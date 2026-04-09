Warum eine Boeing nach nur 13 Flugstunden verschrottet wird

Diese Boeing 787-8 der Royal Air Maroc ist im Einsatz. Anders die Maschine mit der Kennung N947BA, die die marokkanische Airline wegen Montagefehlern nie übernahm. Jetzt wird das Flugzeug als Ersatzteillager ausgeweidet. IMAGO/Aviation-Stock

Fast zehn Jahre lang stand eine Boeing 787-8 ungenutzt in Hangars. Jetzt wird der Dreamliner nach drei Flügen und 13 Flugstunden zerlegt. Seine Bauteile bringen mehr ein als das ganze Flugzeug.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Boeing 787-8 mit der Kennung N947BA flog in fast zehn Jahren nur rund 13 Stunden und transportierte nie Passagiere, da sie wegen Problemen nie regulär eingesetzt wurde.

Mehrere Besitzerwechsel und ein Umbau zum Luxusjet konnten ihren Einsatz nicht retten, stattdessen blieb das Flugzeug lange eingelagert.

Aufgrund gestiegener Ersatzteilpreise und früher Konstruktionsmängel wird die nahezu neue Maschine nun zerlegt, da ihre Einzelteile mehr wert sind als das gesamte Flugzeug. Mehr anzeigen

Vom Luxus-Airliner zum Ersatzteillager in 13 Flugstunden. Das hat die Boeing 787-8 Dreamliner mit dem Kennzeichen N947BA geschafft. Gesammelt wurden die Stunden allerdings über einen Zeitraum von fast zehn Jahren. Und kein einziges Mal sassen zahlende Fluggäste an Bord, wie Aerotelegraf berichtet.

Der erste Käufer war Royal Air Maroc. Wegen Montagefehlern und überhöhtem Gewicht blieb der Jet aber bei Boeing. Bis dahin hatte er nur seinen Jungfernflug absolviert. Der nächste Abnehmer war Crystal Luxury Air, ein Anbieter von Luxus-Weltreisen. Für diesen wurde die 787 umgebaut – nur 52 Sitze hatte er danach noch, statt der 240 bis 310, für die der Dreamliner entwickelt worden war.

Nur Überführungsflüge

Vom Boeing-Werk in Everett, Washington, flog der Jet nach Kalifornien. Doch auch mit Crystal Luxury Air hob er nie ab. Stattdessen wurde die Maschine eingelagert und blieb dort bis 2024. 2021 übernahm eine Investmentholding das Flugzeug für 25 Millionen Dollar und verkaufte es später an die Bank of Utah. Weiterhin stand es in einem Hangar ohne Aussicht, mit Passagieren abzuheben.

Stattdessen flog die Boeing 787-8 am 2. März von ihrem nicht genannten Standort Kalifornien zum Roswell Air Center in New Mexico. Das waren ihre letzten Stunden in der Luft. Die Anlage dient unter anderem der Aufbewahrung von Linienflugzeugen. Für das Flugzeug mit dem Kennzeichen N947BA wird es die letzte Ruhestätte.

Denn jetzt ist der Jet ein Ersatzteillager für jene Dreamliner, die noch im Einsatz sind. Da das Flugzeug praktisch im Neuzustand ist, sei es als Lieferant für seine Komponenten sehr attraktiv, schreibt der «Aerotelegraf». Neu war die 787-8 über 200 Millionen Dollar wert. Die Teile versprechen einen Verkaufserlös von 50 bis 56 Millionen, schreibt das Portal «Aviation A2Z».

Ersatzteile sind mehr wert als ganzes Flugzeug

Weil der Wert der Ersatzteile angesichts der gestörten Lieferketten gestiegen sei, lohne es sich jetzt, das Flugzeug zu demontieren und seine Bestandteile zu verscherbeln.

Hinzu kommt, dass dieser Jet als sehr früher Dreamliner noch Konstruktionsprobleme hatte. Die Maschine war Nummer 17 und gehört damit zu den «terrible teens», wie diese Problem-Maschinen genannt würden. Hinzu kommt, dass viele aktive Dreamliner die 12-Jahre-Schwelle überschritten haben und für sie jetzt tiefgreifende Service-Arbeiten anstehen. So erhält eines der nutzlosesten Flugzeuge, das Boeing je gebaut hat, doch noch einen Daseinszweck.