Einbrecher bohren Loch in Tresorraum – und flüchten mit der Beute

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bankraub in Deutschland Einbrecher bohren Loch in Tresorraum – und flüchten mit der Beute

Lea Oetiker

29.12.2025

Polizei veröffentlichte dieses Foto vom Überfall.
Polizei veröffentlichte dieses Foto vom Überfall.
Polizei Gelsenkirchen

Unbekannte haben über die Feiertage in eine Sparkasse in Gelsenkirchen DE eingebrochen und mit einem Bohrer den Tresorraum aufgebrochen. Die Täter konnten fliehen.

Lea Oetiker

29.12.2025, 13:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Montag in eine Sparkasse in Gelsenkirchen DE eingebrochen und haben ein Loch in den Tresorraum gebohrt.
  • Entdeckt wurde die Tat durch einen Brandmeldealarm gegen 3.58 Uhr.
  • Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die über die Feiertage Verdächtiges bemerkt haben.
Mehr anzeigen

In Gelsenkirchen DE ist es in der Nacht auf Montag zu einem spektakulären Einbruch in ein Sparkassengebäude gekommen. Unbekannte Täter nutzten die Ruhe der Feiertage, um mit einem Bohrer ein Loch in den Tresorraum zu treiben und mehrere Wertschliessfächer zu durchsuchen, heisst es in einer Mitteilung der Polizei.

Aufgefallen ist der Einbruch gegen 3.58 Uhr, als ein Brandmeldealarm in der örtlichen Feuerwehrleitstelle einging. Polizei und Feuerwehr durchsuchten daraufhin das Gebäude und entdeckten im Keller den Durchbruch zum Tresorraum.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über ein benachbartes Parkhaus Zugang zu dem Gebäude und flohen vermutlich auch auf diesem Weg mit ihrer Beute. Zur Höhe des Schadens liegen bislang keine Angaben vor.

Die Polizei hat umfangreiche Ermittlungen aufgenommen.

Meistgelesen

Aargauerin schickt Mutter Geld nach Thailand – und will es von den Steuern abziehen
Deshalb prüfte Swiss-Ski einen Protest gegen den Shiffrin-Triumph
Einbrecher bohren Loch in Tresorraum – und flüchten mit der Beute
Monica Kissling: «Im neuen Jahr kannst du vieles klären»
Selenskyjs «Selbstkontrolle» geht viral – nach Trumps bizarrer Aussage