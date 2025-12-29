Einbrecher bohren Loch in Tresorraum – und flüchten mit der Beute

Polizei veröffentlichte dieses Foto vom Überfall. Polizei Gelsenkirchen

Unbekannte haben über die Feiertage in eine Sparkasse in Gelsenkirchen DE eingebrochen und mit einem Bohrer den Tresorraum aufgebrochen. Die Täter konnten fliehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Montag in eine Sparkasse in Gelsenkirchen DE eingebrochen und haben ein Loch in den Tresorraum gebohrt.

Entdeckt wurde die Tat durch einen Brandmeldealarm gegen 3.58 Uhr.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die über die Feiertage Verdächtiges bemerkt haben. Mehr anzeigen

In Gelsenkirchen DE ist es in der Nacht auf Montag zu einem spektakulären Einbruch in ein Sparkassengebäude gekommen. Unbekannte Täter nutzten die Ruhe der Feiertage, um mit einem Bohrer ein Loch in den Tresorraum zu treiben und mehrere Wertschliessfächer zu durchsuchen, heisst es in einer Mitteilung der Polizei.

Aufgefallen ist der Einbruch gegen 3.58 Uhr, als ein Brandmeldealarm in der örtlichen Feuerwehrleitstelle einging. Polizei und Feuerwehr durchsuchten daraufhin das Gebäude und entdeckten im Keller den Durchbruch zum Tresorraum.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über ein benachbartes Parkhaus Zugang zu dem Gebäude und flohen vermutlich auch auf diesem Weg mit ihrer Beute. Zur Höhe des Schadens liegen bislang keine Angaben vor.

Die Polizei hat umfangreiche Ermittlungen aufgenommen.