan das Leistungsprinzip.

Trump setzt die Global Gag Rule wieder ein: Wer von den USA Geld bekommt, darf nicht über Abtreibung oder Verhütung aufklären.

Die US-Regierung erkennt jetzt nur noch das weibliche oder das männliche Geschlecht an.

Trump hebt das Verbot von Einweg-Strohhalmen auf.

Trump verbietet Behörden Aktivitäten oder Nennungen mit Bezug auf die Gedenktage Martin Luther King Jr. Day, Black History Month, Juneteenth, LGBTQ Pride Month und Holocaust Remembrance Day.

Hinweise auf den Klimawandel werden aus der öffentlichen Kommunikation getilgt.

Trump begnadigt radikale Abtreibungsgegner. Mehr anzeigen

Bürokratie

Die USA drückt ein Schuldenberg, der aktuell rund 36,5 Billionen Dollar wiegt: Die Bedienung der Zinsen belastet das Budget schwer. Trump will deshalb den Staat schlanker machen und setzt dabei auf Elon Musks Effizienzabteilung DOGE, die in den Amtsstuben aufräumen soll.

Protest gegen Trumps Massnahmen am 17. Februar in San Francisco, Kalifornien. KEYSTONE

Staatsbediensteten wird ein Abgang gegen eine Abfindung nahegelegt – oder sie werden direkt von Musks Team gefeuert. Mitunter weiss dieses aber gar nicht, was es tut, wenn es etwa diejenigen entlässt, die für die Sicherheit des Atom-Arsenals verantwortlich sind. Hastig wird daraufhin versucht, die Experten wieder einzustellen.

Es ist ausserdem fraglich, ob es wirklich nur um Effizienz geht – oder doch ein Umbau stattfindet, wie ihn das Project 2025 vorsieht. Die konservative Initiative will dem Präsidenten mehr Macht geben und auch Experten-Stellen wie etwa beim Wetterdienst mit linientreuen Leuten besetzen. Viele der Verfasser des Plans besetzen nun hohe Ämter und Posten.

Massnahmen in Kürze Trump stellt das neue Department of Government Efficiency ( DOGE ) auf, das ihm direkt untersteht und von Elon Musk geleitet wird.

Doge will die Zahl der Mitarbeitenden in der Entwicklungsbehörde USAID von über 10'000 auf 300 kürzen.

Elon Musk will das Consumer Financial Protection Bureau schliessen, das Verbraucher vor Abzocke schützt.

Trump will die Katastrophenschutzbehörde Federal Emergency Management Agency ( FEMA ) auflösen.

Trump plant, das Bildungsministerium abzuschaffen und diesen Bereich den Bundesstaaten zu überlassen. Mehr anzeigen

Korruption

Wer sich bei seiner ersten Amtszeit gut mit Trump stellen wollte, konnte – zum Beispiel – eine ganze Etage in einem seiner Hotels für einen Monat mieten, um sich beliebt zu machen. In seiner zweiten Amtszeit ist der New Yorker in sehr viel mehr Branchen aktiv, was ihn korrumpierbar macht.

So könnte sich ein finanziell potenter Staat oder Akteur in seine Trump Media & Technology Group einkaufen und drohen, die Aktien der Truth-Social-Firma abzustossen, um den Kurs zu senken, wenn Trump nicht pariert. Das gilt auch für Trumps Krypto-Investitionen, mit denen er viel Geld verdient hat.

Kaum Kontrolle: Elon Musk mit Sohn X Æ A-Xii bei einer Pressekonferenz mit Trump am 11. Februar im Weissen Haus. KEYSTONE

Problematisch ist auch, dass Elon Musk gegen Behörden vorgeht, die gegen seine Firmen ermitteln. Und die geplante Schliessung vom Consumer Financial Protection Bureau wird mit Musks Plan in Verbindung gebracht, seine Plattform X zu einem Bezahldienst umzubauen. Hinzu kommt, dass er Einsicht in jede Menge Daten nimmt, während er gleichzeitig Milliarden-Verträge mit dem Staat am Laufen hat.

Massnahmen in Kürze Trump setzt das Bestechungsverbot für ausländische Offizielle aus, weil US-Firmen dadurch Nachteile haben sollen.

Trump setzt eine Arbeitsgruppe ein, die neue Regeln für den Handel mit Kryptowährungen ausarbeiten soll.

The Iron Dome for America : Trump will einen Raketenschutzschirm aufbauen, der Satelliten braucht, die Musk stellen könnte.

Trump will FBI-Agenten feuern, die an Ermittlungen gegen ihn beteiligt waren. Mehr anzeigen

Eines muss man Trumps Administration lassen: Sie war seit dem 20. Januar nicht faul. Viel ist passiert, doch zuletzt muss noch erwähnt werden, was nicht geschehen ist: Die Inflation war im Januar höher als erwartet und mit drei Prozent so hoch wie seit sechs Monaten nicht mehr. Insbesondere Eier werden wegen der Vogelgrippe immer teurer. Trump hatte im Wahlkampf versprochen, die Lebenshaltungskosten umgehend zu senken.

Und wie geht es weiter? Was die Zukunft bringt, erfährst du im Video ganz oben.