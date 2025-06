Wie Merz die Prüfung im Oval Office meisterte – trotz Trumps One-Man-Show

Ein zahmer Trump schmeichelt Merz im Oval Office - Gallery Donald Trump empfing Friedrich Merz mit warmen Worten im Oval Office. Bild: dpa Trump gab sich bei der Begegnung betont freundlich, machte Merz Komplimente für sein gutes Englisch und klammerte mögliche strittige Themen weitgehend aus. Bild: dpa Ein zahmer Trump schmeichelt Merz im Oval Office - Gallery Donald Trump empfing Friedrich Merz mit warmen Worten im Oval Office. Bild: dpa Trump gab sich bei der Begegnung betont freundlich, machte Merz Komplimente für sein gutes Englisch und klammerte mögliche strittige Themen weitgehend aus. Bild: dpa

Treffen mit US-Präsident Trump im Oval Office sind unberechenbar. Der neue deutsche Kanzler besteht seine Bewährungsprobe. Ob es der Beginn einer dicken Freundschaft wird, ist aber noch offen.

toko dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Besuch bei US-Präsident Donald Trump im Weissen Haus war für den neuen deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz eine Bewährungsprobe.

Das Treffen verlief dann jedoch äusserst freundlich und locker. Merz überliess Trump weitgehend das Feld, der US-Präsident machte dem Bundeskanzler Komplimente. Strittige Themen wurden weitgehend ausgeklammert.

Merz sprach zumeist in Trumps Muttersprache und versäumte nicht, in jeder seiner Äusserungen Respekt und Dankbarkeit der Deutschen gegenüber den USA zu bekunden.

Für Trump gab es als Gastgeschenk ein vergoldetes Faksimile der Geburtsurkunde von Trumps Grossvater, der in einem Winzerdorf in Rheinland-Pfalz geboren worden war. Mehr anzeigen

Für den neuen deutschen Bundeskanzler galt der Besuch beim US-Präsidenten als eine erste echte Bewährungsprobe. Donald Trump hatte anderen Gästen bei Begegnungen im Oval Office in den vergangenen Monaten heftig zugesetzt.

So wurde das Aufeinandertreffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Ende Februar zu einer Demütigung vor der Weltöffentlichkeit, die bis heute nachwirkt. Auch den südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa führte Trump bei einem Treffen in seinem Amtszimmer vor und versuchte, mit einem Video seinem Vorwurf eines «Genozids» an weissen Bauern Nachdruck zu verleihen.

Kein Dolmetscher für Merz

Doch der grosse Showdown beim Besuch des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz blieb aus – mehr noch: Das Treffen verlief erstaunlich friedlich und scheinbar locker – auch aus einem einfachen Grund: Der 78-jährige US-Präsident machte aus der Pressebegegnung im Oval Office im Weissen Haus ohne Umschweife eine One-Man-Show.

Der Staatsgast Merz sass derweil im Lehnstuhl vor dem Kamin und musste sich weitgehend mit der Rolle eines Statisten begnügen. Redezeit Trump: geschätzte 98 Prozent, Redezeit Merz: der Rest. Während der 40-minütigen Pressebegegnung richteten sich die Fragen fast ausschliesslich an den US-Präsidenten, Merz wurde zwei, dreimal hinzugezogen.

Der Bundeskanzler erschien ohne Dolmetscher im Weissen Haus – eine vertrauensbildende Massnahme. Merz hatte sich aber vorab von mehreren Staats- und Regierungschefs, die bereits bei Trump waren, Ratschläge geben lassen: von Selenskyj, Ramaphosa, der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni oder dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb.

«Wichtig ist immer, dass man nicht so lange redet»

Kein Eklat, keine Eskalation um US-Kritik am Zustand der Demokratie in Deutschland. Unter normalen diplomatischen Gepflogenheiten wäre Trumps Monolog dennoch ein Affront gegen den aus Deutschland angereisten Staatsgast. Merz schien den Redefluss seines Gastgebers gleichwohl mit Humor zu nehmen.

«Wichtig ist immer, dass man nicht so lange redet, sondern dass man kurz redet und ihn auch reden lässt» – mit diesem Motto war Merz in das vielleicht wichtigste Gespräch seiner noch jungen Amtszeit gegangen. Und mit dem Vorsatz: ruhig und freundlich bleiben. Daran hielt sich der Kanzler während der 40 Minuten – und vernahm dabei sogar einige lobende Worte des Präsidenten.

