Feuerwehr und Rettungskräfte eilten zum Unfallort. Jamie Lashmar/PA via AP

Bei einem Zugunglück nördlich von London ist nach Polizeiangaben ein Mensch ums Leben gekommen.

DPA dpa

Bei einem Zugunglück nördlich von London ist nach Polizeiangaben ein Mensch ums Leben gekommen. Mehrere weitere Menschen hätten Verletzungen erlitten, als am späten Nachmittag zwei Züge der Gesellschaft East Midlands Railway südlich von Bedford kollidiert seien, teilte die Polizei am Freitag mit. Feuerwehr und Rettungskräfte eilten zum Unfallort.

In den sozialen Medien veröffentlichte Fotos zeigten Menschen mit Verbänden um den Kopf. Ausserdem waren zwei beschädigte Züge zu sehen, die noch auf den Gleisen standen.

«Ich hatte das Gefühl, als wäre ich in einer Bombenexplosion gewesen», berichtete der Augenzeuge Peter Knapp, der sich im vorderen Wagen eines der an der Kollision beteiligten Züge befand, der BBC. Er habe blutüberströmte Gesichter, Menschen mit offenbar gebrochenen Beinen und «überall Rauch» gesehen.

Die Zeitung «The Times of London» berichtete, das Personal des Krankenhauses in Bedford sei darauf vorbereitet worden, möglicherweise bis zu 50 Verletzte aufzunehmen. Der Unfallort liegt den Informationen zufolge an einer Bahnstrecke, die den Bahnhof St. Pancras im Zentrum Londons mit Orten in Mittelengland verbindet.

East Midlands Railway teilte mit, die zusammengeprallten Züge seien aus Corby beziehungsweise aus Nottingham gekommen und nach St. Pancras unterwegs gewesen. Für den Rest des Freitags seien alle Züge von und nach St. Pancras gestrichen worden. Wie es am Samstag weitergehen werde, sei noch nicht klar.