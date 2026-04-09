Warum eine Boeing nach nur 13 Flugstunden verschrottet wird

Vom Luxus-Airliner zum Ersatzteillager in 13 Flugstunden. Das hat die Boeing 787-8 Dreamliner mit dem Kennzeichen N947BA geschafft. Gesammelt wurden die Stunden allerdings über einen Zeitraum von fast zehn Jahren. Und kein einziges Mal sassen zahlende Fluggäste an Bord, wie Aerotelegraf berichtet.
Der erste Käufer war Royal Air Maroc. Wegen Montagefehlern und überhöhtem Gewicht blieb der Jet aber bei Boeing. Bis dahin hatte er nur seinen Jungfernflug absolviert. Der nächste Abnehmer war Crystal Luxury Air, ein Anbieter von Luxus-Weltreisen. Für diesen wurde die 787 umgebaut – nur 52 Sitze hatte er danach noch, statt der 240 bis 310, für die der Dreamliner entwickelt worden war.
Nur Überführungsflüge
Vom Boeing-Werk in Everett, Washington, flog der Jet nach Kalifornien. Doch auch mit Crystal Luxury Air hob er nie ab. Stattdessen wurde die Maschine eingelagert und blieb dort bis 2024. 2021 übernahm eine Investmentholding das Flugzeug für 25 Millionen Dollar und verkaufte es später an die Bank of Utah. Weiterhin stand es in einem Hangar ohne Aussicht, mit Passagieren abzuheben.
Stattdessen flog die Boeing 787-8 am 2. März von ihrem nicht genannten Standort Kalifornien zum Roswell Air Center in New Mexico. Das waren ihre letzten Stunden in der Luft. Die Anlage dient unter anderem der Aufbewahrung von Linienflugzeugen. Für das Flugzeug mit dem Kennzeichen N947BA wird es die letzte Ruhestätte.
Denn jetzt ist der Jet ein Ersatzteillager für jene Dreamliner, die noch im Einsatz sind. Da das Flugzeug praktisch im Neuzustand ist, sei es als Lieferant für seine Komponenten sehr attraktiv, schreibt der «Aerotelegraf». Neu war die 787-8 über 200 Millionen Dollar wert. Die Teile versprechen einen Verkaufserlös von 50 bis 56 Millionen, schreibt das Portal «Aviation A2Z».
Weil der Wert der Ersatzteile angesichts der gestörten Lieferketten gestiegen sei, lohne es sich jetzt, das Flugzeug zu demontieren und seine Bestandteile zu verscherbeln.
Hinzu kommt, dass dieser Jet als sehr früher Dreamliner noch Konstruktionsprobleme hatte. Die Maschine war Nummer 17 und gehört damit zu den «terrible teens», wie diese Problem-Maschinen genannt würden. Hinzu kommt, dass viele aktive Dreamliner die 12-Jahre-Schwelle überschritten haben und für sie jetzt tiefgreifende Service-Arbeiten anstehen. So erhält eines der nutzlosesten Flugzeuge, das Boeing je gebaut hat, doch noch einen Daseinszweck.