«Wirklich grossartiger Vertreter Deutschlands»

Zwar sei Merz durchaus ein schwieriger Gesprächspartner, sagte Trump. «Sie meinen doch nicht, dass ich Sie als einfach bezeichnen sollte, oder?» fragte Trump. Dann fuhr er aber mit einem Lob für den Kanzler fort: «Er ist ein wirklich grossartiger Vertreter Deutschlands.»

Ausserdem gab es sogar Lob für die von Trump früher scharf kritisierten deutschen Anstrengungen im Verteidigungsbereich. Und der Vorwurf von hochrangigen Vertretern der US-Regierung, Deutschland schränke die Meinungsfreiheit ein und grenze Parteien wie die AfD aus, kam nicht zur Sprache. Merz war darauf vorbereitet, sie zurückzuweisen.

«Ich weiss, dass Sie jetzt mehr Geld für die Verteidigung ausgeben, ziemlich viel mehr Geld, und das ist eine positive Sache», lobte Trump. Und dann noch: «Ich denke, alles, was wir wollen, ist einfach eine gute Beziehung.»

Trump gab sich bei der Begegnung betont freundlich, machte Merz Komplimente für sein gutes Englisch und klammerte mögliche strittige Themen weitgehend aus. Bei den wichtigen Themen des Treffens – etwa Ukraine und Verteidigungsausgaben – schlug er versöhnliche Töne an.

Der Kanzler habe «eine tolle Wahl» gewonnen, sagte der Republikaner. Der sonst angriffslustige US-Präsident, der sich oft mit Provokationen oder abfälligen Kommentaren über sein Gegenüber hervortut, präsentierte sich besonders zahm. Mit Blick auf Kremlchef Wladimir Putin sagte er an einer Stelle: «Ich bin mit niemandem befreundet.» Dann wandte er sich mit einer Geste an Merz und fügte hinzu: «Wir sind befreundet.»

Merz sprach zumeist in Trumps Muttersprache und versäumte nicht, in jeder seiner Äusserungen Respekt und Dankbarkeit der Deutschen gegenüber den USA zu bekunden. «Wir wissen, wie viel Dank wir Ihnen schuldig sind», sagte er. Auf dem Sofa gegenüber sassen US-Aussenminister Marco Rubio und Vizepräsident JD Vance, der Ende Februar den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor laufenden Kameras gedemütigt und mehr Dankbarkeit von ihm eingefordert hatte. Gegenüber dem deutschen Gast verzichtete Vance nun auf solche Provokationen.

In seiner letzten Wortmeldung nannte Merz Trump die «Schlüsselfigur in der Welt», um den Krieg in der Ukraine zu beenden – dieses Lob nahm Trump gerne zur Kenntnis, auch wenn darin die Erwartung der Europäer verpackt war, sich nicht aus den Verhandlungen zurückzuziehen und die Ukraine Russland auszuliefern.

Geburtsurkunde von Trumps Grossvater

Der Präsident mag es gerne prunkvoll. Das zuvor nüchtern eingerichtete Oval Office hat Trump mit einer Fülle goldener Pokale, Skulpturen und Medaillons verziert, um seine Staatsgäste mit gehörigem Glitter quasi in monarchischer Pose empfangen zu können.

Merz hatte sein Gastgeschenk für Trump darauf abgestimmt, er präsentierte es in einem goldenem Rahmen: Ein Faksimile der Geburtsurkunde von Trumps Grossvater, der am 14. März 1869 in Kallstadt, einem Winzerdorf in Rheinland-Pfalz, geboren worden war. Wie Merz hiess Trumps Grossvater bei seiner Geburt Friedrich. Später, nach seiner Auswanderung in die USA nannte er sich dann Frederick Trump.

Merz präsentierte das Mitbringsel gleich zu Beginn. Der US-Präsident entgegnete: «Das ist wunderschön», entgegnete Trump. «Wir werden das aufhängen.»

Vielleicht war das Geschenk auch eine späte Wiedergutmachung für den Spott von Altbundeskanzlerin Angela Merkel. Diese hatte 2019 bei einer Begegnung mit Trump vor laufenden Kameras losgeprustet, als Trump von seiner deutschen Herkunft sprach.

Mit Material der Nachrichtenagenturen Dpa und Afp.