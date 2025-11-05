NEW: Detroit Police officer Matthew Jackson shows up to a Zoom hearing without pants on.



Judge Sean B. Perkins: "Officer Jackson. Good morning to you. Can you put your appearance on the record, please?"



Officer Jackson: *Raises hand*



Judge Perkins: "You got some pants on,… pic.twitter.com/hC2BY2Tmqt — Collin Rugg (@CollinRugg) October 29, 2025

Während einer virtuellen Gerichtsanhörung erscheint ein Polizist aus Detroit zwar korrekt uniformiert – aber ohne Hose. Der Richter reagiert fassungslos, die Polizei kündigt Konsequenzen an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Polizist aus Detroit erschien bei einer Gerichtsverhandlung per Zoom zwar in Uniform, aber ohne Hose – der Vorfall wurde live im virtuellen Gerichtssaal sichtbar.

Der Zwischenfall verstiess gegen den offiziellen Dresscode des Gerichts und sorgte bei Anwesenden für ungläubiges Staunen.

Die Polizei kündigte disziplinarische Konsequenzen an und betonte die Wichtigkeit von Professionalität, um das Vertrauen der Öffentlichkeit zu wahren. Mehr anzeigen

Das hat ein Richter in Detroit, Michigan wohl noch nie erlebt. Während einer Gerichtsverhandlung am vergangenen Montag soll auch der Polizist Matthew Jackson per Zoom-Call zugeschaltet werden. Er taucht zwar im Video-Call oben korrekt in Uniform, aber untenrum deutlich zu leger auf: ohne Hose.

Ein Mitschnitt der Sitzung vor dem 36. Bezirksgericht in Michigan, der dem US-Sender ABC News vorliegt, zeigt den Beamten in Unterwäsche – sichtbar für alle im virtuellen Gerichtssaal. Prompt stellte Richter Sean B. Perkins die naheliegende Frage: «Haben Sie eine Hose an, Herr Wachtmeister?» Jacksons ehrliche, wenn auch peinliche Antwort: «Nein, Sir.» Danach neigte er schnell die Kamera so, dass nur noch sein Oberkörper zu sehen war.

Wenn der Dresscode nicht beachtet wird

Der Zwischenfall verstösst klar gegen die Regeln des Gerichts: Laut der offiziellen Website des 36. Bezirksgerichts gilt für alle Teilnehmer von Anhörungen – ob digital oder vor Ort – ein klar definierter Dresscode. Legere Geschäftskleidung ist empfohlen, Shorts, Tanktops oder anderweitig unangemessene Kleidung ausdrücklich verboten.

Auch TaTaNisha Reed, die als Verteidigerin in der Sitzung anwesend war, konnte kaum glauben, was sie da sah: «Ich dachte nur: Sehe ich gerade wirklich das, was ich zu sehen glaube? Und dann noch bei einem Polizisten? Es war ein interessanter Tag», sagte sie gegenüber dem Sender WXYZ Detroit.

Konsequenzen angekündigt

Der Vorfall blieb auch bei der Führung der Polizei von Detroit nicht folgenlos. Polizeichef Todd Bettison zeigte sich wenig amüsiert und kündigte Konsequenzen an: «Unsere Beamten sind verpflichtet, sich bei Gerichtsverhandlungen würdevoll und professionell zu verhalten. Das Verhalten von Officer Jackson widerspricht diesem Standard deutlich», so Bettison.

Man wolle durch entsprechende Massnahmen dafür sorgen, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit nicht weiter leidet und die Arbeit der Polizei weiterhin respektiert wird. Eine Entschuldigung an das Gericht und die Anwesenden folgte prompt.